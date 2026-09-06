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कॉलेज में चाहिए दमदार Entry, ये 350cc मॉडल देखें

कॉलेज में स्टाइल जमाने के लिए ढूंढ रहे हैं 350cc बाइक. जानिए रॉयल एनफील्ड हंटर, क्लासिक और होंडा CB350 जैसे दमदार मॉडल्स की कीमत, माइलेज और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 06 Sep 2026 04:45 PM (IST)
कॉलेज में स्टाइल जमाने के लिए ढूंढ रहे हैं 350cc बाइक. जानिए रॉयल एनफील्ड हंटर, क्लासिक और होंडा CB350 जैसे दमदार मॉडल्स की कीमत, माइलेज और फीचर्स.

जब भी कोई कॉलेज लाइफ की शुरुआत करता है तो वह चाहता है कि उसकी एंट्री कॉलेज में शानदार हो. अगर आप कैंपस में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो एक रोबदार 350cc बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. ये गाड़ियां न सिर्फ देखने में बेहद धांसू लगती हैं बल्कि इनकी थंपिंग आवाज और शानदार लुक्स हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आसानी से खींच लेते हैं.

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रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 उन स्टूडेंट्स के लिए बनी है जो लॉन्ग राइड्स और कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन के दीवाने हैं. इसका क्रूजर डिजाइन, आरामदायक सीट और नेविगेशन फीचर इसे लंबी दूरी के सफर के लिए बेहद खास बनाते हैं. कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ अगर आपको हाईवे पर घूमना पसंद है तो इस बाइक से बेहतर साथी आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता.
रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 उन स्टूडेंट्स के लिए बनी है जो लॉन्ग राइड्स और कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन के दीवाने हैं. इसका क्रूजर डिजाइन, आरामदायक सीट और नेविगेशन फीचर इसे लंबी दूरी के सफर के लिए बेहद खास बनाते हैं. कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ अगर आपको हाईवे पर घूमना पसंद है तो इस बाइक से बेहतर साथी आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता.
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बता दें कि, जब भी 350cc सेगमेंट की बात होती है तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. इसका विंटेज लुक, मेटल बॉडी और थंपिंग साउंड कॉलेज गेट पर आपकी एंट्री को एकदम शाही बना देती है. रोज कॉलेज आने-जाने से लेकर वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने तक यह बाइक आपको हर माहौल में एक अलग ही टौर और स्वैग देती है.
बता दें कि, जब भी 350cc सेगमेंट की बात होती है तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. इसका विंटेज लुक, मेटल बॉडी और थंपिंग साउंड कॉलेज गेट पर आपकी एंट्री को एकदम शाही बना देती है. रोज कॉलेज आने-जाने से लेकर वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने तक यह बाइक आपको हर माहौल में एक अलग ही टौर और स्वैग देती है.
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लेकिन अगर आपको क्लासिक लुक के साथ थोड़ा स्पोर्टी और मॉडर्न टच पसंद है तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक परफेक्ट चॉइस है. यह इस सेगमेंट की सबसे हल्की और फुर्तीली गाड़ियों में से एक है जिसे सिटी ट्रैफिक में संभालना बेहद आसान है. इसका स्टाइलिश डिजाइन और बजट-फ्रेंडली प्राइस टैग कॉलेज जाने वाले युवाओं को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है.
लेकिन अगर आपको क्लासिक लुक के साथ थोड़ा स्पोर्टी और मॉडर्न टच पसंद है तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक परफेक्ट चॉइस है. यह इस सेगमेंट की सबसे हल्की और फुर्तीली गाड़ियों में से एक है जिसे सिटी ट्रैफिक में संभालना बेहद आसान है. इसका स्टाइलिश डिजाइन और बजट-फ्रेंडली प्राइस टैग कॉलेज जाने वाले युवाओं को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है.
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लेकिन होंडा हाईनेस CB350 इस सेगमेंट में उन लोगों की पहली पसंद है जो बेहद स्मूद इंजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं. इसका रिफाइंड इंजन और एग्जॉस्ट नोट बहुत ही एलिगेंट अहसास देता है जो कॉलेज के माहौल में काफी अट्रैक्टिव लगता है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ यह बाइक युवाओं को एक बहुत ही प्रीमियम और हाइटेक फील देती है.
लेकिन होंडा हाईनेस CB350 इस सेगमेंट में उन लोगों की पहली पसंद है जो बेहद स्मूद इंजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं. इसका रिफाइंड इंजन और एग्जॉस्ट नोट बहुत ही एलिगेंट अहसास देता है जो कॉलेज के माहौल में काफी अट्रैक्टिव लगता है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ यह बाइक युवाओं को एक बहुत ही प्रीमियम और हाइटेक फील देती है.
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हालांकि, आपको अगर स्टाइलिश और रफ-एंड-टफ लुक चाहिए तो आपके लिए जावा 42 भी एक काफी दमदार और अट्रैक्टिव ऑप्शन मानी जाती है. क्योंकि, इसका एग्रेसिव पोस्टर, ट्विन एग्जॉस्ट और रेट्रो-आधुनिक कॉम्बिनेशन इसे बाकी सामान्य बाइक्स से बिल्कुल अलग खड़ा करता है. अगर आप भीड़ से हटकर अपनी अलग छाप छोड़ना चाहते हैं तो जावा का यह मॉडल कैंपस में आपकी पर्सनालिटी पर पूरी तरह से सूट करेगा.
हालांकि, आपको अगर स्टाइलिश और रफ-एंड-टफ लुक चाहिए तो आपके लिए जावा 42 भी एक काफी दमदार और अट्रैक्टिव ऑप्शन मानी जाती है. क्योंकि, इसका एग्रेसिव पोस्टर, ट्विन एग्जॉस्ट और रेट्रो-आधुनिक कॉम्बिनेशन इसे बाकी सामान्य बाइक्स से बिल्कुल अलग खड़ा करता है. अगर आप भीड़ से हटकर अपनी अलग छाप छोड़ना चाहते हैं तो जावा का यह मॉडल कैंपस में आपकी पर्सनालिटी पर पूरी तरह से सूट करेगा.
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जो लोग थोड़ा स्पोर्टी और रेसिंग डीएनए वाली बाइक पसंद करते हैं उनके लिए टीवीएस रॉनिन 225 या जावा पेराक जैसे यूनिक ऑप्शंस पर भी विचार कर सकते हैं. 350cc की ये गाड़ियां न सिर्फ चलाने में बेहद फन-टू-ड्राइव हैं बल्कि इनका रोड प्रेजेंस भी जबरदस्त रहता है. जब आप इन्हें लेकर अपने कॉलेज में एंटर करेंगे तो दोस्तों के सामने आपका एक अलग ही रुतबा और क्रेज देखने को मिलेगा.
जो लोग थोड़ा स्पोर्टी और रेसिंग डीएनए वाली बाइक पसंद करते हैं उनके लिए टीवीएस रॉनिन 225 या जावा पेराक जैसे यूनिक ऑप्शंस पर भी विचार कर सकते हैं. 350cc की ये गाड़ियां न सिर्फ चलाने में बेहद फन-टू-ड्राइव हैं बल्कि इनका रोड प्रेजेंस भी जबरदस्त रहता है. जब आप इन्हें लेकर अपने कॉलेज में एंटर करेंगे तो दोस्तों के सामने आपका एक अलग ही रुतबा और क्रेज देखने को मिलेगा.
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बता दें कि, 350cc बाइक्स में केवल लुक्स ही नहीं, बल्कि इनकी रोड स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी भी काफी कमाल की होती है. भारी बॉडी और बड़े टायर्स की वजह से यह तेज रफ्तार में भी सड़क पर पूरी तरह चिपकी रहती हैं. जबकि इसके अलावा इसमें मॉडर्न एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम की बदौलत अचानक ब्रेक लगाने पर भी आपका पूरा कंट्रोल बना रहता है जिससे हर राइड काफी सुरक्षित महसूस होती है.
बता दें कि, 350cc बाइक्स में केवल लुक्स ही नहीं, बल्कि इनकी रोड स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी भी काफी कमाल की होती है. भारी बॉडी और बड़े टायर्स की वजह से यह तेज रफ्तार में भी सड़क पर पूरी तरह चिपकी रहती हैं. जबकि इसके अलावा इसमें मॉडर्न एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम की बदौलत अचानक ब्रेक लगाने पर भी आपका पूरा कंट्रोल बना रहता है जिससे हर राइड काफी सुरक्षित महसूस होती है.
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कुल मिलाकर कॉलेज के दिनों को यादगार बनाने और अपनी एक खास इमेज सेट करने के लिए 350cc की बाइक एक बेहतरीन इंवेस्टमेंट है. अपनी पसंद, कम्फर्ट और बजट के हिसाब से सही मॉडल का चुनाव करें और एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें.
कुल मिलाकर कॉलेज के दिनों को यादगार बनाने और अपनी एक खास इमेज सेट करने के लिए 350cc की बाइक एक बेहतरीन इंवेस्टमेंट है. अपनी पसंद, कम्फर्ट और बजट के हिसाब से सही मॉडल का चुनाव करें और एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें.
Published at : 06 Sep 2026 04:45 PM (IST)
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