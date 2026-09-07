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बुजुर्ग माता-पिता के लिए Car खरीद रहे, ये मॉडल हैं आरामदायक

बुजुर्ग माता-पिता के लिए कार खरीद रहे हैं. जानें आसान इनग्रेस-इग्रेस, ऊंची सीटिंग और बेहतरीन कम्फर्ट वाले सबसे आरामदायक कार मॉडल्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 07 Sep 2026 07:31 PM (IST)
बुजुर्ग माता-पिता के लिए कार खरीद रहे हैं. जानें आसान इनग्रेस-इग्रेस, ऊंची सीटिंग और बेहतरीन कम्फर्ट वाले सबसे आरामदायक कार मॉडल्स की पूरी डिटेल.

अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए कार खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि, बुजुर्ग माता-पिता के लिए सिर्फ स्टाइल या स्पीड देखना काफी नहीं होता बल्कि उनकी सुविधा सबसे ज्यादा मायने रखती है. बढ़ती उम्र के साथ घुटनों के दर्द और पीठ की तकलीफ की वजह से उनके लिए गाड़ी में चढ़ना और उतरना काफी मुश्किल हो जाता है. इसीलिए ऐसी कार चुनना समझदारी है जिसमें आसान एंट्री, बेहतरीन केबिन स्पेस और काफी आरामदायक सीट्स मिलती हों.

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बता दें कि, कम हाइट वाली हैचबैक कारों में बुजुर्गों को झुककर बैठना पड़ता है जिससे उनके घुटनों और कमर पर काफी ज्यादा जोर पड़ता है. इस मामले में टॉलबॉय डिजाइन वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा आराम देती हैं क्योंकि उनकी सीट्स थोड़ी ऊंची होती हैं. ऊंची सीटिंग होने की वजह से बुजुर्ग बिना किसी सहारे या बिना ज्यादा झुके सीधे कार में जाकर आसानी से बैठ और उतर सकते हैं.
बता दें कि, कम हाइट वाली हैचबैक कारों में बुजुर्गों को झुककर बैठना पड़ता है जिससे उनके घुटनों और कमर पर काफी ज्यादा जोर पड़ता है. इस मामले में टॉलबॉय डिजाइन वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा आराम देती हैं क्योंकि उनकी सीट्स थोड़ी ऊंची होती हैं. ऊंची सीटिंग होने की वजह से बुजुर्ग बिना किसी सहारे या बिना ज्यादा झुके सीधे कार में जाकर आसानी से बैठ और उतर सकते हैं.
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जिसके चलते मारुति सुजुकी वैगनआर बुजुर्गों की पसंद के मामले में सबसे पहली और बेहद व्यावहारिक गाड़ी मानी जाती है. इसके दरवाजे लगभग 90 डिग्री तक पूरे खुलते हैं जिससे कार के अंदर बैठना और बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है. इसका ऊंचा केबिन, भरपूर लेगरूम और सॉफ्ट सस्पेंशन खराब रास्तों के झटकों को आसानी से सोख लेता है जिससे सफर के दौरान कमर में कोई दर्द नहीं होता.
जिसके चलते मारुति सुजुकी वैगनआर बुजुर्गों की पसंद के मामले में सबसे पहली और बेहद व्यावहारिक गाड़ी मानी जाती है. इसके दरवाजे लगभग 90 डिग्री तक पूरे खुलते हैं जिससे कार के अंदर बैठना और बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है. इसका ऊंचा केबिन, भरपूर लेगरूम और सॉफ्ट सस्पेंशन खराब रास्तों के झटकों को आसानी से सोख लेता है जिससे सफर के दौरान कमर में कोई दर्द नहीं होता.
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लेकिन अगर आप थोड़ा प्रीमियम अहसास और ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो मारुति की ही ब्रेज़ा एक शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी साबित होती है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत बढ़िया है और इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन से बुजुर्गों को बाहर का व्यू बहुत साफ दिखता है. इसके केबिन में मिलने वाली चौड़ी सीट्स और बेहतरीन लेगरूम लंबे सफर में भी उनके शरीर को थकावट महसूस नहीं होने देते.
लेकिन अगर आप थोड़ा प्रीमियम अहसास और ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो मारुति की ही ब्रेज़ा एक शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी साबित होती है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत बढ़िया है और इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन से बुजुर्गों को बाहर का व्यू बहुत साफ दिखता है. इसके केबिन में मिलने वाली चौड़ी सीट्स और बेहतरीन लेगरूम लंबे सफर में भी उनके शरीर को थकावट महसूस नहीं होने देते.
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वहीं, टाटा पंच उन परिवारों के लिए भी एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प बनकर उभरती है जो कम बजट में सॉलिड कार चाहते हैं. इसके दरवाजे भी काफी चौड़े खुलते हैं जिससे बुजुर्गों को कार में एंट्री लेते समय कोई दिक्कत नहीं आती. इसके सस्पेंशन काफी अच्छी तरह ट्यून किए गए हैं जो गड्ढों से भरी सड़कों पर भी केबिन के अंदर झटके बिल्कुल महसूस नहीं होने देते.
वहीं, टाटा पंच उन परिवारों के लिए भी एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प बनकर उभरती है जो कम बजट में सॉलिड कार चाहते हैं. इसके दरवाजे भी काफी चौड़े खुलते हैं जिससे बुजुर्गों को कार में एंट्री लेते समय कोई दिक्कत नहीं आती. इसके सस्पेंशन काफी अच्छी तरह ट्यून किए गए हैं जो गड्ढों से भरी सड़कों पर भी केबिन के अंदर झटके बिल्कुल महसूस नहीं होने देते.
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बता दें कि, हुंडई वेन्यू भी इस लिस्ट में शामिल है. इसके सस्पेंशन सेटअप इतने स्मूद हैं कि सड़क के छोटे-मोटे झटके अंदर बैठे बुजुर्गों तक बिल्कुल नहीं पहुंचते. इसके अलावा इसमें मिलने वाला रियर एसी वेंट और सनशेड्स जैसे फीचर्स गर्मी के दिनों में सफर को काफी खुशनुमा और सुकून भरा बना देते हैं.
बता दें कि, हुंडई वेन्यू भी इस लिस्ट में शामिल है. इसके सस्पेंशन सेटअप इतने स्मूद हैं कि सड़क के छोटे-मोटे झटके अंदर बैठे बुजुर्गों तक बिल्कुल नहीं पहुंचते. इसके अलावा इसमें मिलने वाला रियर एसी वेंट और सनशेड्स जैसे फीचर्स गर्मी के दिनों में सफर को काफी खुशनुमा और सुकून भरा बना देते हैं.
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हालांकि, अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है और आप 7-सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो मारुति अर्टिगा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. इसकी बीच वाली सीट पर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा कम्फर्ट और लेगरूम मिलता है. इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही बैलेंस्ड है जिससे लंबी दूरी के सफर में भी बुजुर्गों को बिल्कुल थकावट या जी मिचलाने जैसी परेशानी नहीं होती.
हालांकि, अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है और आप 7-सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो मारुति अर्टिगा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. इसकी बीच वाली सीट पर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा कम्फर्ट और लेगरूम मिलता है. इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही बैलेंस्ड है जिससे लंबी दूरी के सफर में भी बुजुर्गों को बिल्कुल थकावट या जी मिचलाने जैसी परेशानी नहीं होती.
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हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि, बुजुर्गों के लिए कार चुनते समय उसमें मिलने वाले ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यानी एएमटी या सीवीटी वेरिएंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए. ऑटोमैटिक गाड़ियों की राइड काफी स्मूद होती है. जिससे अचानक झटका लगने या गियर बदलते वक्त गाड़ी रुकने का डर खत्म हो जाता है. इसके अलावा कार में रियर एसी वेंट्स और बैक सपोर्ट के लिए कुशन होना भी उनके सफर को काफी आरामदायक बनाता है.
हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि, बुजुर्गों के लिए कार चुनते समय उसमें मिलने वाले ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यानी एएमटी या सीवीटी वेरिएंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए. ऑटोमैटिक गाड़ियों की राइड काफी स्मूद होती है. जिससे अचानक झटका लगने या गियर बदलते वक्त गाड़ी रुकने का डर खत्म हो जाता है. इसके अलावा कार में रियर एसी वेंट्स और बैक सपोर्ट के लिए कुशन होना भी उनके सफर को काफी आरामदायक बनाता है.
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कुल मिलकर कहें तो माता-पिता का आराम और उनकी सुरक्षा ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. शो-ऑफ वाली गाड़ियों के चक्कर में पड़ने के बजाय ऐसी कार चुनें जो उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और परेशानी मुक्त बनाए. टेस्ट ड्राइव के वक्त अपने माता-पिता को साथ ले जाएं उन्हें बैठाकर कम्फर्ट चेक कराएं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उनके लिए सबसे आरामदायक मॉडल चुनें.
कुल मिलकर कहें तो माता-पिता का आराम और उनकी सुरक्षा ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. शो-ऑफ वाली गाड़ियों के चक्कर में पड़ने के बजाय ऐसी कार चुनें जो उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और परेशानी मुक्त बनाए. टेस्ट ड्राइव के वक्त अपने माता-पिता को साथ ले जाएं उन्हें बैठाकर कम्फर्ट चेक कराएं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उनके लिए सबसे आरामदायक मॉडल चुनें.
Published at : 07 Sep 2026 07:31 PM (IST)
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