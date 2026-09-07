बुजुर्ग माता-पिता के लिए Car खरीद रहे, ये मॉडल हैं आरामदायक

हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि, बुजुर्गों के लिए कार चुनते समय उसमें मिलने वाले ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यानी एएमटी या सीवीटी वेरिएंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए. ऑटोमैटिक गाड़ियों की राइड काफी स्मूद होती है. जिससे अचानक झटका लगने या गियर बदलते वक्त गाड़ी रुकने का डर खत्म हो जाता है. इसके अलावा कार में रियर एसी वेंट्स और बैक सपोर्ट के लिए कुशन होना भी उनके सफर को काफी आरामदायक बनाता है.