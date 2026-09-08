Tata Punch ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, WagonR को पछाड़ बनी नंबर-1

अगस्त 2026 में Tata Punch ने बिक्री के मामले में सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. इस महीने पंच की कुल 21,320 यूनिट बिकीं. पिछले साल अगस्त 2025 में इसकी 10,704 यूनिट बिकी थीं. यानी एक साल में पंच की बिक्री काफी बढ़ी है. इस शानदार प्रदर्शन के चलते पंच ने मारुति वैगनआर जैसी पॉपुलर कार को पीछे छोड़कर नंबर-1 की जगह हासिल कर ली.

पंच की पॉपुलेरिटी की एक बड़ी वजह इसका कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन, शहर में आसानी से चलने वाला आकार और अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन हैं. इसमें पेट्रोल के साथ CNG और इलेक्ट्रिक ऑप्शन भी मिलते हैं. कंपनी इसे ऐसे ग्राहकों के लिए पेश करती है, जो कम कीमत में SUV जैसा डिजाइन और अच्छी सुविधाएं चाहते हैं.

दूसरे नंबर पर रही Maruti WagonR

अगस्त की बिक्री में Maruti Suzuki WagonR दूसरे नंबर पर रही. इस महीने इसकी 20,180 यूनिट बिकीं, जबकि अगस्त 2025 में 14,552 यूनिट की बिक्री हुई थी. इस तरह WagonR की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 39 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

WagonR लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है. इसका मुख्य कारण इसका व्यावहारिक डिजाइन, पर्याप्त केबिन स्पेस, आसान ड्राइविंग और किफायती रनिंग कॉस्ट है. यही वजह है कि बिक्री के मामले में यह लगातार मजबूत प्रदर्शन करती है.

Maruti Swift तीसरे स्थान पर

Maruti Suzuki Swift ने 19,832 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. पिछले साल अगस्त में इसकी 12,385 यूनिट बिकी थीं. यानी Swift की बिक्री में करीब 60 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Swift की लोकप्रियता खासकर उन ग्राहकों के बीच है, जो स्पोर्टी डिजाइन, अच्छी ड्राइविंग और माइलेज वाली प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं. Punch और WagonR के मुकाबले इसकी बिक्री का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं रहा, जिससे टॉप पोजिशन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Fronx ने भी दिखाया दम

अगस्त 2026 में Maruti Suzuki Fronx 18,730 यूनिट की बिक्री के साथ चौथे नंबर पर रही. पिछले साल इसी महीने इसकी 12,422 यूनिट बिकी थीं. इस तरह Fronx की बिक्री में करीब 51 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

Fronx को SUV जैसे डिजाइन के साथ कॉम्पैक्ट और प्रीमियम कार के तौर पर पसंद किया जाता है. इसका कूपे-जैसा लुक, फीचर्स और कई इंजन-गियरबॉक्स विकल्प इसे युवाओं और छोटे परिवारों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं.

Ertiga पांचवें नंबर पर

फैमिली MPV Maruti Suzuki Ertiga ने अगस्त में 18,516 यूनिट की बिक्री दर्ज की और पांचवें स्थान पर रही. पिछले साल अगस्त में इसकी 18,445 यूनिट बिकी थीं. यानी इसकी बिक्री में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ और सालाना ग्रोथ करीब 0 फीसदी रही.

इसके बावजूद Ertiga टॉप-10 में मजबूती से बनी हुई है. ज्यादा लोगों के बैठने की जगह, बड़ा केबिन और परिवार के इस्तेमाल के लिए उपयोगी डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल हैं.

Nexon और Dzire के बीच बेहद करीबी मुकाबला

Tata Nexon 18,431 यूनिट की बिक्री के साथ छठे नंबर पर रही. अगस्त 2025 में इसकी 14,004 यूनिट बिकी थीं. इस तरह Nexon की बिक्री में सालाना आधार पर 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

इसके ठीक पीछे Maruti Suzuki Dzire रही. Dzire की अगस्त में 18,418 यूनिट बिकीं. यानी Nexon और Dzire के बीच सिर्फ 13 यूनिट का अंतर रहा. Dzire की बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 12 फीसदी बढ़ी है. SUV के बढ़ते दबदबे के बावजूद Dzire का टॉप-10 में बने रहना दिखाता है कि भारतीय बाजार में सेडान की मांग अभी भी मौजूद है.

Hyundai Creta आठवें नंबर पर

Hyundai Creta ने अगस्त 2026 में 16,288 यूनिट की बिक्री के साथ आठवां स्थान हासिल किया. पिछले साल अगस्त में इसकी 15,924 यूनिट बिकी थीं. यानी इसकी बिक्री में करीब 2 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी हुई.

Creta लंबे समय से मिड-साइज SUV सेगमेंट की लोकप्रिय कारों में शामिल है. इसका प्रीमियम इंटीरियर, फीचर्स, आरामदायक केबिन और अलग-अलग इंजन विकल्प इसे ग्राहकों के बीच मजबूत बनाए रखते हैं.

Baleno भी टॉप-10 में शामिल

Maruti Suzuki Baleno 15,746 यूनिट की बिक्री के साथ नौवें नंबर पर रही. पिछले साल अगस्त में इसकी 12,549 यूनिट बिकी थीं. इस हिसाब से Baleno की बिक्री में करीब 25 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी हुई.

Baleno उन ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है, जो हैचबैक में ज्यादा स्पेस, बेहतर फीचर्स और प्रीमियम लुक चाहते हैं. कंपनी ने हाल ही में इसके फीचर्स और तकनीक में भी कई अपडेट किए हैं, जिससे इसकी मांग को फायदा मिल सकता है.

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