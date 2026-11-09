ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCG Group 2 Recruitment 2026: CGSSB ने खोला सरकारी नौकरी का रास्ता, 1710 पदों पर आवेदन शुरू

CG Group 2 Recruitment 2026: CGSSB ने खोला सरकारी नौकरी का रास्ता, 1710 पदों पर आवेदन शुरू

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 के तहत बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 1710 खाली पदों को भरा जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Nov 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

CG Group 2 Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) जिसे पहले से छत्तीसगढ़ व्यापम के नाम से भी जाना जाता था उसने ग्रुप 2 के तहत बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 1710 खाली पदों को भरा जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर इस बार चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत मंडल की ओर से पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 

कितने विभागों में कितनी वैकेंसी?

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Vetri Laptop Scheme: तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, सरकार ने मंजूर की 2000 करोड़ की योजना
तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, सरकार ने मंजूर की 2000 करोड़ की योजना
शिक्षा
AAI SSCO Consultant 2026: सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
शिक्षा
NTA Observer Recruitment 2026: NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई

इस भर्ती के तहत अलग-अलग विभागों में कुल 12 प्रकार के पद भरे जाने हैं. जिनमें सहायक ग्रेड 3 के 1,206 पद है.  सबसे ज्यादा पद इसी कैटेगरी में है. वहीं सहायक उप निरीक्षक के 279 पद हैं, जबकि रजिस्टर्ड लिपिक के 50 पद हैं. वही डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25 पद हैं. इसके अलावा स्टेनोग्राफर और दूसरे पद भी इस भर्ती में शामिल हैं. 

भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखें

  • नोटिफिकेशन की तारीख- 5 नवंबर 2026 
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 5 नवंबर 2026 
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख- 27 नवंबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक) 
  • आवेदन में सुधार- 28 से 30 नवंबर 2026 
  • लिखित परीक्षा की तारीख- 10 जनवरी 2027 
  • परीक्षा केंद्र- राज्य के पांचों संभागीय मुख्यालय परीक्षा केंद्र में बनाए जाएंगे. 

भर्ती से जुड़ी योग्यता और आयु सीमा 

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. हालांकि ज्यादातर पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है. इसके अलावा कई पदों के लिए एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग या शॉर्टहैंड की कुशलता अनिवार्य की गई है. वहीं इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. वहीं छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों और आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. 

ये भी पढ़ें-CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई

छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के लिए विशेष राहत 

राज्य के स्थानीय युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने परीक्षा फीस रिफंड करने का प्रावधान किया है. परीक्षा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा. आवेदन करते समय जिस बैंक खाता ‌से ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, परीक्षा में शामिल होने के बाद परीक्षा फीस की राशि इस खाते में वापस भेज दी जाएगी. 

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारी वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in  पर जाएं. 
  • अब होम पेज पर दिए गए ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट 2026 के लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें. 
  • वहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करने करके अपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • अब मांगे गए डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें. 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले उसकी जांच कर लें.

ये भी पढ़ें-NTA Observer Recruitment 2026: NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Vetri Laptop Scheme: तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, सरकार ने मंजूर की 2000 करोड़ की योजना
तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, सरकार ने मंजूर की 2000 करोड़ की योजना
शिक्षा
AAI SSCO Consultant 2026: सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
शिक्षा
NTA Observer Recruitment 2026: NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...
दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...
इंडिया
बस्तर में PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर राहुल का पलटवार, 'चुनौती कायम है वो मुझसे...'
बस्तर में PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर राहुल का पलटवार, 'चुनौती कायम है वो मुझसे...'
बिहार
नीतीश से सम्राट तक... पटना में धर्मेंद्र प्रधान की ताबड़तोड़ मुलाकातें, क्या हैं मायने?
नीतीश से सम्राट तक... पटना में धर्मेंद्र प्रधान की ताबड़तोड़ मुलाकातें, क्या हैं मायने?
क्रिकेट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
बॉलीवुड
'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म
'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
ऑटो
BYD Yangwang U9 Xtreme: रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, BYD की कार ने रचा इतिहास
रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, BYD की कार ने रचा इतिहास
हेल्थ
क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा
क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget