10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च

भारत में लगातार सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है. जिसके चलते सभी कंपनियां सीएनजी गाड़ियां लॉन्च कर रही है. सीएनजी कारों में टाटा और मारुती सुजुकी की गाड़ियां मार्केट में खूब बिक रही हैं. लेकिन अब महिंद्रा ने भी अपनी पहले सीएनजी कार लॉन्च कर दिया है. जिसके बाद अब मार्केट में इस गाड़ी को खरीदने के लिए ग्राहक लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है.

बता दें कि महिंद्रा कि इस नई कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सनरूफ और ट्विन-सिलेंडर तकनीक जैसी खूबियों के साथ 10 लाख रुपये से कम की शुरुआती बजट रेंज में पेश की गई है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि महिंद्रा की इस नई धांसू सीएनजी कार की कीमत, माइलेज और शानदार फीचर्स की पूरी डिटेल.

महिंद्रा ने लॉन्च की पहली CNG कार

आपको बता दें कि महिंद्रा ने अपनी इस नई XUV 3XO सीएनजी को चार वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. इसके बेस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र 9.99 लाख रुपये रखी गई है जो 10 लाख रुपये के बजट में एक शानदार विकल्प है. जबकि इसके अलावा इसके अन्य अपर वेरिएंट्स की बात करें तो रेवएक्स एज (ओ) की कीमत 10.79 लाख रुपये, एएक्स5 वेरिएंट की कीमत 11.19 लाख रुपये और इसके टॉप वेरिएंट रेवएक्स ए की एक्स-शोरूम कीमत 12.27 लाख रुपये रखी गई है.

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मिलेगा दमदार माइलेज

बात करें अगर इंजन और परफॉर्मेंस की तो इस मामले में महिंद्रा ने XUV 3XO में 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है. जिसे सीएनजी किट के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून किया गया है. कंपनी का दावा है कि महिंद्रा XUV 3XO सीएनजी 24.70 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज देने में पूरी तरह सक्षम है.

जबकि इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें दो छोटे-छोटे सीएनजी सिलेंडरों वाली ट्विन-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया है. इस डुअल-सिलेंडर सेटअप की वजह से डिग्गी यानी बूट स्पेस में काफी जगह बच जाती है.

मिलेगा सनरूफ भी

आपको बता दें कि महिंद्रा XUV 3XO सीएनजी का केबिन फीचर्स लग्जरी कार से कम नहीं है. युवाओं की सबसे पसंदीदा डिमांड को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें बड़े साइज का पैनोरमिक सनरूफ दिया है. जबकि इसके अलावा कार के अंदर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसी कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसकी सीटें बहुत ही मुलायम और वेंटिलेटेड रखी गई हैं.

सेफ्टी का भी रखा गया है पूरा ध्यान

वहीं अब बात करें अगर कार में सेफ्टी की तो इस मामले में भी महिंद्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. क्योंकि कार में आपको इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

अगर इस फेस्टिव सीजन आपका बजट 10 लाख रुपये के आसपास है और आप हर महीने फ्यूल के पैसे बचाना चाहते हैं. तो नजदीकी महिंद्रा शोरूम पर जाकर अभी इस नई सीएनजी एसयूवी खरीदें.

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