SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है. योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताया था. जिस पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह पर निशाना साधा है. दरअसल यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के एक विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान खड़ा हो गया है. अब अखिलेश यादव ने इस बयान को न सिर्फ गैर-जरूरी बताया, बल्कि इसे बीजेपी की दोहरी सोच का उदाहरण भी करार दिया.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि विशेष बयान देने से पहले यूपी के मंत्री जी सामान्य ज्ञान की एक अहम बात भूल गए. उन्होंने बिना नाम लिए याद दिलाया कि कुछ साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनेता सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते नजर आए थे. अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अभिनेता के साथ मंच साझा करना या उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना गलत है, तो फिर उस समय यह सब कैसे जायज़ था. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब बीजेपी को अपनी ही पुरानी यादों से परहेज होने लगा है.

क्या बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-"लगता है ये विशेष बयान देने से पहले यूपी के मंत्री जी सामान्य ज्ञान के विषय की ये बात भूल गये कि उनके सर्वेसर्वा ने कुछ साल पहले अभिनेता जी के साथ पतंग उड़ाई थी. कहीं ऐसा न हो ये बयान दिल्ली तक पहुँच जाए और मंत्री जी की डोर कट जाए…या हो सकता है ये बयान जानबूझकर दिया गया हो क्योंकि मंत्री जी को भनक लग गई होगी कि उनकी छंटनी भी तय है.

इससे पहले भी सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह बार-बार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर बात करने के बजाय बीजेपी नेता ऐसे बयान देते हैं, जिनसे बेवजह विवाद खड़ा हो. उनका कहना था कि जनता अब इन हथकंडों को समझने लगी है और ऐसे बयानों से असली मुद्दे दबाए नहीं जा सकते. हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है.