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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP के दोनों गुटों के विलय होगा या नहीं? रोहित पवार ने कर दिया क्लियर

NCP के दोनों गुटों के विलय होगा या नहीं? रोहित पवार ने कर दिया क्लियर

एनसीपी विधायक रोहित पवार ने पार्टी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि शरद पवार या सुप्रिया सुले ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की, और ये खबरें राजनीतिक विमर्श गढ़ने के लिए हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Nov 2026 08:56 AM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार (9 नवंबर) को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है और इस तरह की खबरें एक खास राजनीतिक विमर्श गढ़ने के लिए फैलाई जा रही हैं. उन्होंने अपने दादा और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से यहां उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद कहा कि न तो वरिष्ठ नेता ने, और न ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कभी भी विलय या गठबंधन करने के बारे में कोई चर्चा की है.

विधायक ने कहा, "अगर विलय को लेकर बातचीत हो रही होती, तो सुप्रिया ताई या पवार साहब ने मुझसे बात की होती. हमारी पार्टी में विलय संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई है. यह चर्चा सिर्फ अजित दादा की पार्टी और मीडिया में हो रही है." पिछले हफ्ते विलय की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ लिया, जब प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार समेत सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कई नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की, जिन्हें हाल में सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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'सियासी सोच गढ़ने के लिए फैलाई जा रहीं बातें'- रोहित पवार

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में शरद पवार और पटेल को 10 नवंबर के बाद एक संभावित बैठक के बारे में चर्चा करते हुए सुना गया. इन अटकलों के बीच, राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता. कर्जत जामखेड़ के विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि इन अटकलों का मकसद एक खास राजनीतिक विमर्श गढ़ना है.

रोहित पवार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से संबंधित विमान हादसे की जांच पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है और सत्ता में बैठे लोग इस घटना को लेकर उठ रहे संदेहों का समाधान नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह 14-15 नवंबर को मुंबई में हादसे और इससे जुड़े सवालों पर एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP Sharad Pawar Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS
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