आपकी गाड़ी पर अगर दो FASTag एक्टिव हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किससे पैसे काटे जाएं. इसी वजह से एनुअल पास एक्टिव नहीं हो पात है. इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही FASTag को एक्टिव रखें. बाकी सभी FASTag को बंद यानी Deactivate करना होगा.