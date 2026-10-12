SUV हो या MPV, फैमिली के लिए ये 4 ऑप्शन दमदार

SUV हो या MPV फैमिली के लिए ये हैं दमदार और किफायती ऑप्शन्स. कम कीमत में पाएं शानदार स्पेस और बेहतरीन फीचर्स. जानें पूरी डिटेल.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Oct 2026 04:35 PM (IST)
अपनी फैमिली के साथ खुद की कार से घूमने का सपना सभी का होता है. मार्केट में अभी कई गाड़ियां हैं जो बेहद कम बजट में मिलती हैं. आज के समय में मार्केट में ढेरों ऑप्शन्स मौजूद हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं. इस चक्कर में कई बार सही गाड़ी चुनना काफी मुश्किल काम बन जाता है.
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बता दें कि जब बात फैमिली कार खरीदने की आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एसयूवी लें या फिर कोई एमपीवी. इन दोनों गाड़ियों के अपने अलग फायदे हैं और जरूरत के हिसाब से दोनों ही बेस्ट होती हैं. जिसके चलते आज आज हम आपको चार ऐसी बजट फ्रेंडली गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हैं.
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लिस्ट में सबसे पहला नाम मारुति अर्टिगा का आता है जिसे हर घर की पसंद माना जाता है. यह कार अपनी बेहतरीन स्पेस और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती हैं. जिससे जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है. फैमिली के साथ ट्रिप्स पर जाना हो या फिर ऑफिस का सफर हो यह गाड़ी कभी निराश नहीं करती है. इसमें बैठने वाले सभी लोग बिना किसी थकान के लंबा सफर तय कर सकते हैं.
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जबकि दूसरी बेहतरीन गाड़ी रेनो ट्राइबर है जो बेहद कम कीमत में सेवन-सीटर का जबरदस्त मजा देती है. अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है और आप कम बजट में ज्यादा जगह चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत सही साबित होगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जरूरत पड़ने पर आप इसकी सीटों को फोल्ड करके सामान रख सकते हैं.
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तीसरे नंबर पर टाटा पंच है जो अपनी धांसू एसयूवी लुक और मजबूत बनावट के साथ लोगों का दिल जीत रही है. छोटी फैमिली के लिए यह कॉम्पैक्ट एसयूवी एक परफेक्ट ऑप्शन है. क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा करता है. इसका ऊंचा सिटिंग पोश्चर खराब सड़कों पर भी गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बढ़ा देता है.
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वहीं चौथी गाड़ी के रूप में हुंडई एक्सटर का नाम आता है जो अपने कूल लुक्स और मॉडर्न फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह गाड़ी दिखने में जितनी स्टाइलिश है. अंदर से उतनी ही ज्यादा आरामदायक और प्रैक्टिकल भी साबित होती है. इसका केबिन स्पेस छोटा होने के बावजूद काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है. कम कीमत में बेहतरीन डिजाइन वाली एसयूवी चाहने वालों के लिए यह एक शानदार ऑप्शन है.
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बता दें कि इन चारों गाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनकी शुरुआती कीमत पांच से छह लाख रुपये के आसपास से शुरू हो जाती है. इतनी कम कीमत में फैमिली के लिए बढ़िया स्पेस और दमदार इंजन मिलना किसी जैकपॉट से बिल्कुल कम नहीं है. आपको अपनी जरूरत और फैमिली के साइज के हिसाब से इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना चाहिए.
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वहीं गाड़ी खरीदने से पहले अपने मंथली बजट और मेंटेनेंस खर्च का हिसाब-किताब जरूर लगा लेना चाहिए. ताकि बाद में कोई परेशानी न हो. कार लोन और इंश्योरेंस से जुड़े कागजातों को भी ध्यान से पढ़ लेना समझदारी का काम होता है. परिवार के सभी सदस्यों की पसंद और जरूरत को ध्यान में रखकर ही फाइनल फैसला करना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है. एक सही गाड़ी आपके परिवार के हर सफर को हमेशा के लिए बेहद यादगार बना देती है.
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सड़क पर निकलते वक्त हमेशा ट्रैफिक के सभी नियमों का पूरी सख्ती के साथ पालन करना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए. गाड़ी चलाते समय सीटबेल्ट लगाना कभी न भूलें और स्पीड हमेशा कंट्रोल में ही रखें. परिवार की सुरक्षा से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है इसलिए हमेशा सावधानी बरतें. सुरक्षित ड्राइव करें और अपनों के साथ हर एक सफर का खुलकर भरपूर आनंद उठाएं.