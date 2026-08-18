हाइब्रिड अवतार में आ रही Duster और Creta, आप कौन-सी लेना पसंद करेंगे?

भारत में मिडसाइज SUV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आने वाला समय काफी दिलचस्प होने वाला है. अभी इस सेगमेंट में पेट्रोल, डीजल और कुछ मॉडल्स में CNG या हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब कंपनियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक पर तेजी से काम कर रही हैं.

Renault और Hyundai अपनी पॉपुलर गाड़ियों को हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस करने की तैयारी में हैं. इनमें Renault Duster और Hyundai Creta जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इससे ग्राहकों को पेट्रोल इंजन की लंबी ड्राइविंग कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का फायदा मिलेगा और फ्यूल की खपत कम करने में मदद मिल सकती है.

कैसी होगी Renault Duster Hybrid?

इन तीनों गाड़ियों में Renault Duster Hybrid के भारत में सबसे पहले आने की उम्मीद है. कंपनी इसे दिवाली 2026 के आसपास भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. नई Duster पहले ही भारत में वापसी कर चुकी है और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी ग्लोबल लेवल पर मौजूद है. भारत में इसका हाइब्रिड वर्जन मिडसाइज SUV सेगमेंट में Maruti और Toyota की हाइब्रिड SUVs के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

Duster Hybrid में 1.8-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दिया जाएगा. इसमें करीब 49 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर, 20 bhp का हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर और 1.4 kWh की बैटरी शामिल है. पूरे सिस्टम का आउटपुट करीब 160 bhp और 172 Nm बताया गया है. यानी यह हाइब्रिड SUV सिर्फ बेहतर माइलेज देने पर ही फोकस नहीं करेगी, बल्कि पर्याप्त पावर भी देगी.

Duster के मौजूदा पावरट्रेन लाइनअप में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्प खास है. इस तकनीक में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर जरूरत के हिसाब से अलग-अलग या साथ मिलकर काम कर सकते हैं. इसका फायदा खासतौर पर शहर में बार-बार रुकने और चलने वाली ड्राइविंग में मिल सकता है.

Hyundai Creta Hybrid की खासियत

Hyundai Creta भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर मिडसाइज SUVs में से एक है और अब कंपनी इसे भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन देने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, Hyundai का मकसद खासतौर पर पेट्रोल SUV की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाना और डीजल इंजन पर निर्भरता कम करना है.

Creta Hybrid के भारतीय वर्जन की बैटरी, मोटर और पावर आउटपुट से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम होने की वजह से कम स्पीड और शहर की ट्रैफिक वाली ड्राइविंग में इलेक्ट्रिक मोटर की मदद मिलने की उम्मीद है. यही वजह है कि रोजाना शहर में कार चलाने वाले ग्राहकों के लिए यह तकनीक काफी जरूरी हो सकती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी तीनों मिलकर काम करते हैं.जब कम पावर की जरूरत होती है, तो कार इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चल सकती है.ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन काम करता है और जरूरत के हिसाब से दोनों सिस्टम एक साथ भी काम कर सकते हैं.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का फायदा

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सामान्य EV की तरह बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती. ब्रेक लगाते समय पैदा होने वाली एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है. इसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है. इंजन भी जरूरत के हिसाब से बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है. इसलिए इसे आमतौर पर सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड कहा जाता है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा शहर की ड्राइविंग में मिलता है.ट्रैफिक में कार बार-बार रुकती और चलती है, जहां पेट्रोल इंजन को लगातार चलाने की जरूरत नहीं होती.ऐसे समय में इलेक्ट्रिक मोटर कार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है.

इससे इंजन पर लोड कम होता है और फ्यूल की खपत को कम करने में मदद मिलती है.यही कारण है कि Duster, Seltos और Creta जैसी SUVs में हाइब्रिड तकनीक आने से उन ग्राहकों को फायदा हो सकता है, जिनकी कार का ज्यादातर इस्तेमाल शहर के अंदर होता है.

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