इस दशहरा बनें नई बाइक के मालिक, 1 लाख रुपये से कम में ये हैं धांसू ऑप्शन

जबकि अगर आप रोजमर्रा के सफर के लिए कोई ऐसी बाइक तलाश रहे हैं जो जेब पर बिल्कुल भारी न पड़े तो बजाज प्लेटिना एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस बाइक का शानदार कंफर्ट और जबरदस्त माइलेज इसे आम आदमी की पहली पसंद बनाता है. इसका इंजन काफी दमदार है और कम खर्च में आपको लंबी दूरी का सफर तय करने की पूरी आज़ादी देता है जो इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए बेस्ट रहेगा.