EV खरीदने से पहले Range नहीं, ये 5 चीजें जरूर Check करें

आपको बता दें कि, सबसे पहली और काम की बात है आपके घर का चार्जिंग सेटअप और पर्सनल पार्किंग स्पेस. ईवी का असली मजा तभी है जब आप रात में गाड़ी प्लग-इन करो और सुबह फुल चार्ज मिले. अगर आपके पास अपनी पक्की पार्किंग नहीं है या सोसाइटी वाले चार्जर लगाने का झंझट करते हैं तो रोज बाहर के पब्लिक चार्जर्स के चक्कर काटना आपको काफी थकाऊ और परेशान करने वाला लग सकता है.