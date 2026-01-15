एक्सप्लोरर
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
तकनीक ने युद्ध को आधुनिक बनाया है, लेकिन जीत की बुनियाद अब भी जमीन पर खड़े सैनिक हैं. इसीलिए मिसाइल और ड्रोन के दौर में भी थल सेना की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती है.
हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस (Indian Army Day) मनाया जाता है. साल 2026 में देश 78वां सेना दिवस मना रहा है. इसी दिन 1949 में भारत को पहला भारतीय कमांडर-इन-चीफ मिला था. ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर की जगह फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी. यह दिन भारतीय थल सेना की भूमिका और बलिदान को याद करने का प्रतीक है. लेकिन आज के समय में वॉर तो मिसाइल और ड्रोन के जरिए लड़ी जाती है तो फि थल सेना की जरूरत आखिर क्यों है? आइए जानें.
Published at : 15 Jan 2026 10:03 AM (IST)
