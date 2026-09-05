इस महीने Tata Tiago EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, यहां जानें

Tiago EV को भारत की किफायती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल किया जाता है. सितंबर 2026 में इसके बेस Smart 19 Medium Range वेरिएंट की कीमत करीब 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Creative Plus 24 Long Range वेरिएंट की कीमत करीब 10.09 लाख रुपये तक जाती है. ऑफर का लाभ मिलने के बाद कुछ वेरिएंट ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं.