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Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
अगर आप आने वाले समय में मारुति सुजुकी की पॉपुलर कार में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनके अपकमिंग फेसलिफ्ट के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है.
मारुति सुजुकी अपनी मौजूदा कारों को नए फीचर्स और बेहतर डिजाइन के साथ अपडेट करने की तैयारी कर रही है. कंपनी आने वाले समय में अपनी कई पॉपुलर कारों के फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर सकती है.इन कारों में Fronx, Ertiga, Invicto और Grand Vitara शामिल हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 03:59 PM (IST)
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एबीपी लाइव डेस्क
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