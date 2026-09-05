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इस महीने Tata Tiago EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, यहां जानें
सितंबर के ऑफर में टियागो EV के Smart 19 Medium Range, Pure Plus 19 Medium Range, Pure Plus 24 Long Range और Creative Plus 24 Long Range जैसे वेरिएंट शामिल बताए गए हैं
अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Tata Tiago EV पर मिल रहा ऑफर आपके लिए काम का हो सकता है. सितंबर 2026 में Tiago EV के चुनिंदा वेरिएंट्स पर 1.45 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. हालांकि, ऑफर की राशि वेरिएंट, शहर और डीलर के हिसाब से अलग हो सकती है.
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Published at : 05 Sep 2026 03:50 PM (IST)
Tags :Tata Tiago Tata Tiago EV
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