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Jet Powered Engines Cars : इन कारों में लगाया जाता है Jet से भी तेज इंजन, पावर जानकर उड़ जाएंगे होश
Jet Powered Engines Cars : ये कारें अक्सर रेगिस्तान या सूखी जमीन पर टेस्ट की जाती हैं. इन गाड़ियों में जेट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन और कभी-कभी रॉकेट तकनीक तक का इस्तेमाल किया जाता है.
Jet Powered Engines Cars: दुनिया में कुछ ऐसी कारें भी बनाई गई हैं जो जेट और रॉकेट जैसे इंजनों से चलती हैं. इनका उद्देश्य दुनिया की सबसे तेज रफ्तार हासिल करना होता है. ये कारें अक्सर रेगिस्तान या सूखी जमीन पर टेस्ट की जाती हैं, क्योंकि इतनी स्पीड पर इन्हें रोकना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है. इन गाड़ियों में जेट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन और कभी-कभी रॉकेट तकनीक तक का इस्तेमाल किया जाता है. तो आइए जानते हैं कि किन कारों में Jet से भी तेज इंजन लगाया जाता है.
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Published at : 12 Apr 2026 10:52 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion