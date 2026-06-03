पेट्रोल की महंगाई से परेशान लोगों ने बदली पसंद, Maruti की CNG कारों की बुकिंग 40% बढ़ी

Maruti Suzuki CNG: भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब कार खरीदने वालों की पसंद पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पहले जहां ज्यादातर ग्राहक पेट्रोल मॉडल्स को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग सीएनजी कारों की ओर रुख कर रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड का फायदा मारुति सुजुकी को मिल रहा है. कंपनी के अनुसार उसके सीएनजी मॉडलों की बुकिंग में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

दिलचस्प बात यह है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है. बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट की वजह से सीएनजी कारें बजट को ध्यान में रखने वाले खरीदारों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. खासकर छोटे शहरों और रोजाना ज्यादा सफर करने वाले ग्राहकों के बीच इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

वैगनआर से लेकर SUV तक, हर सेगमेंट में बढ़ रही CNG की मांग

मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी पार्थो बनर्जी के मुताबिक प्रधानमंत्री की ओर से ईंधन बचाने के संदेश के बाद सीएनजी मॉडलों की बुकिंग में रोजाना करीब 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है. कंपनी की लोकप्रिय हैचबैक वैगनआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है. वैगनआर बिक्री में लगभग 50 प्रतिशत ग्राहकों की रुचि सीएनजी मॉडल में देखी जा रही है.

सिर्फ छोटी कारें ही नहीं, बल्कि मिडसाइज SUV सेगमेंट में भी सीएनजी विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. कंपनी की नई सीएनजी SUV में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक जैसी तकनीक दी गई है, जिससे बूट स्पेस कम होने की पुरानी समस्या काफी हद तक दूर हो गई है. यही कारण है कि अब ग्राहक बिना उपयोगिता से समझौता किए सीएनजी वाहन चुन रहे हैं.

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डीजल ग्राहकों को भी आकर्षित कर रही हैं CNG कारें

दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में डीजल वाहनों पर लागू नियमों और सीमित उपयोग अवधि के कारण भी कई ग्राहक अब सीएनजी वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं. मारुति सुजुकी का मानना है कि पहले जो ग्राहक डीजल SUV खरीदने पर विचार करते थे, उनमें से बड़ी संख्या अब सीएनजी विकल्पों को बेहतर मान रही है. कम ईंधन खर्च, बेहतर माइलेज और कम परिचालन लागत इसके प्रमुख कारण हैं.

कंपनी के पास छोटे हैचबैक से लेकर बड़े मॉडलों तक सीएनजी वाहनों की रेंज मौजूद है. मई महीने में भी सीएनजी कारों की बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई. आने वाले समय में कंपनी अपने सीएनजी पोर्टफोलियो में कई नए मॉडल शामिल करने की तैयारी कर रही है. मौजूदा ट्रेंड साफ संकेत देता है कि बढ़ती ईंधन कीमतों के दौर में सीएनजी कारें भारतीय ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प बनती जा रही हैं.

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