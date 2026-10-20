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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...

राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...

बीजेपी नेता पंकज चौधरी और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सोमवार को मुलाकात की, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सोमवार (19 अक्टूबर) को मुलाकात की इस मुलाकात के बाद से प्रदेश के नए सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

सूत्रों के मुताबिक राजा भैया ने कहा कि वो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ ही हैं. इस मुलाकात पर अब सपा नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी चाहे किसी से मिले उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि यूपी की जनता सपा के साथ है. 

सपा ने साधा निशाना

अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "चाहे राजा भैया पंकज जी से मिल ले या पंकज जी राजा भैया से मिलें, कोई फायदा नहीं है. चूंकि समाजवादी पार्टी का मिलन यूपी की जनता के साथ है, समाजवादी का गठबंधन यूपी की जनता के साथ है इसलिए ये जो गठबंधन है इसके सामने किसी की कुछ नहीं चलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी."

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डेढ़ घंटे हुई बातचीत

दरअसल, 18 अक्टूबर को पंकज चौधरी अचानक लखनऊ स्थित राजा भैया के आवास 'रामायण' पहुंचे और उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात को औपचारिक भेंट बताया गया है, लेकिन इसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. शाम 4:00 के करीब ये मुलाकात हुई थी और लगभग डेढ़ घंटे से अधिक दोनों के बीच बातचीत हुई. इस मुलाकात को प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले  चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है और बीजेपी को राजा भैया का समर्थन मिल सकता है, जो समीकरणों को बदल सकता है. 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों के बीच बढ़ती नजदीकियां एक नए गठजोड़ की ओर भी इशारा कर रही है. 

'वैचारिक तौर पर साथ ही हैं'

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक पंकज चौधरी राजा भैया की 2027 चुनाव में साथ देने को लेकर बातचीत हुई है. सूत्रों के मुताबिक राजा भैया ने कहा कि वो वैचारिक तौर पर साथ ही हैं, धर्म और राष्ट्र के मुद्दे पर साथ हैं. साथ देने का स्वरूप क्या होगा यह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से गठबंधन के तौर पर साथ दिया जाएगा या अप्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा इस पर निर्णय होना बाकी है. इस मुलाकात के कुछ महीना पहले संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी राजा भैया से मुलाकात की है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 20 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS PANKAJ CHOUDHRY
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