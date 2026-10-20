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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDussehra 2026: दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट

Dussehra 2026: दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट

Dussehra 2026: दशहरे के मौके पर दिल्ली-NCR में 13,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात. दिल्ली में करीब 10,000, गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1,200 पुलिसकर्मी तैनात किए गे हैं जोकि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर खेंगे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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 दशहरा के अवसर पर आज दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है. भारी संख्य में पुलिसबल की तैनाती की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी फोकस किया गया है. भीड़ और सुरक्षा पर नजर रखने और आयोजनों वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. इसके अलावा पुलिसकर्मियों की तैनाती सादे कपड़ों में की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधी पर और बारिकी से नजर रखी जा सके. आपात सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा.

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दिल्ली-एनसीआर में 13000 पुलिसकर्मी तैनात

रिपोर्ट के अनुसार, दशहरे के मौके पर भीड़ को संभालने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली-NCR में 13,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.  दिल्ली में सबसे अधिक 10 हजार पुलिसकर्मी, गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1,200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पुलिस की तैनाती प्रमुख मंदिरों, पूजा पंडालों, मेले के लिए आयोजित कार्यक्रमों और जुलूस वाले इलाकों में खासकर किए गए हैं. आज दशहरे के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

ऐसे में पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और किस भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहेगी. इसके अलावा आज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन  लागू किया गया है.

गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा सख्त

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.  गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें से 12 बड़े और 54 छोटे स्थल शआमिल हैं. इसके अलावा गुरुग्राम में 17 धार्मिक जुलूसों के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जानकारी के अनुसार,  ईस्ट जोन में 3, वेस्ट जोन में 9, साउथ जोन में 2 और मानेसर जोन में 2 जुलूस निकाले जाएंगे.  

भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर

आज पुलिस का विशेष ध्यान भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर होगा. चोरी, झपटमारी और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सादे कपड़ों में तैनात रहेगी. इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सर्विस और हर पुलिस जोन में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो जितना हो सके कोशिश करें की भीड़भाड़़ वाले इलाकों से दूर रहें और घर से निकलने से पहले आवश्यक अपडेट्स जरूर चेक कर लें.


दशहरे से पहले सुरक्षा इंतजामों पर, जॉइंट CP सुमन गोयल ने कहा, "काफी भीड़ जुटने की उम्मीद है. संभावित भीड़ तथा स्थिति की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उचित इंतजाम किए गए हैं. द्वारका जिले और अन्य इलाकों में VIP लोगों की काफी आवाजाही भी रहेगीइसलिए, विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस विभाग की कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि अपराध पर नियंत्रण रखना, यह सुनिश्चित करना कि आम जनता को कोई परेशानी न हो, और यह देखना कि पूरा त्योहार शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो, यही हमारा उद्देश्य है."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 20 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
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