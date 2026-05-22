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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाजॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल

जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल

नई रिसर्च के अनुसार AI आधारित सिस्टम AI जनरेटेड रिज्यूमे को इंसानी रिज्यूमे से ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे जॉब चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव दिख रहा है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 May 2026 05:45 PM (IST)
नई रिसर्च के अनुसार AI आधारित सिस्टम AI जनरेटेड रिज्यूमे को इंसानी रिज्यूमे से ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे जॉब चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव दिख रहा है.

AI जनरेटेड रिज्यूमे

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इस रिसर्च में कुल 2,245 मानव द्वारा लिखे गए रिज्यूमे का विश्लेषण किया गया और उनके कई AI जनरेटेड वर्जन भी तैयार किए गए. इसके बाद इन सभी रिज्यूमे को 24 अलग-अलग प्रकार की नौकरियों में टेस्ट किया गया.
इस रिसर्च में कुल 2,245 मानव द्वारा लिखे गए रिज्यूमे का विश्लेषण किया गया और उनके कई AI जनरेटेड वर्जन भी तैयार किए गए. इसके बाद इन सभी रिज्यूमे को 24 अलग-अलग प्रकार की नौकरियों में टेस्ट किया गया.
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अध्ययन के दौरान देखा गया कि AI सिस्टम का व्यवहार अलग-अलग रिज्यूमे के प्रति काफी अलग था.कुछ मामलों में AI ने रिज्यूमे की भाषा और स्टाइल के आधार पर चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया.
अध्ययन के दौरान देखा गया कि AI सिस्टम का व्यवहार अलग-अलग रिज्यूमे के प्रति काफी अलग था.कुछ मामलों में AI ने रिज्यूमे की भाषा और स्टाइल के आधार पर चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया.
Published at : 22 May 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Technology Education Resume Job Hiring AI News

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