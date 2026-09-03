कम Maintenance वाली कार चाहिए, इन मॉडल्स पर डालें नजर
कम मेंटेनेंस और जेब पर हल्की पड़ने वाली कार ढूंढ रहे हैं मारुति, हुंडई और टाटा के इन बेहतरीन मॉडल्स पर नजर डालें जिनकी सर्विस और पार्ट्स बेहद सस्ते हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 03 Sep 2026 06:04 PM (IST)
जब भी हम कोई नई कार खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसके दाम और माइलेज को देखते हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो कार खरीदने के बाद वाले खर्चो को देखते हैं. सर्विस सेंटर के चक्कर काटना और महंगे स्पेयर पार्ट्स का बिल चुकाना किसी को भी पसंद नहीं आता. इसीलिए समझदारी इसी में है कि ऐसी कार चुनी जाए जिसका मेंटेनेंस खर्च कम हो और जो सालों-साल बिना किसी झंझट के चलती रहे.
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जब भी कम मेंटेनेंस वाली कार की बात हो और मारुति का नाम न आए यह तो हो ही नहीं सकता. मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 इस मामले में सबसे आगे खड़ी नजर आती है. इसका इंजन बेहद सिंपल और भरोसेमंद है जिसके पार्ट्स मार्केट में बहुत आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं. रूटीन सर्विसिंग का खर्च इतना कम आता है कि आपकी जेब पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता.
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लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा केबिन स्पेस और ऊंचा ड्राइविंग व्यू चाहतें हैं तो मारुति वैगनआर एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होती है. सालों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही यह कार अपनी टफ बिल्ड और लो-मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इसके पार्ट्स टिकाऊ होते हैं और किसी भी लोकल मैकेनिक के पास आसानी से रिपेयर हो जाते हैं जिससे सर्विस का बजट हमेशा कम ही रहता है.
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वहीं, हुंडई की ग्रैंड आई10 निओस भी लो-मेंटेनेंस सेगमेंट में एक बहुत ही मजबूत दावेदार मानी जाती है. इसका रिफाइंड इंजन और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी सालों तक बिना किसी बड़ी खराबी के बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं. हुंडई का सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है और इनकी सर्विसिंग का खर्च भी बजट के बिल्कुल अंदर ही रहता है जो लंबे समय में काफी फायदेमंद साबित होता है.
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बता दें कि, प्रीमियम हैचबैक में मारुति बलेनो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लग्जरी के साथ कम रनिंग कॉस्ट भी चाहते हैं. बलेनो का इंजन काफी भरोसेमंद है और इसमें जल्दी से कोई तकनीकी खराबी देखने को नहीं मिलती. मारुति के नेक्सा सर्विस नेटवर्क पर सर्विसिंग का एक्सपीरियंस तो शानदार मिलता ही है साथ ही रूटीन मेंटेनेंस का बिल भी काफी वाजिब और जेब पर उतना असर नहीं पड़ता है.
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इस रेस में टाटा मोटर्स की टियागो भी ग्राहकों का दिल जीत रही है क्योंकि यह मजबूती के साथ कम खर्च का कॉम्बिनेशन देती है. इसका सॉलिड बिल्ड स्ट्रक्चर छोटे-मोटे झटकों को आसानी से झेल लेता है जिससे बार-बार पार्ट्स बदलने की नौबत नहीं आती. टाटा की बेसिक सर्विसिंग काफी किफायती है और यह कार लंबे समय तक बिना किसी बड़ी डिमांड के आपका साथ निभाती है.
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लेकिन अगर आपको कम बजट में एक मिनी-एसयूवी जैसा लुक चाहिए तो मारुति एस-प्रेसो पर भी नजर डाल सकते हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा होने की वजह से नीचे से टकराने या डैमेज होने का डर बहुत कम रहता है. स्पेयर पार्ट्स सस्ते होने और सिंपल मैकेनिकल सेटअप की वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम है कि एक आम मिडल क्लास फैमिली इसे बहुत आसानी से मेंटेन रख सकती है.
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जानकारी दें दे कि, कम मेंटेनेंस वाली कार का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि रीसेल वैल्यू भी हमेशा शानदार मिलती है. जब आप गाड़ी को बेचने निकलते हैं तो खरीदार सबसे पहले यही देखता है कि गाड़ी में कितना खर्चा बचा है. मारुति और हुंडई जैसी कंपनियों की कारों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण सेकंड हैंड मार्केट में भी इनकी मांग और कीमत दोनों बहुत अच्छी बनी रहती हैं.
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अब कुल मिलाकर देखा जाए तो कार चुनते समय सिर्फ लुक्स पर न जाएं बल्कि उसके सर्विस नेटवर्क और पार्ट्स की कीमत भी जरूर जांच लें. ऊपर बताई गई गाड़ियां न सिर्फ आपका सफर आरामदायक बनाएंगी बल्कि सर्विस सेंटर के भारी-भरकम बिलों से भी बचाकर रखेंगी. अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनें और बिना किसी फिक्र के ड्राइविंग का असली मजा लें.