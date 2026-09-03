कम Maintenance वाली कार चाहिए, इन मॉडल्स पर डालें नजर

जब भी कम मेंटेनेंस वाली कार की बात हो और मारुति का नाम न आए यह तो हो ही नहीं सकता. मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 इस मामले में सबसे आगे खड़ी नजर आती है. इसका इंजन बेहद सिंपल और भरोसेमंद है जिसके पार्ट्स मार्केट में बहुत आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं. रूटीन सर्विसिंग का खर्च इतना कम आता है कि आपकी जेब पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता.