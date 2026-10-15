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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सहैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल

हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल

भारत और वेस्टइंडीज के हैदराबाद टी20 मुकाबले में नमन धीर की स्टम्पिंग पर विवाद हुआ. करीब 5 मिनट की जांच के बाद तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दिया. इस फैसले पर क्रिकेट फैंस के बीच सवाल उठे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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क्रिकेट में कई बार एक फैसला पूरे मैच से ज्यादा चर्चा में आ जाता है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. भारतीय बल्लेबाज नमन धीर की स्टम्पिंग को लेकर करीब 5 मिनट तक जांच चली. आखिर में तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया. लेकिन, इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या नमन धीर का पैर क्रीज के अंदर था? सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर चर्चा होने लगी.

भारतीय टीम 248 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. इसी दौरान वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज गुडाकेश मोती की गेंद पर नमन धीर आगे बढ़कर शॉट खेलने गए. गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए विकेटकीपर शाई होप के हाथों में पहुंच गई. होप ने मौका देखते ही गिल्लियां बिखेर दीं और स्टम्पिंग की अपील कर दी.

मैदानी अंपायर ने मामले को तीसरे अंपायर के पास भेज दिया. इसके बाद यह देखना जरूरी हो गया कि गिल्लियां हटाए जाने के समय नमन धीर का पिछला पैर जमीन पर था या हवा में.

5 मिनट की जांच के बाद आउट दिए गए

तीसरे अंपायर ने अलग-अलग कैमरा एंगल से रिप्ले देखा. इस दौरान नमन धीर के पैर की हालत पर खास ध्यान दिया गया. करीब 5 मिनट तक जांच चलने के बाद उन्हें आउट करार दिया गया. फैसले से नमन धीर निराश दिखे और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा.

इस फैसले को लेकर सवाल जरूर उठे, लेकिन सिर्फ विवाद होने से ये साबित नहीं होता कि भारत के साथ जानबूझकर बेईमानी की गई. स्टम्पिंग के नियम के मुताबिक, गिल्लियां हटने के समय बल्लेबाज का पैर जमीन पर क्रीज के अंदर होना जरूरी है.

गेंद और बल्ले से नहीं चला नमन धीर का जादू

नमन धीर के लिए ये मुकाबला अच्छा नहीं रहा. उन्होंने गेंदबाजी में 1 ओवर में 19 रन दिए. वहीं, बल्लेबाजी करते हुए वो बिना खाता खोले आउट हो गए. लेकिन, सीरीज में उनके नाम 5 विकेट थे और वो भारत के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल थे.

भारत को मिली 24 रन से हार

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 247 रन बनाए. कप्तान शाई होप ने 50 गेंदों पर बिना आउट हुए 102 रन की शानदार पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.3 ओवर में 223 रन पर सिमट गई. इस तरह वेस्टइंडीज ने मुकाबला 24 रन से जीत लिया और 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है.

 

यह भी पढ़ें: भारत के खिलाफ शानदार पारियां खेलकर बढ़ी शे होप की टेंशन, चौंका देगी वजह

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Naman Dhir
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