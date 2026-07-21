Car Coolant Tips : कार का इंजन सही तापमान पर काम करता रहे, इसके लिए कूलेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई लोग कूलेंट बदलते समय एक बड़ी गलती कर देते हैं. वे अलग-अलग रंग के कूलेंट को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं या बिना जानकारी के पुराने कूलेंट के ऊपर दूसरा कूलेंट डाल देते हैं. ऐसा करना इंजन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए कूलेंट बदलने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन-सा कूलेंट आपकी कार के लिए सही है और क्या अलग-अलग रंग के कूलेंट को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि लाल, हरा और नीला कूलेंट क्या तीनों को मिलाकर कार में इस्तेमाल कर सकते हैं?

क्या लाल, हरा और नीला कूलेंट एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं?

अगर आपकी कार में पहले से हरा कूलेंट इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें हरा कूलेंट ही डालना चाहिए. अगर लाल कूलेंट है, तो उसी का इस्तेमाल करें. इसी तरह अगर आपकी कार में कोई दूसरा रंग का कूलेंट इस्तेमाल होता है, तो वही कूलेंट डालें जिसकी सलाह कार निर्माता ने दी है. अगर आप हरे कूलेंट की जगह लाल कूलेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले पूरे इंजन और कूलिंग सिस्टम को पूरी तरह फ्लश करना जरूरी है. इसके बाद ही नया कूलेंट डालना चाहिए. पुराने और नए कूलेंट को मिलाने से केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जिससे स्लज बन सकता है. इससे कार के कूलिंग सिस्टम और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है.

कूलेंट का काम क्या होता है?

कूलेंट कार के सबसे जरूरी ऑटोमोटिव फ्लूइड्स में से एक है. यह इंजन के कूलिंग सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. इसके साथ ही इंजन के अंदर घिसावट और जंग को कम करता है, जिससे इंजन ब्लॉक को नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है.

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बाजार में कई रंगों के कूलेंट मिलते हैं?

ऑटोमोटिव कूलेंट कई रंगों में उपलब्ध होते हैं. बाजार में पर्पल, नीला, हरा, पीला और नारंगी रंग के कूलेंट आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि, केवल रंग देखकर कूलेंट नहीं चुनना चाहिए. हर रंग का कूलेंट हर कार के लिए सही नहीं होता है. आपकी कार में कौन-सा एंटी-फ्रीज मिश्रण इस्तेमाल होगा, यह कार के मॉडल, निर्माण अवधि और निर्माता पर निर्भर करता है. सही कूलेंट चुनने के लिए हमेशा कार की यूजर मैनुअल देखें और उसी कूलेंट का इस्तेमाल करें जिसकी सलाह कंपनी ने दी हो.



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