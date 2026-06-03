हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार खरीदने वालों की पसंद बदल गई, अब माइलेज और कीमत नहीं, इन फीचर्स पर टिक रही सबकी नजर

कार खरीदने वालों की पसंद बदल गई, अब माइलेज और कीमत नहीं, इन फीचर्स पर टिक रही सबकी नजर

Car Buying Trends: भारतीय कार खरीदारों की सोच बदल रही है. अब केवल माइलेज और कीमत नहीं, बल्कि सेफ्टी, ADAS, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स खरीदारी का बड़ा आधार बन रहे हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 03 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

Car Buying Trends: कुछ साल पहले तक भारत में कार खरीदते समय सबसे पहले माइलेज और कीमत की चर्चा होती थी. ग्राहक यह देखते थे कि कार कितने किलोमीटर प्रति लीटर चलेगी और उसका रखरखाव कितना सस्ता होगा. लेकिन अब बाजार की तस्वीर तेजी से बदल रही है. आज का ग्राहक पहले से ज्यादा जागरूक है और वह अपनी कार में सिर्फ बेहतर माइलेज नहीं, बल्कि सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और आराम का पूरा पैकेज चाहता है. 

यही वजह है कि वाहन निर्माता कंपनियां भी नए मॉडल्स में लगातार एडवांस फीचर्स जोड़ रही हैं. चाहे हैचबैक हो, सेडान हो या SUV, हर सेगमेंट में स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती जा रही है. बाजार के मौजूदा रुझान बताते हैं कि अब कार खरीदते समय ग्राहक का ध्यान कीमत से ज्यादा उन सुविधाओं पर है जो ड्राइविंग को सुरक्षित, आसान और प्रीमियम बनाती हैं.

सेफ्टी फीचर्स बन रहे सबसे बड़ा फैसला लेने का आधार

आज के समय में कार खरीदारों के लिए सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. पहले एयरबैग और एबीएस जैसे फीचर्स को अतिरिक्त सुविधा माना जाता था, लेकिन अब ग्राहक इन्हें जरूरी मानने लगे हैं. 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ADAS जैसी तकनीकों की मांग तेजी से बढ़ रही है. कई ग्राहक अब कार खरीदने से पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग भी जांचते हैं. 

भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप जैसे क्रैश टेस्ट नतीजे खरीदारी के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं. परिवारों के लिए कार खरीदने वाले लोग विशेष रूप से ऐसे मॉडल्स को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हों. यही कारण है कि ऑटो कंपनियां अब नए लॉन्च में सेफ्टी फीचर्स को प्रमुखता से पेश कर रही हैं और इन्हें बिक्री का सबसे बड़ा हथियार बना रही हैं.

यह भी पढ़ें: 8 रुपये प्रति KM में AC कार और नो एक्स्ट्रा चार्ज, VinFast शुरू करने जा रही कैब सर्विस

स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अनुभव की बढ़ रही मांग

सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी भी ग्राहकों की प्राथमिकता सूची में तेजी से ऊपर पहुंच गई है. बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स अब खरीदारों को काफी आकर्षित कर रहे हैं. खासकर युवा ग्राहक ऐसी कारें पसंद कर रहे हैं जो स्मार्टफोन की तरह कनेक्टेड और तकनीक से भरपूर हों. 

इसके अलावा प्रीमियम केबिन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कमांड जैसी सुविधाएं भी खरीदारी के फैसले में अहम भूमिका निभा रही हैं. कई खरीदार अब कार को केवल सफर का साधन नहीं बल्कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं. यही वजह है कि ऑटो उद्योग में अब फीचर आधारित प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है. मौजूदा ट्रेंड साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में स्मार्ट फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी ही कार बाजार की दिशा तय करने वाले सबसे बड़े कारण बनेंगे.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल की महंगाई से परेशान लोगों ने बदली पसंद, Maruti की CNG कारों की बुकिंग 40% बढ़ी

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Sunroof Safety Features ADAS Car Buying Trends ADAS Connected Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार खरीदने वालों की पसंद बदल गई, अब माइलेज और कीमत नहीं, इन फीचर्स पर टिक रही सबकी नजर
कार खरीदने वालों की पसंद बदल गई, अब माइलेज और कीमत नहीं, इन फीचर्स पर टिक रही सबकी नजर
ऑटो
खुद ही कम होगी स्पीड और बदल जाएगा गियर, Yamaha पेश करने जा रही ये शानदार बाइक
खुद ही कम होगी स्पीड और बदल जाएगा गियर, Yamaha पेश करने जा रही ये शानदार बाइक
ऑटो
8 रुपये प्रति KM में AC कार और नो एक्स्ट्रा चार्ज, VinFast शुरू करने जा रही कैब सर्विस
8 रुपये प्रति KM में AC कार और नो एक्स्ट्रा चार्ज, VinFast शुरू करने जा रही कैब सर्विस
ऑटो
पेट्रोल की महंगाई से परेशान लोगों ने बदली पसंद, Maruti की CNG कारों की बुकिंग 40% बढ़ी
पेट्रोल की महंगाई से परेशान लोगों ने बदली पसंद, Maruti की CNG कारों की बुकिंग 40% बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग हमले का वो वीडियो, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे!
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर को क्यों जोड़ना पड़ा हाथ? | Breaking | Patna
'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Firing at Khan Sir Coaching Center: जहां खान सर के कोचिंग पर हुआ हमला वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा
Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील
इंडिया
Karnataka CM Oath: 'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
स्पोर्ट्स
Explained: वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 15 साल की उम्र में 72 छक्कों का कमाल और माइंडसेट मैनेजमेंट की पूरी कहानी
वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 72 छक्कों और माइंडसेट मैनेजमेंट की कहानी
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे टैरिफ, लिस्ट में चीन-बांग्लादेश का भी नाम, पाकिस्तान को छूट?
भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे टैरिफ, लिस्ट में चीन-बांग्लादेश का भी नाम, पाकिस्तान को छूट?
फैशन
Indian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
एग्रीकल्चर
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget