जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल

इस रिसर्च में कुल 2,245 मानव द्वारा लिखे गए रिज्यूमे का विश्लेषण किया गया और उनके कई AI जनरेटेड वर्जन भी तैयार किए गए. इसके बाद इन सभी रिज्यूमे को 24 अलग-अलग प्रकार की नौकरियों में टेस्ट किया गया.