IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?

इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?

Cricket Bat Weight: इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाज किस बैट से खेलेगा, यह खिलाड़ी की पसंद और उसकी जरूरतों पर निर्भर करता है. कोई बल्लेबाज हल्के और कोई भारी बैट से भी खेलता है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 11 Aug 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में बल्लेबाज के लिए बैट सिर्फ रन बनाने का सामान नहीं होता. उसका वजन भी बल्लेबाजी के तरीके पर असर डालता है. कोई भारी बैट के साथ बड़े शॉट लगाने में खुद को बेहतर पाता है तो कोई हल्के बल्ले से. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी कितने किलो के बैट से खेलते हैं?

आमतौर पर क्रिकेट बैट का वजन करीब 1.1 से 1.4 किलोग्राम के बीच होता है. हालांकि, हर बल्लेबाज के लिए एक ही वजन सही नहीं होता. बैट चुनते समय खिलाड़ी अपनी ताकत, बल्लेबाजी की तकनीक और खेलने के अंदाज को ध्यान में रखते हैं.

हल्का बैट क्यों पसंद करते हैं खिलाड़ी?

करीब 1.1 से 1.2 किलो का बैट चलाना अपेक्षाकृत आसान होता है. इससे बल्लेबाज बैट को जल्दी घुमा सकता है और तेज गेंदों पर भी शॉट खेलने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है. हल्का बैट खासकर उन बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो ताकत के बजाय टाइमिंग और प्लेसमेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इससे कट, ड्राइव और ग्लाइड जैसे शॉट खेलते समय बैट पर बेहतर नियंत्रण मिल सकता है. हालांकि, हल्का बैट होने का मतलब यह नहीं है कि बल्लेबाज गेंद को दूर नहीं भेज सकता. सही टाइमिंग और बैट स्पीड से हल्के बैट के साथ भी बड़े शॉट लगाए जा सकते हैं.

भारी बैट का क्या फायदा है?

करीब 1.3 से 1.4 किलो का बैट हल्के बैट के मुकाबले ज्यादा भारी महसूस होता है. इसे तेजी से घुमाने के लिए बल्लेबाज को ज्यादा ताकत और नियंत्रण की जरूरत होती है. भारी बैट का फायदा यह है कि गेंद से टकराते समय ज्यादा द्रव्यमान मौजूद रहता है. अगर बल्लेबाज सही बैट स्पीड के साथ गेंद के बीचों-बीच संपर्क करता है, तो उसे शॉट में अच्छी ताकत मिल सकती है. लेकिन यहां एक जरूरी बात है. भारी बैट हर बल्लेबाज के लिए ज्यादा पावर नहीं देता. अगर खिलाड़ी उसे सही स्पीड से नहीं घुमा पाता, तो शॉट की टाइमिंग और नियंत्रण दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

लंबे समय तक बल्लेबाजी में वजन का असर

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज को कई घंटे क्रीज पर रहना पड़ सकता है. ऐसे में बैट का वजन थकान पर भी असर डाल सकता है. भारी बैट को लगातार इस्तेमाल करने में कलाई, हाथ और कंधों पर ज्यादा मेहनत लग सकती है. दूसरी तरफ, हल्का बैट लंबे समय तक चलाना आसान हो सकता है. इसलिए कई बल्लेबाज अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसा वजन चुनते हैं, जिससे उन्हें पारी के आखिरी हिस्से में भी बैट पर अच्छा नियंत्रण मिले.

यह भी पढ़ें: भारत-इंग्लैंड समेत 10 टीमों ने किया 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई

इंटरनेशनल खिलाड़ी कितने किलो का बैट इस्तेमाल करते हैं?

आम तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 1.1 से 1.4 किलो के बैट देखने को मिलते हैं. लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए सही वजन उसकी लंबाई, ताकत, तकनीक और बल्लेबाजी शैली पर निर्भर करता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि भारी बैट हमेशा ज्यादा रन या ज्यादा छक्के दिलाएगा. सबसे अच्छा बैट वही है जिसे बल्लेबाज आराम से नियंत्रित कर सके और सही समय पर तेजी से चला सके.

यह भी पढ़ें:

टीवी स्क्रीन पर गदर मचाएंगे रोहित शर्मा, जानें 'Rohit Sharma Show' की डिटेल

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Cricket Stats
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
क्रिकेट
टीवी स्क्रीन पर गदर मचाएंगे रोहित शर्मा, जानें 'Rohit Sharma Show' की डिटेल
टीवी स्क्रीन पर गदर मचाएंगे रोहित शर्मा, जानें 'Rohit Sharma Show' की डिटेल
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड समेत 10 टीमों ने किया 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई
भारत-इंग्लैंड समेत 10 टीमों ने किया 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई
क्रिकेट
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
पंजाब
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
क्रिकेट
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
रोहित समेत कितने भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बनाए हैं 200? लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Video: बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान
बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
 Solar Crop Dryer Subsidy: फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.40 लाख की सब्सिडी
फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.40 लाख की सब्सिडी
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget