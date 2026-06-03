1 किलो CNG में सबसे ज्यादा दौड़ती हैं ये 5 कारें, माइलेज जानकर रह जाएंगे हैरान

Best Mileage CNG Cars: भारत में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच CNG कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. कम रनिंग कॉस्ट और शानदार माइलेज के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक अब CNG मॉडल खरीदना पसंद कर रहे हैं. खासकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए CNG कारें काफी किफायती साबित होती हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो हर महीने फ्यूल पर होने वाला खर्च कम कर दे, तो बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं.

मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा जैसी कंपनियां ऐसी CNG कारें बेच रही हैं जो 1 किलो CNG में 30 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज देने का दावा करती हैं. आइए जानते हैं उन 5 कारों के बारे में जो माइलेज के मामले में इस समय सबसे आगे हैं और ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं.

माइलेज के मामले में सबसे आगे हैं Maruti की ये कारें

जब बात सबसे ज्यादा माइलेज वाली CNG कारों की होती है, तो मारुति सुजुकी का नाम सबसे पहले आता है. कंपनी की Celerio CNG इस सूची में टॉप पर है, जो 34.43 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने का दावा करती है. इसके बाद WagonR CNG का नंबर आता है, जिसका माइलेज 33.47 किमी प्रति किलोग्राम तक बताया गया है. वहीं नई Dzire CNG भी 33.73 किमी प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज ऑफर करती है.

इन कारों की खास बात यह है कि इनमें कम फ्यूल खर्च के साथ अच्छा केबिन स्पेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस भी मिलती है. यही वजह है कि टैक्सी ऑपरेटरों से लेकर फैमिली ग्राहकों तक, हर वर्ग में इनकी मांग लगातार बनी हुई है. कम मेंटेनेंस और बेहतर रीसेल वैल्यू भी इन कारों को और आकर्षक बनाती है.

यह भी पढ़ें: Car AC Tips: कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम

Hyundai और Tata की कारें भी नहीं हैं पीछे

मारुति के अलावा हुंडई और टाटा भी माइलेज के मामले में मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं. Hyundai Grand i10 Nios CNG करीब 28.5 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है और अपने प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है. वहीं Tata Tiago iCNG लगभग 28 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज ऑफर करती है. टाटा की यह कार सुरक्षा के मामले में भी काफी मजबूत मानी जाती है.

इन दोनों मॉडलों में ग्राहकों को आधुनिक फीचर्स, अच्छा कम्फर्ट और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलता है. अगर आप हर महीने फ्यूल पर हजारों रुपये बचाना चाहते हैं, तो ये CNG कारें आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. बढ़ती ईंधन कीमतों के दौर में ज्यादा माइलेज देने वाली कारें ही सबसे समझदारी भरा निवेश मानी जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6.99 लाख में 360-डिग्री कैमरा, इन 5 कारों के फीचर्स देखकर महंगी SUVs भी लगेंगी फीकी