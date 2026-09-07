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मारुति का डबल झटका! फिर बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम, यहां जानें
मारुति के अलावा दूसरी कार कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. टाटा मोटर्स ने सितंबर से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है. वहीं हुंडई ने भी सितंबर में eकीमतों में बढ़ोतरी की है.
अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. कंपनी ने सितंबर 2026 से अपने कुछ चुनिंदा कार मॉडल्स की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. यानी अब कुछ मारुति कारों को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 02:26 PM (IST)
Tags :Price Hike Maruti Suzuki Auto News
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एबीपी लाइव डेस्क
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