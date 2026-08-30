SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल

ताजा सेल्स रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि SUV के भारी क्रेज के बाद भी छोटी कारों की बिक्री में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है. मिडल क्लास परिवारों और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए ये गाड़ियां आज भी पहली पसंद बनी हुई हैं. शोरूम्स पर इनकी बुकिंग की रफ्तार देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट सेगमेंट की पकड़ अभी भी मजबूत है.