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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमुज्तबा की लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी के दावे पर ईरान बोला - 'उनके पास...'

मुज्तबा की लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी के दावे पर ईरान बोला - 'उनके पास...'

यूके मीडिया की तरफ से तेहरान के सुप्रीम नेता की संपत्ति से जुड़े दावों पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी, और इन्हें खारिज किया. तेहरान ने बयान जारी करते हुए मुज्तबा को सादगी भरा जीवन जीने वाला नेता बताया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Sep 2026 11:10 PM (IST)
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यूके के कई मीडिया आउटलेट्स ने लंदन में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की कथित प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी साझा की, जिस पर तेहरान ने प्रतिक्रिया देते हुए इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है. ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि ये प्रॉपर्टीज पैलेस ग्रीन में हैं. यहां से इजरायली दूतावास नजर आता है. 

इस पर ईरान ने कहा है कि मुज्तबा के पास ईरान के बाहर या देश के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है. वे सादा जीवन जीते हैं. इंडिया टुडे ने ईरानी दूतावास के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि मुज्तबा खामेनेई के पास अपने सम्मानित पिता की तरह कोई प्रॉपर्टी नहीं है, न तो ईरान के बाहर न ही देश के अंदर. ईरानी लोग उनके सादे और दिखावे से दूर जीवनशैली के बारे में अच्छी तरह जानते हैं.  

दूतावास ने आगे कहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स सुप्रीम लीडर के जीवन और चरित्र की गलत छवि बनाती है. दूतावास ने कहा है कि आज भी ईरान लोग उनके सादे जीवन और उनके प्रति अपने प्यार और स्नेह के कारण उनके समर्थन में लगातार 190 रातों से सड़कों पर उतर रहे हैं. 

यूके की रिपोर्ट्स में क्या दावा किया गया था? 
द संडे टाइम्स, डेली मेल और द टेलीग्राफ यूके ने दावा किया था कि मुज्तबा के पास लंदन में इजरायली दूतावास के सामने लगभग 36 मिलियन पाउंड्स कीमत के दो लग्जरी अपार्टमेंट हैं. इन्हें अब बिक्री के लिए रखा गया है. 

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम लीडर के पास ये प्रॉपर्टीज, जो छठी और सातवीं मंजिल के अपार्टमेंट हैं, वेस्ट लंदन के केंसिंग्टन में हैं. मुज्तबा के पास कथित तौर पर 2014 से ये अपार्टमेंट हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज चैनल ने इनके मालिकाना हक की कनेक्शन की जांच की थी. 

ब्लूमबर्ग की एक साल लंबी जांच में कथित तौर पर पता चला था कि ईरान नेता के पास नॉर्थ लमंदन के हैम्पस्टेड में भी 11 आलीशान घर हैं. यह एक फ्रंट मैन और आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी के जरिए उनके पास हैं. इसके अलावा कई तरह के दावे इन मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 08 Sep 2026 11:10 PM (IST)
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Mojtaba Khamenei IRAN
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