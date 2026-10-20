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हिंदी न्यूज़ऑटोकार के AC में बाहर की हवा लें या अंदर की, कब कौन सा मोड बेहतर?

कार के AC में बाहर की हवा लें या अंदर की, कब कौन सा मोड बेहतर?

कई लोगों को यह नहीं पता होता कि कार के AC में Recirculation और Fresh Air मोड का सही इस्तेमाल कब करना सही होता है, सही मोड के इस्तेमाल से केबिन को जल्दी ठंडा करने में मदद मिलती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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कार में AC चलाते समय अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि बाहर की हवा अंदर आने दें या केबिन की हवा को ही अंदर लें? AC का यह छोटा-सा बटन कूलिंग की स्पीड, केबिन के आराम और हवा पर काफी असर डालता है. सही परिस्थिति में सही मोड चुनने से कार जल्दी ठंडी होती है और AC को भी लगातार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. खासकर गर्मियों में जब बाहर का तापमान बहुत अधिक होता है, तब गलत मोड चुनने पर केबिन को ठंडा होने में ज्यादा समय लग सकता है

कार के AC में आमतौर पर Recirculation Mode और Fresh Air Mode दो ऑप्शन मिलते हैं. Recirculation मोड में कार के अंदर की हवा को ही दोबारा सर्कुलेट किया जाता है, जबकि Fresh Air मोड बाहर की हवा को केबिन में लाता है. दोनों मोड का अपना अलग इस्तेमाल है और मौसम, ट्रैफिक, प्रदूषण और कार के अंदर बैठे लोगों की संख्या के हिसाब से इन्हें सिलेक्ट करना बेहतर होता है. ऐसे में आइए जानते हैं इनका सही इस्तेमाल.

Recirculation Mode कब चुनें?

अगर कार के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले ज्यादा है और आप जल्दी कूलिंग चाहते हैं, तो Recirculation Mode बेहतर ऑप्शन है. इस मोड में AC बाहर की गर्म हवा लगातार अंदर खींचने के बजाय केबिन में मौजूद हवा को ही सर्कुलेट करता है. अगर कार कई घंटे धूप में खड़ी रही है, तो शुरुआत में AC को कुछ देर चलाकर Recirculation मोड इस्तेमाल करना ज्यादा असरदार होता है. ट्रैफिक जाम, धूल भरी सड़क या बाहर प्रदूषण ज्यादा होने की स्थिति में भी यह मोड बेहतर होता है. इससे बाहर की धूल, धुआं और बदबू केबिन में नहीं आती.

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Fresh Air Mode कब जरूरी है?

Fresh Air Mode में AC सिस्टम बाहर की हवा को केबिन में लाता है. लंबे सफर के दौरान इसे समय-समय पर इस्तेमाल करना अच्छा रहता है, खासकर जब कार में कई लोग बैठे हों. लगातार Recirculation Mode में रहने से केबिन की हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है. इसका असर थकान या घुटन जैसा महसूस होने के रूप में हो सकता है. इसलिए हाईवे पर लंबे सफर के दौरान बीच-बीच में Fresh Air Mode का इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

शीशे पर धुंध जमने लगे तो क्या करें?

बारिश या ठंड के मौसम में विंडशील्ड में धुंध जमना विजिबिलिटी को कम कर सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ Recirculation Mode को इस्तेमाल करने के बजाय Fresh Air Mode और Defog/Defrost सेटिंग का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है. वहीं AC को चालू रखने से हवा की नमी कम करने में भी मदद मिलती है. इससे शीशे पर जमा धुंध जल्दी हट जाती है और ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित रहती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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