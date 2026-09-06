कॉलेज में चाहिए दमदार Entry, ये 350cc मॉडल देखें

बता दें कि, 350cc बाइक्स में केवल लुक्स ही नहीं, बल्कि इनकी रोड स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी भी काफी कमाल की होती है. भारी बॉडी और बड़े टायर्स की वजह से यह तेज रफ्तार में भी सड़क पर पूरी तरह चिपकी रहती हैं. जबकि इसके अलावा इसमें मॉडर्न एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम की बदौलत अचानक ब्रेक लगाने पर भी आपका पूरा कंट्रोल बना रहता है जिससे हर राइड काफी सुरक्षित महसूस होती है.