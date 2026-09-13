अब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?

Punch EV में मिलने वाली दोनों बैटरी के बीच रेंज और पावर में भी अंतर है. 30kWh बैटरी वाला मॉडल करीब 87hp की पावर और 154Nm का टॉर्क देता है. इसकी कंपनी-दावा की गई रेंज करीब 355 किलोमीटर तक है. वहीं, 40kWh बैटरी वाले मॉडल में पावर बढ़कर करीब 127hp हो जाती है, बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी करीब 468 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज बताती है.