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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोइस महीने Tata Tiago EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, यहां जानें

इस महीने Tata Tiago EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, यहां जानें

सितंबर के ऑफर में टियागो EV के Smart 19 Medium Range, Pure Plus 19 Medium Range, Pure Plus 24 Long Range और Creative Plus 24 Long Range जैसे वेरिएंट शामिल बताए गए हैं

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 05 Sep 2026 03:50 PM (IST)
सितंबर के ऑफर में टियागो EV के Smart 19 Medium Range, Pure Plus 19 Medium Range, Pure Plus 24 Long Range और Creative Plus 24 Long Range जैसे वेरिएंट शामिल बताए गए हैं

अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Tata Tiago EV पर मिल रहा ऑफर आपके लिए काम का हो सकता है. सितंबर 2026 में Tiago EV के चुनिंदा वेरिएंट्स पर 1.45 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. हालांकि, ऑफर की राशि वेरिएंट, शहर और डीलर के हिसाब से अलग हो सकती है.

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Tata Tiago EV के कुछ वेरिएंट्स पर ग्राहकों को 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. यह पूरा फायदा सीधे कैश डिस्काउंट के तौर पर मिलना जरूरी नहीं है. इसमें अलग-अलग ऑफर और ग्राहक की पात्रता के हिसाब से ऑफर शामिल हो सकते हैं. इसलिए कार खरीदने से पहले डीलर से ऑफर की पूरी जानकारी लेना जरूरी है.
Tata Tiago EV के कुछ वेरिएंट्स पर ग्राहकों को 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. यह पूरा फायदा सीधे कैश डिस्काउंट के तौर पर मिलना जरूरी नहीं है. इसमें अलग-अलग ऑफर और ग्राहक की पात्रता के हिसाब से ऑफर शामिल हो सकते हैं. इसलिए कार खरीदने से पहले डीलर से ऑफर की पूरी जानकारी लेना जरूरी है.
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Tiago EV को भारत की किफायती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल किया जाता है. सितंबर 2026 में इसके बेस Smart 19 Medium Range वेरिएंट की कीमत करीब 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Creative Plus 24 Long Range वेरिएंट की कीमत करीब 10.09 लाख रुपये तक जाती है. ऑफर का लाभ मिलने के बाद कुछ वेरिएंट ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं.
Tiago EV को भारत की किफायती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल किया जाता है. सितंबर 2026 में इसके बेस Smart 19 Medium Range वेरिएंट की कीमत करीब 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Creative Plus 24 Long Range वेरिएंट की कीमत करीब 10.09 लाख रुपये तक जाती है. ऑफर का लाभ मिलने के बाद कुछ वेरिएंट ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं.
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Tiago EV में अलग-अलग बैटरी कैपेसिटी के ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट मौजूद हैं.छोटी बैटरी वाला मॉडल मुख्यतौर से शहर में रोजाना आने-जाने वालों के लिए जरूरी हो सकता है, जबकि बड़ी बैटरी वाला Long Range मॉडल उन ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिन्हें ज्यादा ड्राइविंग रेंज चाहिए.
Tiago EV में अलग-अलग बैटरी कैपेसिटी के ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट मौजूद हैं.छोटी बैटरी वाला मॉडल मुख्यतौर से शहर में रोजाना आने-जाने वालों के लिए जरूरी हो सकता है, जबकि बड़ी बैटरी वाला Long Range मॉडल उन ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिन्हें ज्यादा ड्राइविंग रेंज चाहिए.
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सितंबर के ऑफर में Smart 19 Medium Range, Pure Plus 19 Medium Range, Pure Plus 24 Long Range और Creative Plus 24 Long Range जैसे वेरिएंट शामिल बताए गए हैं. अलग-अलग वेरिएंट पर मिलने वाला लाभ अलग हो सकता है.
सितंबर के ऑफर में Smart 19 Medium Range, Pure Plus 19 Medium Range, Pure Plus 24 Long Range और Creative Plus 24 Long Range जैसे वेरिएंट शामिल बताए गए हैं. अलग-अलग वेरिएंट पर मिलने वाला लाभ अलग हो सकता है.
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यह ध्यान रखना जरूरी है कि 1.45 लाख रुपये का फायदा अधिकतम ऑफर है. हर ग्राहक को इतनी ही छूट मिले, यह जरूरी नहीं है. एक्सचेंज, स्क्रैपेज, लॉयल्टी या अन्य लाभ ग्राहक की स्थिति और डीलर की स्कीम पर निर्भर कर सकते हैं.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि 1.45 लाख रुपये का फायदा अधिकतम ऑफर है. हर ग्राहक को इतनी ही छूट मिले, यह जरूरी नहीं है. एक्सचेंज, स्क्रैपेज, लॉयल्टी या अन्य लाभ ग्राहक की स्थिति और डीलर की स्कीम पर निर्भर कर सकते हैं.
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टाटा टियागो ईवी की बुकिंग से पहले अपने शहर के डीलर से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और दूसरे सभी बेनिफिट्स की लिखित जानकारी लेना बेहतर रहेगा.सितंबर 2026 में Tiago EV पर 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट इसे इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए आकर्षक बना सकता है.
टाटा टियागो ईवी की बुकिंग से पहले अपने शहर के डीलर से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और दूसरे सभी बेनिफिट्स की लिखित जानकारी लेना बेहतर रहेगा.सितंबर 2026 में Tiago EV पर 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट इसे इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए आकर्षक बना सकता है.
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खासकर रोजाना शहर में ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए यह ऑफर खरीदारी की लागत कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, फाइनल डील वेरिएंट, शहर और ग्राहक की पात्रता के आधार पर तय होगी।
खासकर रोजाना शहर में ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए यह ऑफर खरीदारी की लागत कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, फाइनल डील वेरिएंट, शहर और ग्राहक की पात्रता के आधार पर तय होगी।
Published at : 05 Sep 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago Tata Tiago EV

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