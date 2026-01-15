अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?

यह सच है कि आज युद्ध मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और साइबर तकनीक से लड़े जा रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध हो या मध्य पूर्व के संघर्ष, हर जगह ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल दिखता है. लेकिन इसके बावजूद थल सेना की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि कई मामलों में और बढ़ गई है.