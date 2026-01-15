हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?

तकनीक ने युद्ध को आधुनिक बनाया है, लेकिन जीत की बुनियाद अब भी जमीन पर खड़े सैनिक हैं. इसीलिए मिसाइल और ड्रोन के दौर में भी थल सेना की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Jan 2026 10:03 AM (IST)
हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस (Indian Army Day) मनाया जाता है. साल 2026 में देश 78वां सेना दिवस मना रहा है. इसी दिन 1949 में भारत को पहला भारतीय कमांडर-इन-चीफ मिला था. ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर की जगह फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी. यह दिन भारतीय थल सेना की भूमिका और बलिदान को याद करने का प्रतीक है. लेकिन आज के समय में वॉर तो मिसाइल और ड्रोन के जरिए लड़ी जाती है तो फि थल सेना की जरूरत आखिर क्यों है? आइए जानें.

यह सच है कि आज युद्ध मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और साइबर तकनीक से लड़े जा रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध हो या मध्य पूर्व के संघर्ष, हर जगह ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल दिखता है. लेकिन इसके बावजूद थल सेना की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि कई मामलों में और बढ़ गई है.
मिसाइल और ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते हैं. युद्ध का असली लक्ष्य सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि जमीन पर नियंत्रण हासिल करना होता है.
Published at : 15 Jan 2026 10:03 AM (IST)
