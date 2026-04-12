Bloodhound LSR एक बेहद खास सुपरसोनिक कार है जिसे खासतौर पर 1000 mph (लगभग 1600 km/h) की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें जेट इंजन लगाया गया है और यह अपने साथ पैराशूट ब्रेक सिस्टम भी रखती है ताकि इतनी तेज रफ्तार से सुरक्षित रुक सके. हाल ही के टेस्ट में 500 mph से ज्यादा पहुंच चुकी है.