NCP के दोनों गुटों के विलय होगा या नहीं? रोहित पवार ने कर दिया क्लियर

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार (9 नवंबर) को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है और इस तरह की खबरें एक खास राजनीतिक विमर्श गढ़ने के लिए फैलाई जा रही हैं. उन्होंने अपने दादा और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से यहां उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद कहा कि न तो वरिष्ठ नेता ने, और न ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कभी भी विलय या गठबंधन करने के बारे में कोई चर्चा की है.

विधायक ने कहा, "अगर विलय को लेकर बातचीत हो रही होती, तो सुप्रिया ताई या पवार साहब ने मुझसे बात की होती. हमारी पार्टी में विलय संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई है. यह चर्चा सिर्फ अजित दादा की पार्टी और मीडिया में हो रही है." पिछले हफ्ते विलय की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ लिया, जब प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार समेत सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कई नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की, जिन्हें हाल में सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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'सियासी सोच गढ़ने के लिए फैलाई जा रहीं बातें'- रोहित पवार

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में शरद पवार और पटेल को 10 नवंबर के बाद एक संभावित बैठक के बारे में चर्चा करते हुए सुना गया. इन अटकलों के बीच, राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता. कर्जत जामखेड़ के विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि इन अटकलों का मकसद एक खास राजनीतिक विमर्श गढ़ना है.

रोहित पवार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से संबंधित विमान हादसे की जांच पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है और सत्ता में बैठे लोग इस घटना को लेकर उठ रहे संदेहों का समाधान नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह 14-15 नवंबर को मुंबई में हादसे और इससे जुड़े सवालों पर एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे.

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