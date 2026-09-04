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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोकम हाइट वालों के लिए बेस्ट Cars, Driving होगी आसान

कम हाइट वालों के लिए बेस्ट Cars, Driving होगी आसान

कम हाइट वाले चालकों के लिए ड्राइविंग आसान बनाने वाली बेहतरीन कारें. बढ़िया सीट एडजस्टमेंट, विजिबिलिटी और आसान स्टीयरिंग के साथ सुरक्षित सफर का मज़ा लें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 04 Sep 2026 05:02 PM (IST)
कम हाइट वाले चालकों के लिए ड्राइविंग आसान बनाने वाली बेहतरीन कारें. बढ़िया सीट एडजस्टमेंट, विजिबिलिटी और आसान स्टीयरिंग के साथ सुरक्षित सफर का मज़ा लें.

अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है और ड्राइविंग के दौरान कार के सामने साफ नजर नहीं आता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि, कम हाइट वाले ड्राइवर्स के लिए सही कार चुनते वक्त सबसे जरूरी चीज होती है सीट की हाइट एडजस्टमेंट और बेहतरीन ऑल-राउंड विजिबिलिटी. जब स्टेयरिंग व्हील से लेकर पेडल्स तक आपकी पहुंच सही हो तो भारी ट्रैफिक में भी कार चलाना काफी आसान हो जाता है. चलिए जानतें हैं कम हाइट वालों के लिए बेस्ट गाड़ियां.

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लेकिन अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक की तलाश में हैं तो हुंडई आई20 पर नजर जरूर डालनी चाहिए. इसमें मिलने वाली टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील के साथ-साथ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर को अपने हिसाब से परफेक्ट पोजीशन सेट करने की सुविधा देती है.
लेकिन अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक की तलाश में हैं तो हुंडई आई20 पर नजर जरूर डालनी चाहिए. इसमें मिलने वाली टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील के साथ-साथ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर को अपने हिसाब से परफेक्ट पोजीशन सेट करने की सुविधा देती है.
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हालांकि, मारुति सुजुकी वैगनआर अपनी टॉलबॉय प्रोफाइल के लिए पूरे देश में मशहूर है जो कम हाइट वालों के लिए वरदान है. इसका बड़ा विंडशील्ड और ऊंचा केबिन सेटअप ड्राइवर को बेहतरीन ऑल-राउंड विजिबिलिटी देता है. साइड मिरर से लेकर रियर व्यू मिरर तक सब कुछ बहुत साफ दिखता है.
हालांकि, मारुति सुजुकी वैगनआर अपनी टॉलबॉय प्रोफाइल के लिए पूरे देश में मशहूर है जो कम हाइट वालों के लिए वरदान है. इसका बड़ा विंडशील्ड और ऊंचा केबिन सेटअप ड्राइवर को बेहतरीन ऑल-राउंड विजिबिलिटी देता है. साइड मिरर से लेकर रियर व्यू मिरर तक सब कुछ बहुत साफ दिखता है.
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आपको बता दें कि, मारुति सुजुकी इग्निस कम हाइट वाले ड्राइवर्स के लिए एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित होती है. इसकी टॉलबॉय डिजाइन और ऊंची सीटिंग पोजीशन की वजह से ड्राइवर को सामने का पूरा रोड व्यू बहुत साफ दिखता है.
आपको बता दें कि, मारुति सुजुकी इग्निस कम हाइट वाले ड्राइवर्स के लिए एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित होती है. इसकी टॉलबॉय डिजाइन और ऊंची सीटिंग पोजीशन की वजह से ड्राइवर को सामने का पूरा रोड व्यू बहुत साफ दिखता है.
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वहीं, टाटा पंच उन लोगों के लिए सबसे सटीक दांव है जिन्हें ऊंची ड्राइविंग पोजीशन और एसयूवी जैसी फीलिंग पसंद आती है. इसकी कमांडिंग सीटिंग पोजीशन की वजह से कम हाइट वाले ड्राइवर्स को भी बोनट का कोना-कोना आसानी से दिखाई देता है.
वहीं, टाटा पंच उन लोगों के लिए सबसे सटीक दांव है जिन्हें ऊंची ड्राइविंग पोजीशन और एसयूवी जैसी फीलिंग पसंद आती है. इसकी कमांडिंग सीटिंग पोजीशन की वजह से कम हाइट वाले ड्राइवर्स को भी बोनट का कोना-कोना आसानी से दिखाई देता है.
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बता दें कि, रेनॉ क्विड कम बजट में कम हाइट वाले ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही किफायती और स्मार्ट चॉइस मानी जाती है. इसका 180 एमएम का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी-इंस्पायर्ड ड्राइविंग पोजीशन ड्राइवर को सड़क का अच्छा नजारा देती है.
बता दें कि, रेनॉ क्विड कम बजट में कम हाइट वाले ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही किफायती और स्मार्ट चॉइस मानी जाती है. इसका 180 एमएम का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी-इंस्पायर्ड ड्राइविंग पोजीशन ड्राइवर को सड़क का अच्छा नजारा देती है.
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वहीं, हुंडई वेन्यू भी इस लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाती है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाना चाहते हैं. वेन्यू में ड्राइवर सीट को काफी ऊपर तक एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे सामने का विजन एकदम क्लियर हो जाता है.
वहीं, हुंडई वेन्यू भी इस लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाती है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाना चाहते हैं. वेन्यू में ड्राइवर सीट को काफी ऊपर तक एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे सामने का विजन एकदम क्लियर हो जाता है.
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हालांकि, कम हाइट वाले ड्राइवर्स को कार खरीदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जैसे कि सीट हाइट एडजस्टर और टिल्ट स्टेयरिंग का होना. इसके अलावा, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स का होना भी बहुत काम आता है क्योंकि इससे पीछे का ब्लाइंड स्पॉट पूरी तरह खत्म हो जाता है.
हालांकि, कम हाइट वाले ड्राइवर्स को कार खरीदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जैसे कि सीट हाइट एडजस्टर और टिल्ट स्टेयरिंग का होना. इसके अलावा, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स का होना भी बहुत काम आता है क्योंकि इससे पीछे का ब्लाइंड स्पॉट पूरी तरह खत्म हो जाता है.
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अब कम हाइट वालों को कार ड्राइविंग में कोई रुकावट नहीं आती है बस आपको अपनी बॉडी शेप के हिसाब से सही गाड़ी चुननी है. टेस्ट ड्राइव लेते समय सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करें और देखें कि पेडल्स तक आपके पैर बिना खिंचाव के पहुंच रहे हैं या नहीं.
अब कम हाइट वालों को कार ड्राइविंग में कोई रुकावट नहीं आती है बस आपको अपनी बॉडी शेप के हिसाब से सही गाड़ी चुननी है. टेस्ट ड्राइव लेते समय सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करें और देखें कि पेडल्स तक आपके पैर बिना खिंचाव के पहुंच रहे हैं या नहीं.
Published at : 04 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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