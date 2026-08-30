SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
एसयूवी के दौर में भी छोटी हैचबैक कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. जुलाई 2026 में मारुति वैगनआर, स्विफ्ट और बलेनो ने बिक्री में धमाल मचाया है, जानिए टॉप हैचबैक कारों की पूरी रिपोर्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 Aug 2026 03:45 PM (IST)
हमारे देश में इन दिनों SUV का अलग ही क्रेज चल रहा है. लेकिन आपको बता दें कि, इसके बावजूद सड़कों पर असली दबदबा आज भी छोटी हैचबैक कारों का ही देखने को मिलता है. आम भारतीय खरीदार के लिए माइलेज, कम मेंटेनेंस और ट्रैफिक में आसानी से निकल जाने की काबिलियत आज भी सबसे ज्यादा मायने रखती है.
1/8
ताजा सेल्स रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि SUV के भारी क्रेज के बाद भी छोटी कारों की बिक्री में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है. मिडल क्लास परिवारों और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए ये गाड़ियां आज भी पहली पसंद बनी हुई हैं. शोरूम्स पर इनकी बुकिंग की रफ्तार देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट सेगमेंट की पकड़ अभी भी मजबूत है.
2/8
बता दें कि, मारुति सुजुकी की वैगनआर इस लिस्ट में सबसे आगे रहकर अपनी बादशाहत साबित कर रही है. अपनी ऊंची सीटिंग, ज्यादा केबिन स्पेस और जबर्दस्त माइलेज की वजह से यह हर महीने बिक्री के नए रिकॉर्ड बना रही है. फैमिली यूजर्स से लेकर टैक्सी ड्राइवर्स तक, हर कोई इस कार के प्रैक्टिकल नेचर और भरोसे पर आंख मूंदकर यकीन करता है.
3/8
जबकि स्टाइल और परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए मारुति स्विफ्ट आज भी एक हॉट फेवरिट बनी हुई है. अपने स्पोर्टी लुक, शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स और नए फीचर्स के चलते यह युवाओं को लगातार अपनी तरफ खींच रही है. शहर की तंग गलियों में दौड़ानी हो या हाईवे पर स्पीड पकड़नी हो स्विफ्ट का जवाब नहीं है और इसकी बिक्री यह साबित करती है.
4/8
वहीं, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति बलेनो का दबदबा आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा सालों पहले था. बेहतरीन केबिन फीचर्स, स्पेशियस इंटीरियर और एलिगेंट डिजाइन के कारण लोग SUV छोड़कर भी इसे चुनना पसंद कर रहे हैं. यह कार उन लोगों के लिए परफेक्ट बैठती है जो कम दाम में लग्जरी और ज्यादा कंफर्ट की तलाश में रहते हैं.
5/8
इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स की टियागो भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और ग्राहकों को खूब भा रही है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की वजह से लोग अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए इस पर भरोसा जता रहे हैं. कम बजट में सेफ और मॉडर्न फीचर्स से लैस कार चाहने वालों के लिए टियागो एक हिट ऑप्शन बन चुकी है.
6/8
बता दें कि, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस भी बिक्री के मामले में पीछे नहीं है और अपनी साइलेंट परफॉर्मेंस से दिल जीत रही है. इसका प्रीमियम इंटीरियर और स्मूद इंजन राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही आरामदायक बना देता है. जो लोग रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए एक रिलायबल और कंफर्टेबल छोटी कार ढूंढते हैं वे बिना सोचे निओस पर दांव लगा रहे हैं.
7/8
मारुति की ऑल्टो K10 आज भी सबकी चहेती है. कम कीमत में बढ़िया माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से छोटे शहरों में इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है. बजट में फिट बैठने और बिना किसी परेशानी के सालों-साल चलने की वजह से इसकी बिक्री लगातार दौड़ रही है.
8/8
SUV चाहे कितनी भी पॉपुलर हो जाएं लेकिन हैचबैक कारों की जगह छीनना नामुमकिन सा लगता है. कम कीमत, किफायती रनिंग कॉस्ट और आसान ड्राइविंग की वजह से ये छोटी कारें भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करती रहेंगी. बिक्री के ताजा आंकड़े यह गवाही देते हैं कि छोटी कारों का यह जलवा आगे भी जारी रहेगा.