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227 KM रेंज के साथ हैंड पेंटेंड डिजाइन, लॉन्च हुआ नया थ्री-व्हीलर
EPOD Bharat: इसे दूसरे इलेक्ट्रिक ऑटो से अलग बनाने के लिए इसके बॉडी पैनल पर हाथ से Warli कला पर बेस्ड पेंटिंग की गई है. इसमें महिलाओं, ग्रामीण जीवन और त्योहारों जैसे विजुअल्स दिखाई देते हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल अब सिर्फ कार और स्कूटर तक सीमित नहीं है. खासकर कमर्शियल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी Youdha ने अपने L5 पैसेंजर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का एक खास लिमिटेड एडिशन मॉडल EPOD-Bharat पेश किया है.
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बाहरी हिस्से पर हाथ से भारतीय कला की पेंटिंग की गई है. कंपनी ने इसे दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत व्यापार महोत्सव में पेश किया.
क्यों खास है ये थ्री-व्हीलर?
- EPOD-Bharat को दूसरे इलेक्ट्रिक ऑटो से अलग बनाने के लिए इसके बॉडी पैनल पर हाथ से Warli कला से प्रेरित पेंटिंग की गई है. इसमें महिलाओं, ग्रामीण जीवन, नेचर और त्योहारों जैसे भारतीय जीवन से जुड़े विजुअल्स दिखाई देते हैं. इस तरह कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कला से जोड़ने की कोशिश की है. कंपनी के मुताबिक, इस खास एडिशन का उद्देश्य भारतीय विरासत, कारीगरों और आधुनिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक साथ पेश करना है.
- Youdha EPOD एक L5 कैटेगरी का इलेक्ट्रिक पैसेंजर थ्री-व्हीलर है. इसमें 11.8 kWh की लिथियम-आयन LFP बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार फुल चार्ज होने पर 227 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज दे सकता है. लंबी रेंज होने की वजह से यह खास तौर पर उन ड्राइवर के लिए उपयोगी हो सकता है, जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करके कमाई करते हैं.
- इलेक्ट्रिक ऑटो में 6 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 50 Nm का टॉर्क पैदा करती है. इसमें अलग-अलग जरूरत के हिसाब से ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक इसमें City और Boost मोड मिलते हैं. City मोड रोजमर्रा की ड्राइविंग और बेहतर एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि Boost मोड जरूरत पड़ने पर बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए है.
- EPOD की एक और जरूरी खासियत इसकी 300 mm वॉटर-वेडिंग कैपेसिटी है. यानी गाड़ी को करीब 300 mm तक पानी भरे रास्ते से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है. भारत में बारिश के मौसम में कई शहरों और कस्बों में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए कमर्शियल थ्री-व्हीलर के लिए यह फीचर काम का हो सकता है.
कितनी है थ्री-व्हीलर की कीमत?
- Youdha EPOD की शुरुआती कीमत 3.20 लाख रुपये बताई गई है. कंपनी ने इसे खास तौर पर ड्राइवर और मोबिलिटी कारोबार से जुड़े लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. ज्यादा रेंज, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और कमर्शियल इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने वाले ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है. हालांकि, EPOD-Bharat लिमिटेड एडिशन की हैंड-पेंटेड थीम इसे सामान्य EPOD से डिजाइन के मामले में अलग बनाती है.
- Youdha इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का निर्माण उत्तराखंड के काशीपुर स्थित प्लांट में करती है. कंपनी के अनुसार, इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की सालाना उत्पादन क्षमता करीब 1 लाख यूनिट है. प्लांट में ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, एंड-ऑफ-लाइन टेस्टिंग और क्वालिटी चेक जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.
- EPOD-Bharat के अलावा Youdha ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने की योजना भी बताई है. कंपनी आने वाले समय में एक नया पैसेंजर थ्री-व्हीलर और दो कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर लाने की तैयारी कर रही है. इन नए मॉडल्स में बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी, तेज चार्जिंग, ज्यादा रेंज, बेहतर मजबूती और ड्राइवर के आराम पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है.
- ऐसे में Youdha EPOD-Bharat सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ऑटो का लिमिटेड एडिशन नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय पारंपरिक कला और मॉडर्न इलेक्ट्रिक तकनीक को एक साथ लाने की कोशिश की गई है. 3.20 लाख रुपये की शुरुआती कीमत, 227 किमी तक की रेंज, 11.8 kWh बैटरी और 6 kW मोटर के साथ यह मॉडल खास तौर पर कमर्शियल और खुद कारोबार करने वाले ड्राइवरों के लिए तैयार किया गया है.
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