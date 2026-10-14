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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोइस दशहरा बनें नई बाइक के मालिक, 1 लाख रुपये से कम में ये हैं धांसू ऑप्शन

इस दशहरा बनें नई बाइक के मालिक, 1 लाख रुपये से कम में ये हैं धांसू ऑप्शन

इस दशहरा नई बाइक खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानिए 1 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाले शानदार और दमदार विकल्प.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 14 Oct 2026 03:30 PM (IST)
इस दशहरा नई बाइक खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानिए 1 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाले शानदार और दमदार विकल्प.

दशहरा का त्योहार जैसे ही नजदीक आता है हमारे देश भर के बाजारों में रौनक पूरी तरह से छाने लगती है. हर साल इस खास मौके पर लोग अपने घर नई चीजें लाना बेहद शुभ मानते हैं. अगर आपका भी इरादा इस फेस्टिव सीजन अपने लिए एक शानदार बाइक खरीदने का है यह खबर आपके लिए ही है.

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क्योंकि आज के समय में बजट को ध्यान में रखते हुए बाइक खरीदना हर मिडिल क्लास परिवार की चाहत होती है. अच्छी बात यह है कि अब आपको एक बेहतरीन और स्टाइलिश बाइक खरीदने के लिए अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बाजार में एक से बढ़कर एक धांसू विकल्प मौजूद हैं जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठते हैं.
क्योंकि आज के समय में बजट को ध्यान में रखते हुए बाइक खरीदना हर मिडिल क्लास परिवार की चाहत होती है. अच्छी बात यह है कि अब आपको एक बेहतरीन और स्टाइलिश बाइक खरीदने के लिए अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बाजार में एक से बढ़कर एक धांसू विकल्प मौजूद हैं जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठते हैं.
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बता दें कि अगर आपका बजट सिर्फ एक लाख रुपये के आसपास है तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है. इस सेगमेंट में होंडा शाइन और बजाज प्लेटिना जैसी गाड़ियां आज भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. ये दोनों ही बाइक्स अपनी शानदार मजबूती और बेहतरीन माइलेज के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं. जिससे आपका रोजाना का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है.
बता दें कि अगर आपका बजट सिर्फ एक लाख रुपये के आसपास है तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है. इस सेगमेंट में होंडा शाइन और बजाज प्लेटिना जैसी गाड़ियां आज भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. ये दोनों ही बाइक्स अपनी शानदार मजबूती और बेहतरीन माइलेज के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं. जिससे आपका रोजाना का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है.
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होंडा शाइन की बात करें तो इसका स्मूथ इंजन और आरामदायक राइडिंग पोजीशन लंबे सफर को भी आसान बना देती है. कॉलेज जाने वाले युवाओं से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक हर कोई इस बाइक पर आंख बंद करके भरोसा करता है. क्योंकि इसका आधुनिक लुक और स्पोर्टी डिजाइन सड़क पर चलते हुए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आसानी से खींच लेता है.
होंडा शाइन की बात करें तो इसका स्मूथ इंजन और आरामदायक राइडिंग पोजीशन लंबे सफर को भी आसान बना देती है. कॉलेज जाने वाले युवाओं से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक हर कोई इस बाइक पर आंख बंद करके भरोसा करता है. क्योंकि इसका आधुनिक लुक और स्पोर्टी डिजाइन सड़क पर चलते हुए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आसानी से खींच लेता है.
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जबकि अगर आप रोजमर्रा के सफर के लिए कोई ऐसी बाइक तलाश रहे हैं जो जेब पर बिल्कुल भारी न पड़े तो बजाज प्लेटिना एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस बाइक का शानदार कंफर्ट और जबरदस्त माइलेज इसे आम आदमी की पहली पसंद बनाता है. इसका इंजन काफी दमदार है और कम खर्च में आपको लंबी दूरी का सफर तय करने की पूरी आज़ादी देता है जो इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए बेस्ट रहेगा.
जबकि अगर आप रोजमर्रा के सफर के लिए कोई ऐसी बाइक तलाश रहे हैं जो जेब पर बिल्कुल भारी न पड़े तो बजाज प्लेटिना एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस बाइक का शानदार कंफर्ट और जबरदस्त माइलेज इसे आम आदमी की पहली पसंद बनाता है. इसका इंजन काफी दमदार है और कम खर्च में आपको लंबी दूरी का सफर तय करने की पूरी आज़ादी देता है जो इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए बेस्ट रहेगा.
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वहीं इसके अलावा टीवीएस की तरफ से आने वाली पॉपुलर बाइक्स भी इस बजट में चार चांद लगा देती हैं जो देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं. युवा वर्ग को ध्यान में रखकर इनका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव तैयार किया गया है जो कॉलेज जाने वालों या ऑफिस के सफर के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है. इनमें मिलने वाले मॉडर्न फीचर्स और बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं.
वहीं इसके अलावा टीवीएस की तरफ से आने वाली पॉपुलर बाइक्स भी इस बजट में चार चांद लगा देती हैं जो देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं. युवा वर्ग को ध्यान में रखकर इनका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव तैयार किया गया है जो कॉलेज जाने वालों या ऑफिस के सफर के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है. इनमें मिलने वाले मॉडर्न फीचर्स और बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं.
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बता दें कि हीरो स्प्लेंडर और पैशन जैसी गाड़ियां भी इस प्राइस ब्रैकेट में अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम होती है कि हर कोई इन्हें बिना किसी झिझक के अपना बनाना चाहता है. इस दशहरा इन बाइक्स की खरीद पर आपको कई आकर्षक डील्स और कैशबैक ऑफर्स भी मिल सकते हैं जिनका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं.
बता दें कि हीरो स्प्लेंडर और पैशन जैसी गाड़ियां भी इस प्राइस ब्रैकेट में अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम होती है कि हर कोई इन्हें बिना किसी झिझक के अपना बनाना चाहता है. इस दशहरा इन बाइक्स की खरीद पर आपको कई आकर्षक डील्स और कैशबैक ऑफर्स भी मिल सकते हैं जिनका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं.
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इन सभी बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम पेट्रोल में लंबी दूरी तय करने का दम रखती हैं जो आज के दौर में बहुत जरूरी है. महंगाई के इस जमाने में जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तब ऐसी किफायती गाड़ियां ही असली राहत देती हैं. इन्हें चलाने में आने वाला खर्च बेहद कम होता है जिससे आपकी महीने भर की सेविंग भी काफी अच्छी हो जाती है.
इन सभी बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम पेट्रोल में लंबी दूरी तय करने का दम रखती हैं जो आज के दौर में बहुत जरूरी है. महंगाई के इस जमाने में जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तब ऐसी किफायती गाड़ियां ही असली राहत देती हैं. इन्हें चलाने में आने वाला खर्च बेहद कम होता है जिससे आपकी महीने भर की सेविंग भी काफी अच्छी हो जाती है.
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दशहरा के शुभ मुहूर्त पर गाड़ी घर लाना बहुत शुभ माना जाता है और ऑटोमोबाइल डीलर्स भी इस दौरान बंपर डिस्काउंट दे रहे हैं. आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इन मॉडल्स की टेस्ट राइड ले सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से बेस्ट फाइनेंस प्लान चुन सकते हैं. डाउन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होने से अब अपनी मनपसंद बाइक घर लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है.
दशहरा के शुभ मुहूर्त पर गाड़ी घर लाना बहुत शुभ माना जाता है और ऑटोमोबाइल डीलर्स भी इस दौरान बंपर डिस्काउंट दे रहे हैं. आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इन मॉडल्स की टेस्ट राइड ले सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से बेस्ट फाइनेंस प्लान चुन सकते हैं. डाउन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होने से अब अपनी मनपसंद बाइक घर लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है.
Published at : 14 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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