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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोFastag Annual Pass: आपकी गाड़ी पर भी हैं 2 फास्टटैग? एनुअल पास बनने में आ सकती हैं ये दिक्कतें

Fastag Annual Pass: आपकी गाड़ी पर भी हैं 2 फास्टटैग? एनुअल पास बनने में आ सकती हैं ये दिक्कतें

Fastag Annual Pass: सरकार ने FASTag को और भी आसान और उपयोगी बनाने के लिए एनुअल पास की सुविधा दी है. 2026-27 के लिए इसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई है, जिसमें आप पूरे साल या 200 बार टोल पार कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Mar 2026 02:36 PM (IST)
Fastag Annual Pass: सरकार ने FASTag को और भी आसान और उपयोगी बनाने के लिए एनुअल पास की सुविधा दी है. 2026-27 के लिए इसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई है, जिसमें आप पूरे साल या 200 बार टोल पार कर सकते हैं.

हाईवे पर सफर करने वालों के लिए FASTag बहुत जरूरी है. यह एक छोटा सा स्टिकर है जो आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और टोल प्लाजा पर बिना रुके अपने आप पैसे कट जाते हैं. वहीं सरकार ने अब FASTag को और भी आसान और उपयोगी बनाने के लिए एनुअल पास की सुविधा दी है. 2026-27 के लिए इसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई है, जिसमें आप पूरे साल या 200 बार टोल पार कर सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो रोजाना हाईवे का यूज करते हैं, लेकिन कई बार लोगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. जिसमें अगर आपकी गाड़ी पर भी 2 फास्टटैग है तो एनुअल पास बनने में दिक्कतें आ सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि गाड़ी पर 2 फास्टैग से एनुअल पास बनने में क्या दिक्कतें आ सकती है.

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अगर आपकी गाड़ी पर एक से ज्यादा FASTag एक्टिव हैं, तो आपका एनुअल पास नहीं बन पाता है. सिस्टम Multiple FASTags Found का एरर दिखाता है.
अगर आपकी गाड़ी पर एक से ज्यादा FASTag एक्टिव हैं, तो आपका एनुअल पास नहीं बन पाता है. सिस्टम Multiple FASTags Found का एरर दिखाता है.
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आपकी गाड़ी पर अगर दो FASTag एक्टिव हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किससे पैसे काटे जाएं. इसी वजह से एनुअल पास एक्टिव नहीं हो पात है. इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही FASTag को एक्टिव रखें. बाकी सभी FASTag को बंद यानी Deactivate करना होगा.
आपकी गाड़ी पर अगर दो FASTag एक्टिव हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किससे पैसे काटे जाएं. इसी वजह से एनुअल पास एक्टिव नहीं हो पात है. इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही FASTag को एक्टिव रखें. बाकी सभी FASTag को बंद यानी Deactivate करना होगा.
Published at : 28 Mar 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
FASTag FASTag Annual Pass FASTag Rate 2026 Double FASTag Problem

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