बजट रखिए तैयार, मार्केट में दस्तक देने जा रहीं ये 3 शानदार SUVs, किन खास फीचर्स से होगी लैस?

भारतीय ऑटो बाजार में मिडसाइज SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. पिछले कुछ सालों में इस सेगमेंट की मांग काफी बढ़ी है और अब लगभग हर बड़ी कार कंपनी नई-नई SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. फाइनेंशियल ईयर 2027 में भी कई नए मॉडल भारतीय बाजार में दस्तक देंगे, जिनमें बेहतर डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और नई पावरट्रेन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी. अगर आप आने वाले समय में नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये अपकमिंग मॉडल्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं.

MG Hector Hawk

आपके लिए पहला ऑप्शन MG Hector Hawk है, जिसे एमजी मोटर भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह मॉडल मौजूदा Hector से ऊपर पोजिशन किया जाएगा और कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अहम हिस्सा होगा. खास बात यह है कि इस SUV में पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं मिलेगा. कंपनी इसे प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) ऑप्शन्स के साथ पेश करने की योजना बना रही है.

नई Hector Hawk का डिजाइन मौजूदा मॉडल से ज्यादा प्रीमियम होगा और इसमें मॉडर्न फीचर्स के साथ एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है. कंपनी इसे 5-सीटर के साथ-साथ 7-सीटर ऑप्शन में भी पेश कर सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV और दूसरे प्रीमियम मिडसाइज इलेक्ट्रिक मॉडल्स से होने की उम्मीद है.

Scorpio N Facelift

महिंद्रा अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ियों में शामिल Scorpio N का फेसलिफ्ट मॉडल भी जल्द लॉन्च करने वाली है. मौजूदा Scorpio N पहले से ही कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और अब इसे नए डिजाइन और ज्यादा मॉडर्न फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा.

नई Scorpio N फेसलिफ्ट में बाहरी डिजाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जबकि केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया जाएगा. इसमें नया 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर यूजर इंटरफेस और कई नए कनेक्टेड कार फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा इसमें वही नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अपडेट दिए जा सकते हैं, जो कंपनी ने हाल ही में अपने दूसरे मॉडल्स में पेश किए हैं. हालांकि इंजन ऑप्शन्स में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में यह SUV पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न होगी.

Hyundai Bayon

हुंडई भी भारतीय बाजार के लिए एक नई SUV Bayon लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह SUV कंपनी की Venue और Creta के बीच जगह बनाएगी. इसका आकार 4 मीटर से थोड़ा बड़ा होगा, जिससे इसे ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर प्रीमियम लुक मिलेगा.

Hyundai Bayon को आकर्षक डिजाइन, मॉडर्न इंटीरियर और फीचर-लोडेड केबिन के साथ पेश किया जाएगा. इसमें कंपनी का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें CNG ऑप्शन भी दिया जा सकता है. नई Bayon का इंटीरियर पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

कम किराए में आपके घर के बाहर छोड़ेगी ये इलेक्ट्रिक वैन, ई-रिक्शा के आतंक से ऐसे मिलेगी निजात