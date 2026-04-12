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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोJet Powered Engines Cars : इन कारों में लगाया जाता है Jet से भी तेज इंजन, पावर जानकर उड़ जाएंगे होश

Jet Powered Engines Cars : इन कारों में लगाया जाता है Jet से भी तेज इंजन, पावर जानकर उड़ जाएंगे होश

Jet Powered Engines Cars : ये कारें अक्सर रेगिस्तान या सूखी जमीन पर टेस्ट की जाती हैं. इन गाड़ियों में जेट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन और कभी-कभी रॉकेट तकनीक तक का इस्तेमाल किया जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Apr 2026 10:52 AM (IST)
Jet Powered Engines Cars : ये कारें अक्सर रेगिस्तान या सूखी जमीन पर टेस्ट की जाती हैं. इन गाड़ियों में जेट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन और कभी-कभी रॉकेट तकनीक तक का इस्तेमाल किया जाता है.

Jet Powered Engines Cars: दुनिया में कुछ ऐसी कारें भी बनाई गई हैं जो जेट और रॉकेट जैसे इंजनों से चलती हैं. इनका उद्देश्य दुनिया की सबसे तेज रफ्तार हासिल करना होता है. ये कारें अक्सर रेगिस्तान या सूखी जमीन पर टेस्ट की जाती हैं, क्योंकि इतनी स्पीड पर इन्हें रोकना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है. इन गाड़ियों में जेट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन और कभी-कभी रॉकेट तकनीक तक का इस्तेमाल किया जाता है. तो आइए जानते हैं कि किन कारों में Jet से भी तेज इंजन लगाया जाता है.

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Bloodhound LSR एक बेहद खास सुपरसोनिक कार है जिसे खासतौर पर 1000 mph (लगभग 1600 km/h) की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें जेट इंजन लगाया गया है और यह अपने साथ पैराशूट ब्रेक सिस्टम भी रखती है ताकि इतनी तेज रफ्तार से सुरक्षित रुक सके. हाल ही के टेस्ट में 500 mph से ज्यादा पहुंच चुकी है.
Bloodhound LSR एक बेहद खास सुपरसोनिक कार है जिसे खासतौर पर 1000 mph (लगभग 1600 km/h) की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें जेट इंजन लगाया गया है और यह अपने साथ पैराशूट ब्रेक सिस्टम भी रखती है ताकि इतनी तेज रफ्तार से सुरक्षित रुक सके. हाल ही के टेस्ट में 500 mph से ज्यादा पहुंच चुकी है.
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Thrust SSC एक स्पेशल जेट-पावर्ड कार है जिसने दुनिया में पहली बार जमीन पर ध्वनि की गति (speed of sound) को पार किया. इसे 1997 में चलाया गया था और इसने लगभग 763 mph (1228 km/h) की रफ्तार हासिल की, जिससे यह सुपरसोनिक बन गई.
Thrust SSC एक स्पेशल जेट-पावर्ड कार है जिसने दुनिया में पहली बार जमीन पर ध्वनि की गति (speed of sound) को पार किया. इसे 1997 में चलाया गया था और इसने लगभग 763 mph (1228 km/h) की रफ्तार हासिल की, जिससे यह सुपरसोनिक बन गई.
Published at : 12 Apr 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Jet Engine Car Aircraft Engine Car Racing Speed ​​Cars Jet Cars

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