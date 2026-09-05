Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोEV खरीदने से पहले Range नहीं, ये 5 चीजें जरूर Check करें

EV खरीदने से पहले Range नहीं, ये 5 चीजें जरूर Check करें

नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, सिर्फ रेंज देखकर गाड़ी न चुनें. खरीदने से पहले बैटरी वारंटी, चार्जिंग स्पीड और रिसेल वैल्यू जैसी ये 5 जरूरी बातें जरूर चेक करें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 05 Sep 2026 01:30 PM (IST)
नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, सिर्फ रेंज देखकर गाड़ी न चुनें. खरीदने से पहले बैटरी वारंटी, चार्जिंग स्पीड और रिसेल वैल्यू जैसी ये 5 जरूरी बातें जरूर चेक करें.

इन दिनों जब भी कोई नया खरीददार नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोचता है तो उसके दिमाग में गाड़ी का रेंज कितना होगा यही दिमाग में आता है. हालांकि, सच तो यह है कि सिर्फ लंबी रेंज देख ईवी लेने से फैसला सही नहीं हो जाता. अगर आप सच में एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल चाहते हैं तो शोरूम जाने से पहले रेंज के अलावा इन 5 बेहद जरूरी बातों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है.

1/8
आपको बता दें कि, सबसे पहली और काम की बात है आपके घर का चार्जिंग सेटअप और पर्सनल पार्किंग स्पेस. ईवी का असली मजा तभी है जब आप रात में गाड़ी प्लग-इन करो और सुबह फुल चार्ज मिले. अगर आपके पास अपनी पक्की पार्किंग नहीं है या सोसाइटी वाले चार्जर लगाने का झंझट करते हैं तो रोज बाहर के पब्लिक चार्जर्स के चक्कर काटना आपको काफी थकाऊ और परेशान करने वाला लग सकता है.
आपको बता दें कि, सबसे पहली और काम की बात है आपके घर का चार्जिंग सेटअप और पर्सनल पार्किंग स्पेस. ईवी का असली मजा तभी है जब आप रात में गाड़ी प्लग-इन करो और सुबह फुल चार्ज मिले. अगर आपके पास अपनी पक्की पार्किंग नहीं है या सोसाइटी वाले चार्जर लगाने का झंझट करते हैं तो रोज बाहर के पब्लिक चार्जर्स के चक्कर काटना आपको काफी थकाऊ और परेशान करने वाला लग सकता है.
2/8
जबकि दूसरी जरूरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वह है गाड़ी की चार्जिंग स्पीड और सपोर्टेड चार्जिंग टाइप. हर ईवी एक ही स्पीड से बिजली नहीं खींचती. कुछ कारें फास्ट डीसी चार्जिंग को फटाफट सपोर्ट करती हैं जबकि कुछ में ज्यादा टाइम लगता है. आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल 15 एम्पीयर के सॉकेट पर गाड़ी कितनी देर में चार्ज होती है और फास्ट चार्जर पर 15 मिनट में कितना बैकअप देती है.
जबकि दूसरी जरूरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वह है गाड़ी की चार्जिंग स्पीड और सपोर्टेड चार्जिंग टाइप. हर ईवी एक ही स्पीड से बिजली नहीं खींचती. कुछ कारें फास्ट डीसी चार्जिंग को फटाफट सपोर्ट करती हैं जबकि कुछ में ज्यादा टाइम लगता है. आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल 15 एम्पीयर के सॉकेट पर गाड़ी कितनी देर में चार्ज होती है और फास्ट चार्जर पर 15 मिनट में कितना बैकअप देती है.
3/8
वहीं, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट बैटरी पैक्स की वारंटी, उसकी केमिस्ट्री और रिप्लेसमेंट कॉस्ट से जुड़ा है. पूरी कार की कीमत का आधा हिस्सा तो उसकी बैटरी ही होती है इसलिए कंपनी की वारंटी टर्म्स को ध्यान से समझें. ज्यादातर ब्रांड्स 8 साल की वारंटी तो दे देते हैं लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि क्षमता कम होने पर कंपनी के रिप्लेसमेंट के नियम क्या कहते हैं.
वहीं, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट बैटरी पैक्स की वारंटी, उसकी केमिस्ट्री और रिप्लेसमेंट कॉस्ट से जुड़ा है. पूरी कार की कीमत का आधा हिस्सा तो उसकी बैटरी ही होती है इसलिए कंपनी की वारंटी टर्म्स को ध्यान से समझें. ज्यादातर ब्रांड्स 8 साल की वारंटी तो दे देते हैं लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि क्षमता कम होने पर कंपनी के रिप्लेसमेंट के नियम क्या कहते हैं.
4/8
बता दें कि, चौथी चीज जो हर ईवी बायर्स को चेक करनी चाहिए वह है उनके इलाके और रेगुलर रूट्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके ऑफिस के रास्ते, नजदीकी मॉल और वीकेंड गेटवे वाले रास्तों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का सही नेटवर्क है या नहीं.
बता दें कि, चौथी चीज जो हर ईवी बायर्स को चेक करनी चाहिए वह है उनके इलाके और रेगुलर रूट्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके ऑफिस के रास्ते, नजदीकी मॉल और वीकेंड गेटवे वाले रास्तों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का सही नेटवर्क है या नहीं.
5/8
पांचवीं और बेहद खास बात है गाड़ी का थर्मल मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम. भारत की भीषण गर्मी में बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है. इसलिए हमेशा लिक्विड-कूल्ड बैटरी वाली कार ही चुनें. इसके साथ ही कार में ओवर-द-एयर यानी ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने चाहिए ताकि गाड़ी में आने वाले छोटे-मोटे बग्स और कमियां बिना सर्विस सेंटर का चक्कर काटे घर बैठे ही ठीक हो जाएं.
पांचवीं और बेहद खास बात है गाड़ी का थर्मल मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम. भारत की भीषण गर्मी में बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है. इसलिए हमेशा लिक्विड-कूल्ड बैटरी वाली कार ही चुनें. इसके साथ ही कार में ओवर-द-एयर यानी ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने चाहिए ताकि गाड़ी में आने वाले छोटे-मोटे बग्स और कमियां बिना सर्विस सेंटर का चक्कर काटे घर बैठे ही ठीक हो जाएं.
6/8
जबकि इसके अलावा गाड़ी का रीसेल वैल्यू और इंश्योरेंस कॉस्ट भी ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते. पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले ईवी की सेकंड हैंड मार्केट अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है. इसलिए रीसेल वैल्यू थोड़ी कम मिल सकती है. साथ ही बैटरी पैक महंगा होने की वजह से ईवी का इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है जो हर साल आपकी जेब पर असर डालता है.
जबकि इसके अलावा गाड़ी का रीसेल वैल्यू और इंश्योरेंस कॉस्ट भी ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते. पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले ईवी की सेकंड हैंड मार्केट अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है. इसलिए रीसेल वैल्यू थोड़ी कम मिल सकती है. साथ ही बैटरी पैक महंगा होने की वजह से ईवी का इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है जो हर साल आपकी जेब पर असर डालता है.
7/8
जानकारी दें दे कि, ईवी का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता भी काफी मायने रखती है. कई नए ब्रांड्स गाड़ियां तो बहुत आकर्षक बेच रहे हैं लेकिन उनके सर्विस सेंटर हर शहर में मौजूद नहीं हैं. अगर गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर खराबी आ जाए तो आपके शहर में एक्सपर्ट मैकेनिक और कंपनी का ट्रेंड स्टाफ होना बहुत जरूरी है, वरना गाड़ी हफ्तों खड़ी रह जाएगी.
जानकारी दें दे कि, ईवी का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता भी काफी मायने रखती है. कई नए ब्रांड्स गाड़ियां तो बहुत आकर्षक बेच रहे हैं लेकिन उनके सर्विस सेंटर हर शहर में मौजूद नहीं हैं. अगर गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर खराबी आ जाए तो आपके शहर में एक्सपर्ट मैकेनिक और कंपनी का ट्रेंड स्टाफ होना बहुत जरूरी है, वरना गाड़ी हफ्तों खड़ी रह जाएगी.
8/8
बता दें कि, कम रनिंग कॉस्ट और शांत ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से इलेक्ट्रिक कार चुनना एक बेहतरीन फैसला है. लेकिन आप हर पहलू को अच्छे से परख लें. सिर्फ कागजी दावों और कंपनी द्वारा बताए गए रेंज के पीछे भागने के बजाय इन व्यावहारिक बातों को समझकर ही अपना बजट बनाएं. पूरी जानकारी के साथ ली गई ईवी आपके सालों-साल के सफर को सचमुच एकदम मजेदार और किफायती बनाए रखेगी.
बता दें कि, कम रनिंग कॉस्ट और शांत ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से इलेक्ट्रिक कार चुनना एक बेहतरीन फैसला है. लेकिन आप हर पहलू को अच्छे से परख लें. सिर्फ कागजी दावों और कंपनी द्वारा बताए गए रेंज के पीछे भागने के बजाय इन व्यावहारिक बातों को समझकर ही अपना बजट बनाएं. पूरी जानकारी के साथ ली गई ईवी आपके सालों-साल के सफर को सचमुच एकदम मजेदार और किफायती बनाए रखेगी.
Published at : 05 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Auto News

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
1 लाख नौकरियां खत्म करने जा रही ये कंपनी, जानें आपकी गाड़ी पर क्या असर?
1 लाख नौकरियां खत्म करने जा रही ये कंपनी, जानें आपकी गाड़ी पर क्या असर?
ऑटो
Google Maps देखते हुए Driving करना पड़ेगा भारी, जानें नियम
Google Maps देखते हुए Driving करना पड़ेगा भारी, जानें नियम
ऑटो
60 लीटर का मिलेगा टैंक, मार्केट में आई ये फैक्ट्री फिटेड CNG कार
60 लीटर का मिलेगा टैंक, मार्केट में आई ये फैक्ट्री फिटेड CNG कार
ऑटो
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 की बचत
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Bihar Flood Alert News: आधा हिंदुस्तान पानी-पानी! | Ganga | Delhi | ABP News
Swatantra Bharadwaj Arrest | Breaking News: गुस्से में स्वतंत्र के समर्थक...पुलिस को धमकाया! | ABP
Big Breaking | Bihar Flood Alert News: बारिश का प्रहार...सैलाब से हाहाकार | Ganga | Gandak | ABP
Aniruddhacharya Statement: 'पूकी बाबा' का ज्ञान...अब 'हिन्दू-मुसलमान'!
आ गए नंदलाला.. देशभर में जन्माष्टमी की धूम। Janamashtami

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जातिगत गणित बनाम ‘योगी ब्रांड’, UP के चुनावी रण से जुड़ा यक्ष प्रश्न
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
बिहार
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
साउथ सिनेमा
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है फिल्म
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Milk Storage: फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
ऑटो
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 की बचत
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget