मारुति का डबल झटका! फिर बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम, यहां जानें

मारुति सुजुकी ने इससे पहले मई में कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था, जो जून से लागू हुआ था. इसके बाद अगस्त में भी कंपनी ने लगभग पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. अब सितंबर में एक बार फिर कीमतें बढ़ाई गई हैं. हालांकि इस बार बढ़ोतरी कंपनी की सभी कारों पर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाई जाएगी.