BRICS में भारत पहुंचे शी जिनपिंग कितने पढ़े-लिखे? जानें उनकी डिग्री

वहीं 1969 में करीब 15 साल की उम्र में शी जिनपिंग को चीन के ग्रामीण इलाके में भेज दिया गया. वह शान्शी प्रांत के लियांगजियाहे गांव पहुंचे. वहां उन्होंने ग्रामीण लोगों के साथ रहकर खेती और दूसरे काम किए. करीब 7 साल तक उनका जीवन गांव में रहा. इसी दौरान उनका राजनीतिक झुकाव पर बढ़ा. जनवरी 1974 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और बाद में गांव की पार्टी शाखा के सचिव भी बने.