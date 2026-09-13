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BRICS में भारत पहुंचे शी जिनपिंग कितने पढ़े-लिखे? जानें उनकी डिग्री
शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 को बीजिंग में हुआ था. उनके पिता शी झोंग सुन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे. 1960 के दशक में उनके पिता राजनीतिक मुश्किलों में फंस गए.
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में हैं. दुनिया के बड़े राजनीतिक नेताओं में शामिल शी जिनपिंग का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है, लेकिन उनकी शिक्षा की कहानी काफी अलग रही. किशोरावस्था में ग्रामीण इलाके में रहने और काम करने के बाद उन्होंने चीन की प्रतिष्ठित छिंग हुआ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और आगे चलकर कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की.
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Published at : 13 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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