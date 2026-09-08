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हिंदी न्यूज़ऑटोActiva-Jupitar खरीदने वाले रुकें, आ गया 132KM रेंज वाला EV स्कूटर

Activa-Jupitar खरीदने वाले रुकें, आ गया 132KM रेंज वाला EV स्कूटर

काइनेटिक ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Kinetic DX+ लॉन्च कर दिया है. 3.1kWh की दमदार LFP बैटरी के साथ इसमें 132 किमी की रेंज और 1.18 लाख रुपये की शुरुआती कीमत मिलती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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भारत में अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और लोग अब इन पेट्रोल स्कूटर्स को कम खरीद रहे हैं. गांव हो या शहर EV स्कूटर्स की पहुंच अब धीरे-धीरे भारत के हर कोने में पहुंच गई है. हमारे देश में लंबे समय से होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर जैसे पेट्रोल स्कूटर्स का दबदबा रहा है. हालांकि, अब माहौल बदल गया है और लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर पर दांव लगा रहे हैं.

जबकि इस बीच काइनेटिक ग्रीन ने अपने प्रतिष्ठित ब्रांड को नए अवतार में पेश करते हुए अपडेटेड Kinetic DX और DX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है. नए काइनेटिक DX वेरिएंट्स में कंपनी ने बड़ी 3.1kWh क्षमता वाली LFP बैटरी पैक दी है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 132 किलोमीटर की शानदार रेंज का वादा करती है.

दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग

आपको बता दें कि, अपडेटेड Kinetic DX+ की सबसे बड़ी खासियत इसकी 3.1kWh LFP बैटरी तकनीक है. जो सुरक्षा और लंबी लाइफ के लिए जानी जाती है. यह बैटरी पैक 132 किमी की सर्टिफाइड रेंज देती है. जबकि शहर में भी यह स्कूटर 105 से 110 किमी तक की रेंज आसानी से दे देगी.

वहीं, इसमें 3.8kW की पिक पावर देने वाली BLDC हब मोटर दी गई है. फास्ट चार्जर की मदद से इस स्कूटर को महज 3 घंटे के समय में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का सपोर्ट भी मिलता है.


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क्लासिक लुक और ऑल-मेटल बॉडी

जबकि डिजाइन के मामले में काइनेटिक ने अपने पुराने आइकॉनिक काइनेटिक होंडा वाले रेट्रो लुक को बरकरार रखा है. इसकी पूरी बॉडी मेटल पैनल्स से बनाई गई है. जिससे यह एक्टिवा और चेतक की तरह काफी मजबूत और टिकाऊ महसूस होता है.

स्कूटर में आधुनिकता जोड़ने के लिए ऑल-एलईडी लाइटिंग सिस्टम, इल्यूमिनेटेड फ्लाईस्क्रीन और 12-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. यह स्कूटर 165mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस प्रदान करता है जिससे भारतीय सड़कों के गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों पर भी इसे चलाना बेहद आसान और सुरक्षित रहता है.


Activa-Jupitar खरीदने वाले रुकें, आ गया 132KM रेंज वाला EV स्कूटर

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मिलेंगे आधुनिक फीचर्स

बता दें कि, डेली यूज़ के लिहाज से भी यह इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी आगे निकल जाता है. इसमें 37 लीटर की क्षमता वाला बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है जिसमें दो हेलमेट या घर का राशन का सामान आसानी से आ जाता है.

जबकि इसके अलावा इसमें पार्क असिस्ट, ईजी चार्ज रिट्रैक्टेबल केबल, स्मार्ट टेलीमैटिक्स, और वन-टच ईजी फ्लिप पिलियन फुटरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. पानी और धूल से बचाव के लिए इसकी बैटरी और मोटर को IP67 की सेफ्टी रेटिंग दी गई है.

EV चुनने में है अब समझदारी

बता दें कि, अभी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं जिससे हर महीने पेट्रोल का खर्च आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है. एक्टिवा या जुपिटर जैसे पेट्रोल स्कूटरों का रनिंग कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर बैठता है. जबकि Kinetic DX जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्च महज 20 से 30 पैसे प्रति किलोमीटर आता है.

वहीं, 1.18 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर कंपनी इसके साथ कई फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर्स, अमेजन कैशबैल और फ्री वॉरंटी बेनिफिट्स भी दे रही है. ऐसे में पेट्रोल के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति पाने के लिए यह ईवी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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