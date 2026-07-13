लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का आज हो रहा उद्घाटन, जानिए कार, जीप और ट्रकों के लिए कितना टोल?

यूपी में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं. इन्हीं में से एक लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे भी है, जिसका उद्घाटन आज यानी 13 जुलाई 2026 को किया जा रहा है. इस एक्सप्रेसवे का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जिसके बाद अब दोनों शहरों के बीच यात्रा पहले की तुलना में काफी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी. अब इस एक्सप्रेसवे पर टोल फीस की जानकारी भी सामने आ गई है.

इस एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए अलग-अलग टोल फीस तय की गई है. सबसे कम टोल कार, जीप और वैन जैसी प्राइवेट गाड़ियों के लिए होगा, जबकि बसों और भारी मालवाहक ट्रकों को ज्यादा टोल देना होगा. टोल की दरें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के हिसाब से तय की गई हैं, ताकि सड़क के मेंटेनेंस का खर्च पूरा किया जा सके.

किन गाड़ियों को कितना टोल देना होगा?

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कार, जीप जैसी गाड़ियों को एक तरफ का टोल टैक्स 275 रुपये देने होंगे. अगर इस एक्सप्रेसवे से 24 घंटे के अंदर वापसी होती है तो दोनों तरफ का कुल टोल 415 रुपये लगेगा. हल्की कामर्शियल गाड़ियों को एक तरफ की यात्रा में 445 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर दोनों तरफ का कुल 670 रुपये टोल देना होगा.

इसके अलावा बस और ट्रक जैसी गाड़ियों को एक तरफ के सफर में 935 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर 1405 रुपये टोल देना होगा. इसके साथ ही मल्टी-एक्सल गाड़ियों के लिए एक तरफ का टोल टैक्स 1020 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर कुल 1530 रुपये टोल देना होगा.

एक्सेस कंट्रोल्ड होगा ये एक्सप्रेसवे

जानकारी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड होगा. इसका मतलब है कि गाड़ी केवल तय एंट्री और एग्जिट प्वाइंट से ही इस सड़क पर आ-जा सकेगी. इससे ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी. सड़क पर सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी हेल्प सिस्टम, एम्बुलेंस सेवा और पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके.

लखनऊ और कानपुर के बीच मौजूदा समय में रोजाना लाखों लोग नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और दूसरे कामों के लिए यात्रा करते हैं. लेकिन हाईवे पर भारी ट्रैफिक और जाम की वजह से कई बार यह सफर दो से तीन घंटे तक का हो जाता है. नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद यात्रा का समय 40 मिनट हो जाएगा. इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि फ्यूल की भी बचत होगी और सफर पहले से ज्यादा आरामदायक बन जाएगा.

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