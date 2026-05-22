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जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
नई रिसर्च के अनुसार AI आधारित सिस्टम AI जनरेटेड रिज्यूमे को इंसानी रिज्यूमे से ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे जॉब चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव दिख रहा है.
AI जनरेटेड रिज्यूमे
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Published at : 22 May 2026 05:45 PM (IST)
Tags :Technology Education Resume Job Hiring AI News
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