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हिंदी न्यूज़ऑटोCarMercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री

Mercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री

Volvo EX90 Launch India 2026: Mercedes और BMW को टक्कर देने आ रही है Volvo EX90 इलेक्ट्रिक SUV. 600KM की रेंज, LiDAR सेफ्टी और 7-सीटर लग्जरी के साथ जल्द भारत में करेगी एंट्री.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 07:34 PM (IST)
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Volvo EX90 Launch India 2026: मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय लग्जरी कार बाजार में धूम मचा रखी हैं. लेकिन अब इन दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ाने के लिए स्वीडिश कार निर्माता कंपनी वॉल्वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है. 

बता दें कि, वॉल्वो बहुत जल्द अपनी सबसे फ्लैगशिप और 7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी वोल्वो EX90 को भारतीय सड़कों पर उतारने की तैयारी में है. कमाल की बात यह है कि यह धांसू कार सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने का दम रखती है. तो चलिए जानते हैं कि यह लग्जरी ईवी भारतीय बाजार में क्या खास लेकर आ रही है.

मिलेगा लग्जरी केबिन का अहसास

आपको बता दें कि, वॉल्वो ईएक्स90 के केबिन में 7 लोगों के बैठने के लिए गजब का स्पेस दिया गया है. जो लंबी फैमिली ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट है. कार के इंटीरियर में 14.5 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो गूगल के इन-बिल्ट ऐप्स के साथ आता है. 

इसके साथ ही इसमें प्रीमियम बोवर्स और विल्किंस का साउंड सिस्टम दिया गया है जो हेडरेस्ट स्पीकर्स के साथ मिलकर केबिन के अंदर थिएटर जैसा फील देता है. इसका मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको एक अलग ही लेवल की लग्जरी का अनुभव कराएगा.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से गाड़ी को नुकसान या सिर्फ अफवाह? सरकार ने संसद में दिया जवाब

यह कार देगी 600KM की रेंज

बात करें अगर कार के परफॉर्मेंस और रेंज की तो वॉल्वो ईएक्स90 का कोई जवाब नहीं है. इसमें 111 kWh क्षमता का बहुत बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. जो एक बार फुल चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है. 

यानी दिल्ली से जयपुर या मुंबई से गोवा आप बिना चार्जिंग की चिंता किए आराम से जा सकते हैं. इसके अलावा इसमें 250 kW तक की सुपर-फास्ट डीसी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से यह कार महज 30 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है.

गाड़ी में मिलेगा कमाल का सुरक्षा 

बता दें कि, वॉल्वो ईएक्स90 को दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जा रहा है. इसमें एडवांस लाइट डिटैक्शन एंड रेंजिंग तकनीक दी गई है जो 250 मीटर दूर रात के अंधेरे में भी खतरे को भांप सकती है. 

इसके साथ ही कार में 8 कैमरे, 5 राडार और 16 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का जाल बिछाया गया है. केबिन के अंदर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो ड्राइवर के ध्यान भटकने या झपकी आने पर तुरंत अलर्ट जारी कर देता है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल पंप की तरह बढ़ रहा EV चार्जिंग नेटवर्क, भारत में 52 हजार से ज्यादा स्टेशन, सरकार ने संसद में दी जानकारी

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Volvo EX90 Launch India 2026 Volvo EX90 Electric SUV Range 600km Luxury 7 Seater EV Mercedes BMW Competitor Volvo EX90 LiDAR Safety Features Volvo EX90 Battery Charging Speed
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