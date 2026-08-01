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हिंदी न्यूज़ऑटोEV बाजार में Tata का जलवा, ताबड़तोड़ बिक्री से बनाया रिकॉर्ड

EV बाजार में Tata का जलवा, ताबड़तोड़ बिक्री से बनाया रिकॉर्ड

Tata Motors July 2026 EV Sales: टाटा मोटर्स ने जुलाई 2026 में 15,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचकर नया रिकॉर्ड बना दिया है. ईवी बिक्री में 114% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 02:39 PM (IST)
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Tata Motors July 2026 EV Sales: भारत में जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स का ही सामने आता है. जबकि कंपनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ईवी सेगमेंट में फिलहाल उसे पछाड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है. जुलाई 2026 के बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों ने पूरे ऑटो बाजार को चौंका दिया है. टाटा मोटर्स ने इस महीने पैसेंजर व्हीकल और खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है.

बता दें कि, कंपनी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई महीने में टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में ऐसा उछाल आया है कि बिक्री का आंकड़ा 15 हजार यूनिट्स के पार पहुंच गया. पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस बार कंपनी की ईवी सेल्स सीधे दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, जिसने इंडस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. चलिए जानतें हैं खबर को विस्तार से.

114% की भारी उछाल

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2026 में टाटा मोटर्स ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को मिलाकर कुल 15,217 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं. यह आंकड़ा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पिछले साल जुलाई 2025 में कंपनी ने महज 7,124 ईवी बेची थीं. यानी सीधे तौर पर टाटा की इलेक्ट्रिक कार बिक्री में 114 फीसदी की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है.

जबकि आज के समय में जब दूसरी कंपनियां ईवी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रही हैं. वहीं टाटा मोटर्स लगातार अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही है. कंपनी की कुल पैसेंजर व्हीकल सेल्स में अकेले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी अब लगभग 24 फीसदी तक पहुंच गई है. इसका सीधा मतलब यह है कि हर चार में से एक टाटा कार खरीदने वाला ग्राहक अब पेट्रोल-डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक मॉडल चुन रहा है.


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टाटा मोटर्स ने मारी बाजी  

आपको बता दें कि, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है. जुलाई 2026 में कंपनी की कुल बिक्री 63,760 यूनिट्स रही जो जुलाई 2025 में बिके 40,175 यूनिट्स के मुकाबले 59 फीसदी ज्यादा है.

इसमें से घरेलू बाजार में कंपनी ने 62,611 गाड़ियां बेची हैं जिसमें 58 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं दूसरी तरफ, विदेशी बाजारों में भी टाटा कारों का क्रेज बढ़ा है और कंपनी का एक्सपोर्ट 76 फीसदी बढ़कर 1,149 यूनिट्स तक पहुंच गया है.

किन गाड़ियों का रहा योगदान?

बता दें कि, टाटा मोटर्स की इस ताबड़तोड़ बिक्री के पीछे कंपनी का मजबूत और विविधता से भरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. बाजार में टाटा टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी और कर्व ईवी जैसे ऑप्शन्स मौजूद हैं जो हर तरह के बजट वाले ग्राहकों की जरूरत को पूरा करते हैं.

  • टाटा पंच ईवी और नेक्सन ईवी: माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में पंच ईवी और मिड-साइज एसयूवी में नेक्सन ईवी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. इनकी प्रैक्टिकल रेंज और हाई-टेक फीचर्स की वजह से लोग इन्हें धड़ल्ले से खरीद रहे हैं.
  • टाटा टियागो ईवी: कम बजट में इलेक्ट्रिक कार चाहने वाले लोगों और सिटी राइडर्स के लिए यह हैचबैक आज भी सबसे भरोसेमंद विकल्प बनी हुई है.


EV बाजार में Tata का जलवा, ताबड़तोड़ बिक्री से बनाया रिकॉर्ड

क्या है सफलता का राज?

अब सबसे बड़ा सवाल है यह की टाटा की इस सफलता के पीछे क्या राज है? बता दें कि, टाटा मोटर्स की इस सफलता के पीछे केवल गाड़ियां बेचना ही नहीं, बल्कि देश भर में ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करना भी है. कंपनी ने समय रहते भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम किया और अपने ग्राहकों को कम कीमत में ज्यादा रेंज वाली गाड़ियां उपलब्ध कराईं.

इसके साथ ही टाटा की गाड़ियों की फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी लोगों का भरोसा जीतने में काफी मददगार साबित हुई है. जिस रफ्तार से भारत में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रहे हैं उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में और भी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है.

यह भी पढ़ें: Flooded Road Driving Tips: कितने पानी में निकल जाएगी कार, कितने पर बंद कर देना चाहिए इंजन?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Aug 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Tata Motors July 2026 EV Sales Tata Passenger Vehicles Record Sales Tata Electric Cars July 2026 Tata Nexon EV Punch EV Sales
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