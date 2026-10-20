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Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग आज से शुरू, कीमत 9.99 लाख

महिंद्रा XUV 3XO का नया ZNG वेरिएंट आज से बुकिंग के लिए तैयार, बेहतरीन सीएनजी माइलेज के साथ मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स, टाटा नेक्सॉन आई-सीएनजी से होगा इसका सीधा मुकाबला

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 08:28 AM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है. इसे देखते हुए दिग्गज कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपनी बेहद लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO का नया सीएनजी अवतार लॉन्च किया है, जिसे XUV 3XO ZNG नाम दिया गया है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस दमदार और स्टाइलिश एसयूवी की आधिकारिक बुकिंग आज यानी 20 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रही है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 9.99 लाख रुपये रखी है. आइए जानते हैं कि इस नई गाड़ी में क्या खास है.

सीएनजी में मिलेगा टर्बो इंजन

आमतौर पर भारतीय बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सीएनजी कारों में कंपनियां साधारण पेट्रोल इंजन देती हैं, जिससे सीएनजी मोड पर आते ही गाड़ी की पावर थोड़ी कम हो जाती है. लेकिन महिंद्रा ने XUV 3XO ZNG के साथ एक बिल्कुल अलग और नया रास्ता चुना है. कंपनी ने इस कार में इसके दमदार 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन को ही बरकरार रखा है.

यह तकनीक कार को इतनी शानदार ताकत देती है कि चाहे गाड़ी पेट्रोल पर चल रही हो या सीएनजी पर, इसकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर महसूस नहीं होता. यह टर्बो-सीएनजी इंजन कार को 111 PS की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल सीएनजी कार बनाता है. रफ्तार के शौकीनों के लिए यह कार सीएनजी मोड पर भी मात्र 4.9 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है.

बंपर माइलेज और ट्विन-सिलेंडर तकनीक

महिंद्रा XUV 3XO ZNG का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बेहतरीन माइलेज और डिग्गी का शानदार मैनेजमेंट है. कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी सीएनजी पर 24.70 km/kg का शानदार माइलेज देती है, जिससे हर दिन का रनिंग खर्च काफी कम हो जाएगा.

अक्सर सीएनजी कारों में बड़ा सिलेंडर होने की वजह से डिग्गी में सामान रखने की जगह पूरी तरह खत्म हो जाती है. इस समस्या को दूर करने के लिए महिंद्रा ने इसमें आधुनिक ट्विन-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत फर्श के नीचे दो छोटे सिलेंडर छुपा कर लगाए गए हैं. इस clever पैकेजिंग की वजह से कार में 270 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिससे आप सफर के दौरान अपना जरूरी सामान आसानी से रख सकते हैं.

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चार शानदार वेरिएंट्स और हाई-टेक फीचर्स

यह नई सीएनजी एसयूवी कुल चार वेरिएंट्स में बाजार में उतारी गई है, जिनमें MX Edge, RevX Edge O, AX5 और RevX A शामिल हैं. इसके टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 12.27 लाख रुपये तक जाती है. गाड़ी को चलाने के अनुभव को आसान बनाने के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो इसके केबिन को बेहद प्रीमियम लुक दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच की दो बड़ी शार्प स्क्रीन मिलती हैं- एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए. इसके अलावा, कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, डुअल-जोन एसी कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और आसमान का नजारा दिखाने वाली शानदार पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Oct 2026 08:28 AM (IST)
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