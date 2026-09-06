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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोMaruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट

Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट

अगर आप आने वाले समय में मारुति सुजुकी की पॉपुलर कार में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनके अपकमिंग फेसलिफ्ट के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 06 Sep 2026 03:59 PM (IST)
अगर आप आने वाले समय में मारुति सुजुकी की पॉपुलर कार में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनके अपकमिंग फेसलिफ्ट के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है.

मारुति सुजुकी अपनी मौजूदा कारों को नए फीचर्स और बेहतर डिजाइन के साथ अपडेट करने की तैयारी कर रही है. कंपनी आने वाले समय में अपनी कई पॉपुलर कारों के फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर सकती है.इन कारों में Fronx, Ertiga, Invicto और Grand Vitara शामिल हैं.

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नए फेसलिफ्ट मॉडल में सिर्फ लुक बदलने के बजाय नए फीचर्स, बेहतर टेक्नोलॉजी और कुछ मामलों में पावरट्रेन से जुड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. आइए एक-एक करके इन गाड़ियों की सारी डिटेल्स जानते हैं.
नए फेसलिफ्ट मॉडल में सिर्फ लुक बदलने के बजाय नए फीचर्स, बेहतर टेक्नोलॉजी और कुछ मामलों में पावरट्रेन से जुड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. आइए एक-एक करके इन गाड़ियों की सारी डिटेल्स जानते हैं.
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मारुति की पॉपुलर कार Fronx को जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है. इसमें एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं.टर्बो वेरिएंट को ज्यादा स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें रेड एक्सेंट भी मिल सकते हैं.इसके अलावा केबिन में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और Level-1 ADAS जैसे फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है.
मारुति की पॉपुलर कार Fronx को जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है. इसमें एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं.टर्बो वेरिएंट को ज्यादा स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें रेड एक्सेंट भी मिल सकते हैं.इसके अलावा केबिन में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और Level-1 ADAS जैसे फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है.
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Maruti Ertiga को भी नई जनरेशन आने से पहले एक फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है.इसमें सबसे पहले एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कंपनी इसके लुक को थोड़ा नया और मॉडर्न बनाने के साथ कुछ नए फीचर्स भी जोड़ सकती है.इसमें 360-डिग्री कैमरा और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.
Maruti Ertiga को भी नई जनरेशन आने से पहले एक फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है.इसमें सबसे पहले एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कंपनी इसके लुक को थोड़ा नया और मॉडर्न बनाने के साथ कुछ नए फीचर्स भी जोड़ सकती है.इसमें 360-डिग्री कैमरा और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.
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मारुति की प्रीमियम MPV Invicto को भी फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है.यह कार Toyota Innova Hycross पर आधारित है.मौजूदा Invicto में Innova Hycross की तुलना में कुछ फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जिससे इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिलती है.
मारुति की प्रीमियम MPV Invicto को भी फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है.यह कार Toyota Innova Hycross पर आधारित है.मौजूदा Invicto में Innova Hycross की तुलना में कुछ फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जिससे इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिलती है.
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मारुति की पॉपुलर SUV Grand Vitara को भी फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है.इसमें आगे की तरफ नए हेडलैंप और ग्रिल के साथ अपडेटेड डिजाइन दिया जा सकता है.इसके अलावा नए अलॉय व्हील और बदले हुए टेललैंप भी मिल सकते हैं.इससे SUV का लुक मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा फ्रेश नजर आ सकता है.
मारुति की पॉपुलर SUV Grand Vitara को भी फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है.इसमें आगे की तरफ नए हेडलैंप और ग्रिल के साथ अपडेटेड डिजाइन दिया जा सकता है.इसके अलावा नए अलॉय व्हील और बदले हुए टेललैंप भी मिल सकते हैं.इससे SUV का लुक मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा फ्रेश नजर आ सकता है.
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कहा जा सकता है कि Fronx में नए फीचर्स और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा सकता है, जबकि Ertiga में फैमिली यूज को ध्यान में रखते हुए फीचर्स और CNG सेटअप में सुधार देखने को मिल सकता है.
कहा जा सकता है कि Fronx में नए फीचर्स और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा सकता है, जबकि Ertiga में फैमिली यूज को ध्यान में रखते हुए फीचर्स और CNG सेटअप में सुधार देखने को मिल सकता है.
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इसके अलावा Invicto और Grand Vitara जैसे प्रीमियम मॉडल में भी डिजाइन और फीचर अपडेट मिलने की उम्मीद है.हालांकि, इनमें से कई बदलाव अभी रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.
इसके अलावा Invicto और Grand Vitara जैसे प्रीमियम मॉडल में भी डिजाइन और फीचर अपडेट मिलने की उम्मीद है.हालांकि, इनमें से कई बदलाव अभी रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.
Published at : 06 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Ertiga Maruti Fronx

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