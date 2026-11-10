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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ तीसरे वनडे मैच में बदल गए सारे नियम, अब इतने ओवर का होगा मैच

IND vs NZ तीसरे वनडे मैच में बदल गए सारे नियम, अब इतने ओवर का होगा मैच

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण समय पर शुरू नहीं हो पाया. इस कारण मैच में नियम बदल गए हैं. अब 40-40 ओवर का मैच खेला जाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 09:45 AM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबज 7:30 बजे शुरू होना था. बारिश के कारण टॉस समय पर नहीं हो सका और खेल शुरू होने में भी देर हुई. जब बारिश रुकी तो तय किया गया कि भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर टॉस होगा और 9:30 बजे खेल शुरू होगा. मगर दोबारा बारिश आने के चलते खेल 9:30 बजे भी शुरू नहीं हो सका. बारिश के चलते हुई देरी के कारण मैच के नियम भी बदल गए हैं.

बताते चलें कि तीसरा मैच हैमिल्टन के सेडोन पार्क पर खेला जा रहा है. मंगलवार को हैमिल्टन में पूरे दिन और फिर रात को भी तेज बारिश का अनुमान है. मैच का परिणाम चाहिए तो दोनों टीमों को कम से कम 20-20 ओवर बैटिंग करनी होगी. खैर उससे पहले नए नियमों पर नजर दौड़ा लीजिए, क्योंकि अब मैच 50 ओवर का नहीं बल्कि 40-40 ओवर का होगा.

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तीसरे वनडे के बदल गए नियम

40 ओवर की पारी - बारिश के कारण 2 घंटे खराब हुए, जिससे अब प्रत्येक पारी 40 ओवर की होगी. मैच में कुल 100 ओवर फेंके जाने थे, लेकिन अब 80 ओवर ही फेंके जाएंगे.

एक गेंदबाज के 8 ओवर - एक वनडे मैच में गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है. भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI मैच में अब एक गेंदबाज अधिकतम 8 ओवर ही फेंक पाएगा.

पावरप्ले हो गया छोटा - पहला और तीसरा पावरप्ले 10 ओवर का होता है, लेकिन अब पहला पावरप्ले 1-8 ओवर तक चलेगा, जबकि तीसरा पावरप्ले 33-40 ओवर तक चलेगा.

दोबारा बदल सकते हैं नियम

हैमिल्टन में लगातार बारिश थमने और शुरू होने का दौर जारी है. इसलिए खेल शुरू हो भी गया तो उसमें दोबारा बारिश खलल डाल सकती है. दोबारा बारिश आने पर मैच के नियमों को फिर से बदला जा सकता है. यह भी ध्यान रहे कि ODI मैच में रिजल्ट के लिए दोनों पारियों में कम से कम 20-20 ओवरों का खेला जाना जरूरी है. अगर तीसरे वनडे में ऐसा नहीं हो पाया तो इसे रद्द घोषित कर दिया जाएगा. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 10 Nov 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
India National Cricket Team New Zealand National Cricket Team IND VS NZ
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