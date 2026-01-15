India Vs New Zealand 2nd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कीवी टीम ने पलटवार किया है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है. टीम इंडिया को मिली इस हार के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है. भारत ने पहला मुकाबला अपने नाम किया था. दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को डेरिल मिचेल और विल यंग ने शानदार पारियां खेलकर जीत दिलाई. मिचेल ने नाबाद 131 रन बनाए, जबकि यंग ने 87 रन ठोके. इन दोनों के आगे भारतीय गेंदबाज बेबस दिखे. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 162 रन की बड़ी साझेदारी हुई, जिस वजह से कीवी टीम को जीत मिली.

भारत की इस हार के लिए एक खिलाड़ी को गुनाहगार बताया जा रहा है. दरअसल, फैंस प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर इस हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं. आइए जानते हैं कि प्रसिद्ध ने ऐसा क्या कर दिया कि फैंस उन्हें हार का जिम्मेदार बता रहे हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ा डेरिल मिचेल का कैच

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम 35 ओवर में सिर्फ दो विकेट के नुकसान पर 200 रन के करीब पहुंच चुकी थी. डेरिल मिचेल और विल यंग के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी. दोनों बल्लेबाज अर्धशतक जड़कर खेल रहे थे. भारत को यहां एक विकेट की तलाश थी. तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ी गलती हो गई.

दरअसल, पारी के 36वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध ने एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया. ये कैच डेरिल मिचेल का था. कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर मिचेल ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई. दौड़ लगाते हुए प्रसिद्ध गेंद के नीचे आ तो गए, लेकिन उनके हाथ से बॉल छिटक गई. मिचेल इस समय 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. भारत को ये विकेट मिलता तो मुकाबले में वापसी हो सकती थी, क्योंकि मिचेल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए पहले शतक ठोका और फिर नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिला दी.

🚨 Easy catch dropped by Prasidh Krishna.



A big missed chance to turn the game.#INDvNZ #INDvsNZ pic.twitter.com/WSAkkilzzv — 𝙉𝙄𝙎𝙃𝘼𝙉𝙏 🏏 (@_Cric_Addicted_) January 14, 2026

न्यूजीलैंड ने सबसे बड़े लक्ष्य को किया चेज

भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड का ये सबसे बड़ा लक्ष्य का सफल रन चेज है. इससे पहले 2023 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 283 रन बनाकर मुकाबला जीता था. इसके अलावा, भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड ने अपना चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज भी किया. साल 2023 के बाद से न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ वनडे में लगातार आठ हार के बाद ये पहली जीत है.