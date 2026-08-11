इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?

क्रिकेट में बल्लेबाज के लिए बैट सिर्फ रन बनाने का सामान नहीं होता. उसका वजन भी बल्लेबाजी के तरीके पर असर डालता है. कोई भारी बैट के साथ बड़े शॉट लगाने में खुद को बेहतर पाता है तो कोई हल्के बल्ले से. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी कितने किलो के बैट से खेलते हैं?

आमतौर पर क्रिकेट बैट का वजन करीब 1.1 से 1.4 किलोग्राम के बीच होता है. हालांकि, हर बल्लेबाज के लिए एक ही वजन सही नहीं होता. बैट चुनते समय खिलाड़ी अपनी ताकत, बल्लेबाजी की तकनीक और खेलने के अंदाज को ध्यान में रखते हैं.

हल्का बैट क्यों पसंद करते हैं खिलाड़ी?

करीब 1.1 से 1.2 किलो का बैट चलाना अपेक्षाकृत आसान होता है. इससे बल्लेबाज बैट को जल्दी घुमा सकता है और तेज गेंदों पर भी शॉट खेलने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है. हल्का बैट खासकर उन बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो ताकत के बजाय टाइमिंग और प्लेसमेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इससे कट, ड्राइव और ग्लाइड जैसे शॉट खेलते समय बैट पर बेहतर नियंत्रण मिल सकता है. हालांकि, हल्का बैट होने का मतलब यह नहीं है कि बल्लेबाज गेंद को दूर नहीं भेज सकता. सही टाइमिंग और बैट स्पीड से हल्के बैट के साथ भी बड़े शॉट लगाए जा सकते हैं.

भारी बैट का क्या फायदा है?

करीब 1.3 से 1.4 किलो का बैट हल्के बैट के मुकाबले ज्यादा भारी महसूस होता है. इसे तेजी से घुमाने के लिए बल्लेबाज को ज्यादा ताकत और नियंत्रण की जरूरत होती है. भारी बैट का फायदा यह है कि गेंद से टकराते समय ज्यादा द्रव्यमान मौजूद रहता है. अगर बल्लेबाज सही बैट स्पीड के साथ गेंद के बीचों-बीच संपर्क करता है, तो उसे शॉट में अच्छी ताकत मिल सकती है. लेकिन यहां एक जरूरी बात है. भारी बैट हर बल्लेबाज के लिए ज्यादा पावर नहीं देता. अगर खिलाड़ी उसे सही स्पीड से नहीं घुमा पाता, तो शॉट की टाइमिंग और नियंत्रण दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

लंबे समय तक बल्लेबाजी में वजन का असर

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज को कई घंटे क्रीज पर रहना पड़ सकता है. ऐसे में बैट का वजन थकान पर भी असर डाल सकता है. भारी बैट को लगातार इस्तेमाल करने में कलाई, हाथ और कंधों पर ज्यादा मेहनत लग सकती है. दूसरी तरफ, हल्का बैट लंबे समय तक चलाना आसान हो सकता है. इसलिए कई बल्लेबाज अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसा वजन चुनते हैं, जिससे उन्हें पारी के आखिरी हिस्से में भी बैट पर अच्छा नियंत्रण मिले.

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इंटरनेशनल खिलाड़ी कितने किलो का बैट इस्तेमाल करते हैं?

आम तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 1.1 से 1.4 किलो के बैट देखने को मिलते हैं. लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए सही वजन उसकी लंबाई, ताकत, तकनीक और बल्लेबाजी शैली पर निर्भर करता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि भारी बैट हमेशा ज्यादा रन या ज्यादा छक्के दिलाएगा. सबसे अच्छा बैट वही है जिसे बल्लेबाज आराम से नियंत्रित कर सके और सही समय पर तेजी से चला सके.

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