दशहरा के अवसर पर आज दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है. भारी संख्य में पुलिसबल की तैनाती की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी फोकस किया गया है. भीड़ और सुरक्षा पर नजर रखने और आयोजनों वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. इसके अलावा पुलिसकर्मियों की तैनाती सादे कपड़ों में की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधी पर और बारिकी से नजर रखी जा सके. आपात सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा.

दशहरा पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते किए गए डायवर्ट

दिल्ली-एनसीआर में 13000 पुलिसकर्मी तैनात

रिपोर्ट के अनुसार, दशहरे के मौके पर भीड़ को संभालने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली-NCR में 13,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. दिल्ली में सबसे अधिक 10 हजार पुलिसकर्मी, गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1,200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पुलिस की तैनाती प्रमुख मंदिरों, पूजा पंडालों, मेले के लिए आयोजित कार्यक्रमों और जुलूस वाले इलाकों में खासकर किए गए हैं. आज दशहरे के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

ऐसे में पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और किस भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहेगी. इसके अलावा आज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.

गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा सख्त

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें से 12 बड़े और 54 छोटे स्थल शआमिल हैं. इसके अलावा गुरुग्राम में 17 धार्मिक जुलूसों के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जानकारी के अनुसार, ईस्ट जोन में 3, वेस्ट जोन में 9, साउथ जोन में 2 और मानेसर जोन में 2 जुलूस निकाले जाएंगे.

भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर

आज पुलिस का विशेष ध्यान भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर होगा. चोरी, झपटमारी और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सादे कपड़ों में तैनात रहेगी. इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सर्विस और हर पुलिस जोन में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो जितना हो सके कोशिश करें की भीड़भाड़़ वाले इलाकों से दूर रहें और घर से निकलने से पहले आवश्यक अपडेट्स जरूर चेक कर लें.

#WATCH | Delhi | On security arrangements ahead of Dussehra, Joint CP Suman Goyal says, "A large turnout is expected, and the event is taking place at several locations across the entire Western Range. Given this, and keeping in mind the expected crowds and the sensitivity of the situation, appropriate arrangements have been made... There will also be significant movement of VIPs in the Dwarka district and other areas; therefore, special arrangements have been put in place... The police department has various responsibilities—such as controlling crime, ensuring that the public does not face any inconvenience, and seeing to it that the entire festival concludes peacefully and smoothly. That is our primary objective..." — ANI (@ANI) October 19, 2026



दशहरे से पहले सुरक्षा इंतजामों पर, जॉइंट CP सुमन गोयल ने कहा, "काफी भीड़ जुटने की उम्मीद है. संभावित भीड़ तथा स्थिति की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उचित इंतजाम किए गए हैं. द्वारका जिले और अन्य इलाकों में VIP लोगों की काफी आवाजाही भी रहेगीइसलिए, विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस विभाग की कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि अपराध पर नियंत्रण रखना, यह सुनिश्चित करना कि आम जनता को कोई परेशानी न हो, और यह देखना कि पूरा त्योहार शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो, यही हमारा उद्देश्य है."

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