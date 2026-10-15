Honda 0 Alpha का इंतजार खत्म, भारत में 2 दिसंबर को उठेगा पर्दा

Honda अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Honda 0 Alpha को भारत में 2 दिसंबर 2026 को पेश करने जा रही है. यह कंपनी की भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एंट्री की दिशा में एक अहम कदम होगा. इस SUV को पहली बार अक्टूबर 2025 में Japan Mobility Show में प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया गया था. इसके बाद से कंपनी इसकी भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग कर रही है.

Honda इस मॉडल का उत्पादन भारत में करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे घरेलू बाजार के साथ दूसरे देशों में भी इसकी सप्लाई की जा सकेगी. हालांकि, अभी इसकी कीमत, बैटरी क्षमता और ड्राइविंग रेंज की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.



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डिजाइन में मिलेगा मॉडर्न SUV वाला लुक.

Honda 0 Alpha का डिजाइन काफी अलग नजर आता है. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में इसका ऊंचा रूफलाइन, चौकोर व्हील आर्च और बड़ा ग्लास एरिया देखने को मिला है. इसके फ्रंट में आधुनिक लाइटिंग और पीछे की तरफ सीधा टेलगेट दिया गया है. इसके डिजाइन को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि केबिन में यात्रियों को अच्छी जगह मिल सके. हालांकि, अभी कंपनी ने इसके प्रोडक्शन मॉडल के सभी डिजाइन की जानकारी नहीं दी है. इसलिए अंतिम मॉडल में कौन-कौन से बदलाव होंगे, यह 2 दिसंबर को ही स्पष्ट हो सकेगा.

इंटीरियर, बैटरी और रेंज पर अभी सस्पेंस.

Honda 0 Alpha के इंटीरियर की कुछ तस्वीरों में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिखाई दिया है. इसमें मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी ने अभी फीचर्स की पूरी सूची जारी नहीं की है. इसकी बैटरी क्षमता, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर, एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज और फास्ट चार्जिंग की जानकारी भी सामने आना बाकी है. इन आंकड़ों के बिना इसकी तुलना दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs से करना मुश्किल होगा. कंपनी की टेस्टिंग में भारतीय सड़कों, मौसम, ड्राइविंग कंडीशन और चार्जिंग सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है.

Tata और Mahindra की इलेक्ट्रिक SUVs से होगा मुकाबला.

भारत में आने के बाद Honda 0 Alpha का मुकाबला Tata Sierra EV और Mahindra BE 6 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से हो सकता है. इसके अलावा, Hyundai Creta Electric और Maruti Suzuki e Vitara भी इस सेगमेंट में खरीदारों के लिए विकल्प हैं. हालांकि, Honda की SUV की वास्तविक प्रतिस्पर्धा इसकी कीमत, आकार, रेंज और फीचर्स सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी. कंपनी ने अभी इसकी भारतीय कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है. 2 दिसंबर को होने वाले डेब्यू से इसके प्रोडक्शन मॉडल और तकनीक से जुड़ी ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है. अगर Honda इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखती है और अच्छी रेंज देती है, तो यह भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में कंपनी के लिए अहम मॉडल बन सकती है.





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