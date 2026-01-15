हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटराजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी

राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी

प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल का कैच दूसरी पारी के 36वें में ड्रॉप किया था. जिसके बाद मिचेल ने नाबाद 131 रन की पारी खेलकर न्यूजीलैंड को जीत दिला दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 15 Jan 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

India Vs New Zealand 2nd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कीवी टीम ने पलटवार किया है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है. टीम इंडिया को मिली इस हार के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है. भारत ने पहला मुकाबला अपने नाम किया था. दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को डेरिल मिचेल और विल यंग ने शानदार पारियां खेलकर जीत दिलाई. मिचेल ने नाबाद 131 रन बनाए, जबकि यंग ने 87 रन ठोके. इन दोनों के आगे भारतीय गेंदबाज बेबस दिखे. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 162 रन की बड़ी साझेदारी हुई, जिस वजह से कीवी टीम को जीत मिली.

भारत की इस हार के लिए एक खिलाड़ी को गुनाहगार बताया जा रहा है. दरअसल, फैंस प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर इस हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं. आइए जानते हैं कि प्रसिद्ध ने ऐसा क्या कर दिया कि फैंस उन्हें हार का जिम्मेदार बता रहे हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ा डेरिल मिचेल का कैच 

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम 35 ओवर में सिर्फ दो विकेट के नुकसान पर 200 रन के करीब पहुंच चुकी थी. डेरिल मिचेल और विल यंग के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी. दोनों बल्लेबाज अर्धशतक जड़कर खेल रहे थे. भारत को यहां एक विकेट की तलाश थी. तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ी गलती हो गई.

दरअसल, पारी के 36वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध ने एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया. ये कैच डेरिल मिचेल का था. कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर मिचेल ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई. दौड़ लगाते हुए प्रसिद्ध गेंद के नीचे आ तो गए, लेकिन उनके हाथ से बॉल छिटक गई. मिचेल इस समय 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. भारत को ये विकेट मिलता तो मुकाबले में वापसी हो सकती थी, क्योंकि मिचेल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए पहले शतक ठोका और फिर नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिला दी.

न्यूजीलैंड ने सबसे बड़े लक्ष्य को किया चेज 

भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड का ये सबसे बड़ा लक्ष्य का सफल रन चेज है. इससे पहले 2023 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 283 रन बनाकर मुकाबला जीता था. इसके अलावा, भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड ने अपना चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज भी किया. साल 2023 के बाद से न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ वनडे में लगातार आठ हार के बाद ये पहली जीत है.

Published at : 15 Jan 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Prasidh Krishna Daryl Mitchell Will Young IND VS NZ CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
दिल्ली NCR
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget