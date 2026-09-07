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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोमारुति का डबल झटका! फिर बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम, यहां जानें

मारुति का डबल झटका! फिर बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम, यहां जानें

मारुति के अलावा दूसरी कार कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. टाटा मोटर्स ने सितंबर से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है. वहीं हुंडई ने भी सितंबर में eकीमतों में बढ़ोतरी की है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 07 Sep 2026 02:26 PM (IST)
मारुति के अलावा दूसरी कार कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. टाटा मोटर्स ने सितंबर से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है. वहीं हुंडई ने भी सितंबर में eकीमतों में बढ़ोतरी की है.

अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. कंपनी ने सितंबर 2026 से अपने कुछ चुनिंदा कार मॉडल्स की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. यानी अब कुछ मारुति कारों को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

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मारुति सुजुकी ने इससे पहले मई में कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था, जो जून से लागू हुआ था. इसके बाद अगस्त में भी कंपनी ने लगभग पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. अब सितंबर में एक बार फिर कीमतें बढ़ाई गई हैं. हालांकि इस बार बढ़ोतरी कंपनी की सभी कारों पर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाई जाएगी.
मारुति सुजुकी ने इससे पहले मई में कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था, जो जून से लागू हुआ था. इसके बाद अगस्त में भी कंपनी ने लगभग पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. अब सितंबर में एक बार फिर कीमतें बढ़ाई गई हैं. हालांकि इस बार बढ़ोतरी कंपनी की सभी कारों पर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाई जाएगी.
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फिलहाल मारुति सुजुकी ने यह साफ नहीं किया है कि सितंबर की नई कीमत बढ़ोतरी किन-किन मॉडल्स और वेरिएंट्स पर लागू होगी. कंपनी के पोर्टफोलियो में Alto K10, S-Presso, Celerio, WagonR, Eeco, Swift, Dzire, Brezza, Ertiga और Victoris जैसी कारें शामिल हैं.
फिलहाल मारुति सुजुकी ने यह साफ नहीं किया है कि सितंबर की नई कीमत बढ़ोतरी किन-किन मॉडल्स और वेरिएंट्स पर लागू होगी. कंपनी के पोर्टफोलियो में Alto K10, S-Presso, Celerio, WagonR, Eeco, Swift, Dzire, Brezza, Ertiga और Victoris जैसी कारें शामिल हैं.
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इसके अलावा Nexa रेंज में e Vitara, Invicto, Jimny, XL6, Grand Vitara, Fronx और Baleno जैसी कारें मौजूद हैं. इनमें से किन मॉडल्स की कीमत में कितना बदलाव होगा, इसकी पूरी जानकारी कंपनी की ओर से अभी सामने नहीं आई है.
इसके अलावा Nexa रेंज में e Vitara, Invicto, Jimny, XL6, Grand Vitara, Fronx और Baleno जैसी कारें मौजूद हैं. इनमें से किन मॉडल्स की कीमत में कितना बदलाव होगा, इसकी पूरी जानकारी कंपनी की ओर से अभी सामने नहीं आई है.
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कंपनी के मुताबिक, कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और दूसरे इनपुट की लागत लगातार बढ़ रही है. इसके साथ ही महंगाई और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के कारण भी कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ रहा है.
कंपनी के मुताबिक, कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और दूसरे इनपुट की लागत लगातार बढ़ रही है. इसके साथ ही महंगाई और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के कारण भी कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ रहा है.
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कंपनी का कहना है कि वह लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालने की बजाय उसे कम रखने की कोशिश कर रही है. इसके लिए कंपनी लागत घटाने और लोकल लेवल पर ज्यादा कंपोनेंट तैयार करने पर भी काम कर रही है.
कंपनी का कहना है कि वह लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालने की बजाय उसे कम रखने की कोशिश कर रही है. इसके लिए कंपनी लागत घटाने और लोकल लेवल पर ज्यादा कंपोनेंट तैयार करने पर भी काम कर रही है.
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मारुति सुजुकी के अलावा दूसरी कार कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. टाटा मोटर्स ने सितंबर से अपनी कारों और SUV की कीमतों में बढ़ोतरी की है. वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी सितंबर में अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी की है.
मारुति सुजुकी के अलावा दूसरी कार कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. टाटा मोटर्स ने सितंबर से अपनी कारों और SUV की कीमतों में बढ़ोतरी की है. वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी सितंबर में अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी की है.
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नई कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर पड़ेगा। हालांकि 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी सभी मॉडल्स पर लागू नहीं होगी, इसलिए किसी खास कार को खरीदने वाले ग्राहक को उसकी नई एक्स-शोरूम कीमत जरूर चेक करनी चाहिए.
नई कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर पड़ेगा। हालांकि 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी सभी मॉडल्स पर लागू नहीं होगी, इसलिए किसी खास कार को खरीदने वाले ग्राहक को उसकी नई एक्स-शोरूम कीमत जरूर चेक करनी चाहिए.
Published at : 07 Sep 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Price Hike Maruti Suzuki Auto News

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