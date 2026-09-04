कम हाइट वालों के लिए बेस्ट Cars, Driving होगी आसान

हालांकि, कम हाइट वाले ड्राइवर्स को कार खरीदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जैसे कि सीट हाइट एडजस्टर और टिल्ट स्टेयरिंग का होना. इसके अलावा, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स का होना भी बहुत काम आता है क्योंकि इससे पीछे का ब्लाइंड स्पॉट पूरी तरह खत्म हो जाता है.