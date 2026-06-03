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हिंदी न्यूज़ऑटोखुद ही कम होगी स्पीड और बदल जाएगा गियर, Yamaha पेश करने जा रही ये शानदार बाइक

खुद ही कम होगी स्पीड और बदल जाएगा गियर, Yamaha पेश करने जा रही ये शानदार बाइक

बाइक कंपनियां अब राइडर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों पर काम कर रही हैं. इनमें सबसे पॉपुलर फीचर क्रूज कंट्रोल है. इसकी मदद से राइडर एक निश्चित स्पीड पर बाइक को सेट कर सकता है.

By : क़मरजहां | Updated at : 03 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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दुनियाभर में ऑटोमोबाइल तकनीक तेजी से बदल रही है और अब वह समय दूर नहीं है जब बाइक चलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा. जिस तरह मॉडर्न कारों में क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं. इसी तरह अब बाइक्स में भी नई स्मार्ट तकनीक शामिल की जा रही है. आने वाले समय में कई बाइक्स ऐसी होंगी जो जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगा सकेंगी और अपने आप गियर बदल सकेंगी.

बाइक कंपनियां अब राइडर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों पर काम कर रही हैं. इनमें सबसे पॉपुलर फीचर क्रूज कंट्रोल है. इस फीचर की मदद से राइडर एक निश्चित स्पीड पर बाइक को सेट कर सकता है. इसके बाद बाइक उसी स्पीड पर चलती रहती है और बार-बार एक्सीलेटर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यह फीचर काफी आरामदायक साबित होता है और राइडर की थकान भी कम करता है.

एडवांस ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगा

इसके अलावा आने वाली बाइक्स में एडवांस ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल सकता है. यह सिस्टम सेंसर और कैमरों की मदद से सड़क पर मौजूद गाड़ियों, पैदल यात्रियों या किसी भी परेशानी को पहचान सकेगा. अगर सिस्टम को लगे कि टक्कर होने का खतरा है और राइडर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो बाइक अपने आप ब्रेक लगाकर एक्सीडेंट की आशंका को कम करने की कोशिश करेगी. यह तकनीक खासतौर पर शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों और हाईवे दोनों पर उपयोगी साबित हो सकती है.

खुद ही गियर बदल सकती है गियर

नई जनरेशन की बाइक्स में ऑटोमैटिक गियर शिफ्टिंग तकनीक भी तेजी से पॉपुलर हो रही है. इस सिस्टम में बाइक खुद ही इंजन की स्पीड के हिसाब से गियर बदल सकती है. इससे राइडर को बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रैफिक में सफर करने वाले लोगों के लिए यह तकनीक काफी सुविधाजनक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे बाइक चलाना आसान हो जाता है और थकान भी कम होती है.

ये तकनीकें केवल सुविधा के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी बढ़ाने के लिए भी विकसित की जा रही हैं. दुनियाभर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण हमारी गलती होती है. अगर बाइक कुछ स्थितियों में खुद निर्णय लेने में सक्षम हो जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सकता है. यही वजह है कि टू-व्हीलर कार कंपनियां लगातार ऐसे फीचर्स पर काम कर रही हैं जो राइडर की मदद कर सकें.

इन बाइक्स में देखने को मिलेंगे फीचर्स

शुरुआत में ये फीचर्स प्रीमियम और महंगी बाइक्स में देखने को मिलेंगे. लेकिन जैसे-जैसे तकनीक सस्ती होगी और इसका उपयोग बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह मिड-रेंज और आम बाइक्स में भी मौजूद हो सकती है. ठीक उसी तरह जैसे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स पहले केवल महंगी बाइक्स में मिलते थे, लेकिन आज कई सामान्य मॉडलों में भी मौजूद हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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Published at : 03 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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