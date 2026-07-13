चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान

उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला उस दौरान सामने आया जब Ola का चलता हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर दो हिस्सों में टूटकर अलग हो गया. अब इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ऐसे में लोग अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की मजबूती और सेफ्टी को लेकर चर्चा कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि स्कूटर चलाने वाले युवक को उसके पापा ने ये गिफ्ट दिया था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना उत्तराखंड के रुड़की में हुई, जहां सड़क पर चलते समय Ola स्कूटर का चेसिस बीच से अलग हो गया और दो हिस्सों में बंट गया यानी स्कूटर का अगला और पिछला हिस्सा अलग-अलग दिखाई दिया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दी और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

Hello, @OlaElectric , @bhash



Dad Gift" OLA scooter ke 2 tukde ho gaye 😭



पूरी दुनिया के लफड़े एक तरफ़ हम उत्तराखंड वालों के एक तरफ़ 🤷‍♂️ pic.twitter.com/gf642d1JpA — रविन्द्र رویندرا Ravindra Bisht 🇮🇳 (@imravindrabisht) July 13, 2026

जैसे ही वीडियो सामने आई, इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई स्कूटी जमीन पर गिर गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह सड़क पर लेटा हुआ है जबकि आगे का टायर और हैंडल खड़े हैं. इसके साथ ही यह भी सामने आया कि स्कूटर चलाने वाले युवक को उसके पापा ने ये गिफ्ट किया था. चलते-चलते ही स्कूटर की हालत ऐसी हो गई कि उसका पिछला हिस्सा सड़क पर जा गिरा और फ्रंट का हिस्सा जस के तस खड़ा रहा. यह अजीब नजारा देखकर सब लोग हैरान रह गए और वीडियो चर्चा का विषय बन गया है.

लोग अब इन चीजों को दे रहे प्रायोरिटी

इलेक्ट्रिक स्कूटरों की सेफ्टी को लेकर भी अब लोग सोचने लगे हैं. ग्राहक अब सिर्फ रेंज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि स्कूटर की मजबूती, बैटरी और एक्सीडेंट के समय मिलने वाली सेफ्टी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. ऐसे मामलों के बाद कंपनियों के लिए भी स्कूटर का डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर लगातार ध्यान देना जरूरी हो जाता है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

एक्सपर्ट्स की मानें तो किसी भी टू-व्हीलर को चलाते समय हेलमेट पहनना, स्पीड बनाए रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में सड़क की स्थिति और मोड़ को देखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए. फिलहाल इस घटना ने सोशल मीडिया पर Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर की मजबूती को लेकर बहस शुरू कर दी है.

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