Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट

Maruti Ertiga को भी नई जनरेशन आने से पहले एक फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है.इसमें सबसे पहले एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कंपनी इसके लुक को थोड़ा नया और मॉडर्न बनाने के साथ कुछ नए फीचर्स भी जोड़ सकती है.इसमें 360-डिग्री कैमरा और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.