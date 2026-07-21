Mercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री

Volvo EX90 Launch India 2026: मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय लग्जरी कार बाजार में धूम मचा रखी हैं. लेकिन अब इन दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ाने के लिए स्वीडिश कार निर्माता कंपनी वॉल्वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है.

बता दें कि, वॉल्वो बहुत जल्द अपनी सबसे फ्लैगशिप और 7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी वोल्वो EX90 को भारतीय सड़कों पर उतारने की तैयारी में है. कमाल की बात यह है कि यह धांसू कार सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने का दम रखती है. तो चलिए जानते हैं कि यह लग्जरी ईवी भारतीय बाजार में क्या खास लेकर आ रही है.

मिलेगा लग्जरी केबिन का अहसास

आपको बता दें कि, वॉल्वो ईएक्स90 के केबिन में 7 लोगों के बैठने के लिए गजब का स्पेस दिया गया है. जो लंबी फैमिली ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट है. कार के इंटीरियर में 14.5 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो गूगल के इन-बिल्ट ऐप्स के साथ आता है.

इसके साथ ही इसमें प्रीमियम बोवर्स और विल्किंस का साउंड सिस्टम दिया गया है जो हेडरेस्ट स्पीकर्स के साथ मिलकर केबिन के अंदर थिएटर जैसा फील देता है. इसका मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको एक अलग ही लेवल की लग्जरी का अनुभव कराएगा.

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यह कार देगी 600KM की रेंज

बात करें अगर कार के परफॉर्मेंस और रेंज की तो वॉल्वो ईएक्स90 का कोई जवाब नहीं है. इसमें 111 kWh क्षमता का बहुत बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. जो एक बार फुल चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है.

यानी दिल्ली से जयपुर या मुंबई से गोवा आप बिना चार्जिंग की चिंता किए आराम से जा सकते हैं. इसके अलावा इसमें 250 kW तक की सुपर-फास्ट डीसी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से यह कार महज 30 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है.

गाड़ी में मिलेगा कमाल का सुरक्षा

बता दें कि, वॉल्वो ईएक्स90 को दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जा रहा है. इसमें एडवांस लाइट डिटैक्शन एंड रेंजिंग तकनीक दी गई है जो 250 मीटर दूर रात के अंधेरे में भी खतरे को भांप सकती है.

इसके साथ ही कार में 8 कैमरे, 5 राडार और 16 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का जाल बिछाया गया है. केबिन के अंदर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो ड्राइवर के ध्यान भटकने या झपकी आने पर तुरंत अलर्ट जारी कर देता है.

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