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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोअब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?

अब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?

अगर आप Punch EV का ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अब ज्यादा रकम खर्च करनी होगी. कंपनी ने Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 13 Sep 2026 03:06 PM (IST)
अगर आप Punch EV का ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अब ज्यादा रकम खर्च करनी होगी. कंपनी ने Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की है.

अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन रहे हैं, तो Tata Punch EV आपके लिए एक ऑप्शन है.टाटा मोटर्स ने Punch EV के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. कीमत बढ़ने के बाद Punch EV की एक्स-शोरूम कीमत अब करीब 9.79 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये के बीच हो गई है.

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Tata Punch EV को कंपनी दो बैटरी पैक के साथ बेचती है. इसमें पहला ऑप्शन 30kWh बैटरी पैक का है, जबकि दूसरा बड़ा 40kWh बैटरी पैक मिलता है. सितंबर की कीमत बढ़ोतरी में 30kWh बैटरी वाले Smart और Smart+ वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद इस इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत करीब 9.79 लाख रुपये हो गई है.
Tata Punch EV को कंपनी दो बैटरी पैक के साथ बेचती है. इसमें पहला ऑप्शन 30kWh बैटरी पैक का है, जबकि दूसरा बड़ा 40kWh बैटरी पैक मिलता है. सितंबर की कीमत बढ़ोतरी में 30kWh बैटरी वाले Smart और Smart+ वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद इस इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत करीब 9.79 लाख रुपये हो गई है.
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अगर आप Punch EV का ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए अब पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी. कंपनी ने 40kWh बैटरी वाले Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S वेरिएंट की कीमत में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस बदलाव के बाद टॉप-स्पेक Empowered+ S वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.99 लाख रुपये हो गई है.
अगर आप Punch EV का ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए अब पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी. कंपनी ने 40kWh बैटरी वाले Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S वेरिएंट की कीमत में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस बदलाव के बाद टॉप-स्पेक Empowered+ S वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.99 लाख रुपये हो गई है.
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Punch EV में मिलने वाली दोनों बैटरी के बीच रेंज और पावर में भी अंतर है. 30kWh बैटरी वाला मॉडल करीब 87hp की पावर और 154Nm का टॉर्क देता है. इसकी कंपनी-दावा की गई रेंज करीब 355 किलोमीटर तक है. वहीं, 40kWh बैटरी वाले मॉडल में पावर बढ़कर करीब 127hp हो जाती है, बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी करीब 468 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज बताती है.
Punch EV में मिलने वाली दोनों बैटरी के बीच रेंज और पावर में भी अंतर है. 30kWh बैटरी वाला मॉडल करीब 87hp की पावर और 154Nm का टॉर्क देता है. इसकी कंपनी-दावा की गई रेंज करीब 355 किलोमीटर तक है. वहीं, 40kWh बैटरी वाले मॉडल में पावर बढ़कर करीब 127hp हो जाती है, बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी करीब 468 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज बताती है.
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इसका मतलब साफ है कि अगर आपका रोजाना इस्तेमाल मुख्य तौर पर शहर के अंदर है और आपकी ड्राइविंग कम है, तो 30kWh वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है. वहीं, ज्यादा दूरी तय करने वाले खरीदारों के लिए 40kWh बैटरी वाला मॉडल ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रेंज मिलती है.
इसका मतलब साफ है कि अगर आपका रोजाना इस्तेमाल मुख्य तौर पर शहर के अंदर है और आपकी ड्राइविंग कम है, तो 30kWh वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है. वहीं, ज्यादा दूरी तय करने वाले खरीदारों के लिए 40kWh बैटरी वाला मॉडल ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रेंज मिलती है.
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Tata Punch EV को फरवरी 2026 में फेसलिफ्ट अपडेट मिला था. इसमें कार के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं. इसमें बंद ग्रिल, नए एयर वेंट और अपडेटेड कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप दिया गया है. पीछे की तरफ भी लाइटिंग और बंपर में बदलाव देखने को मिलते हैं. इस वजह से नई Punch EV पहले के मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न नजर आती है.
Tata Punch EV को फरवरी 2026 में फेसलिफ्ट अपडेट मिला था. इसमें कार के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं. इसमें बंद ग्रिल, नए एयर वेंट और अपडेटेड कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप दिया गया है. पीछे की तरफ भी लाइटिंग और बंपर में बदलाव देखने को मिलते हैं. इस वजह से नई Punch EV पहले के मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न नजर आती है.
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Punch EV के इंटीरियर में भी कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग और दूसरे कंफर्ट फीचर्स भी मिलते हैं. यानी यह कार केवल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी अपडेटेड है.
Punch EV के इंटीरियर में भी कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग और दूसरे कंफर्ट फीचर्स भी मिलते हैं. यानी यह कार केवल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी अपडेटेड है.
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Punch EV में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. टॉप वेरिएंट्स में सराउंड-व्यू कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. मौजूदा Punch EV ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी हासिल की है.
Punch EV में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. टॉप वेरिएंट्स में सराउंड-व्यू कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. मौजूदा Punch EV ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी हासिल की है.
Published at : 13 Sep 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Punch EV

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