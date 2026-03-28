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Fastag Annual Pass: आपकी गाड़ी पर भी हैं 2 फास्टटैग? एनुअल पास बनने में आ सकती हैं ये दिक्कतें
Fastag Annual Pass: सरकार ने FASTag को और भी आसान और उपयोगी बनाने के लिए एनुअल पास की सुविधा दी है. 2026-27 के लिए इसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई है, जिसमें आप पूरे साल या 200 बार टोल पार कर सकते हैं.
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए FASTag बहुत जरूरी है. यह एक छोटा सा स्टिकर है जो आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और टोल प्लाजा पर बिना रुके अपने आप पैसे कट जाते हैं. वहीं सरकार ने अब FASTag को और भी आसान और उपयोगी बनाने के लिए एनुअल पास की सुविधा दी है. 2026-27 के लिए इसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई है, जिसमें आप पूरे साल या 200 बार टोल पार कर सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो रोजाना हाईवे का यूज करते हैं, लेकिन कई बार लोगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. जिसमें अगर आपकी गाड़ी पर भी 2 फास्टटैग है तो एनुअल पास बनने में दिक्कतें आ सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि गाड़ी पर 2 फास्टैग से एनुअल पास बनने में क्या दिक्कतें आ सकती है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:36 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion