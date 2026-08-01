#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत

Tesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत

Tesla Model Y India: टेस्ला ने मॉडल वाई में ग्रोक एआई असिस्टेंट अपडेट जारी किया है. अब कार में हिंदी समेत 6 देसी भाषाओं में आसानी से बात हो सकेगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

Tesla Model Y India: टेस्ला ने वर्ल्ड लेवल पर अपनी गाड़ियों से धूम मचा रखी है. जबकि अब एलन मस्क की दिग्गज कार कंपनी टेस्ला ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल बढ़ा दी है. कंपनी ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई के लिए एक बेहद खास और नया ओवर-द-एयर यानी ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च किया है. इस नए अपडेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब कार के केबिन में आपको ग्रोक एआई असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा. सबसे खास बात यह है कि इस हाई-टेक एआई फीचर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा.

बता दें कि, इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि भारतीय चालकों की सुविधा के लिए इस एआई में केवल अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि हिंदी समेत भारत की कई प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट भी दिया गया है. इसके साथ ही टेस्ला ने देश भर में अपने शोरूम्स पर इस शानदार कार की टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है ताकि लोग खुद इस नई तकनीक का मजा ले सकें. चलिए जानतें हैं इस दमदार फीचर्स के बारें में.

आपकी अपनी भाषा में होगी बात  

आपको बता दें कि, टेस्ला की इस नई कार में सफर के दौरान ग्रोक एआई से बात करना बेहद आसान है. चालक को बस अपनी आवाज में 'हे ग्रोक' कहना होगा या स्टीयरिंग व्हील पर बने वॉइस बटन को दबाना होगा. बटन दबाते ही यह स्मार्ट असिस्टेंट तुरंत एक्टिव हो जाएगा.

वहीं, अब भारतीय यूजर्स हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी छह अलग-अलग भाषाओं में अपनी कार से आसानी से बातचीत कर पाएंगे. यही नहीं अगर आप चाहें तो इस एआई असिस्टेंट के बोलने के अंदाज, टोन और भाषा को भी अपने मूड और पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं.


Tesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत

यह भी पढ़ें: 5.75 लाख रुपये की बाइक, 3 मिनट में SOLD OUT, जानें दमदार फीचर्स

सफर बनेगा और भी स्मार्ट

वहीं, इस नए एआई फीचर के आने से कार चलाना और लंबी यात्राएं तय करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. यह ग्रोक एआई आपकी रोजाना की ड्राइविंग आदतों और शेड्यूल को बहुत अच्छी तरह समझता है. इसकी मदद से कार खुद-ब-खुद आपकी पसंदीदा लोकेशन सेट कर सकती है. 

वॉइस कमांड देकर आप रास्ते में कई जगह रुकने वाला मल्टी-स्टॉप रूट भी बिना किसी परेशानी के प्लान कर सकते हैं. जबकि रास्ते में पड़ने वाले टेस्ला सुपरचार्जर, बढ़िया रेस्टोरेंट, कैफे, हॉस्पिटल, एटीएम और टॉयलेट जैसी जरूरी जगहों की सटीक जानकारी यह एआई आपको तुरंत दे देगा.


Tesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत

आम बोलचाल की भाषा समझेगी कार 

आपको यह भी बता दें कि, गाड़ी चलाते समय टचस्क्रीन पर आने वाले तरह-तरह के वॉर्निंग मैसेज और अलर्ट्स कई बार ड्राइवरों को उलझन में डाल देते हैं. लेकिन ग्रोक एआई के आ जाने से अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. 

अगर स्क्रीन पर कोई नया अलर्ट या तकनीकी मैसेज दिखता है तो यह एआई उसे तुरंत बिल्कुल सीधी और आसान हिंदी भाषा में बोलकर समझा देगा. इससे गाड़ी चलाने वाले को यह तुरंत समझ आ जाएगा कि बात क्या है और आगे क्या कदम उठाना चाहिए. इस तरह यह फीचर सफर के दौरान सुरक्षा और भरोसा दोनों को बढ़ा देता है.

क्या रहेगी कीमत?

आपको बता दें कि, भारतीय बाजार में फिलहाल टेस्ला की मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी दो अलग-अलग वेरिएंट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई है. इसके बेस मॉडल यानी मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव की एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपये तय की गई है जो 5-सीटर कार है. 

वहीं इसका दूसरा टॉप वेरिएंट ऑल-व्हील ड्राइव 6-सीटर ऑप्शन में आता है जिसकी कीमत 61.99 लाख रुपये रखी गई है. भारत के इस सेगमेंट में इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किआ ईवी6 और बीवायडी सीलियन 7 जैसी प्रीमियम गाड़ियों से माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कम बजट में चाहिए शानदार EV, ये कारें रहेंगी बेस्ट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Tesla Model Y India Grok AI Assistant Tesla Hindi Voice Command Elon Musk EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत
Tesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत
ऑटो
Google Maps Settings: Toll Tax से हो गए परेशान! गूगल मैप्स पर ऑन कर लें ये सेटिंग
Toll Tax से हो गए परेशान! गूगल मैप्स पर ऑन कर लें ये सेटिंग
ऑटो
5.75 लाख रुपये की बाइक, 3 मिनट में SOLD OUT, जानें दमदार फीचर्स
5.75 लाख रुपये की बाइक, 3 मिनट में SOLD OUT, जानें दमदार फीचर्स
ऑटो
अब छोटी-छोटी गलियों से भी निकलेगी बाइक एम्बुलेंस, जानिए खासियत
अब छोटी-छोटी गलियों से भी निकलेगी बाइक एम्बुलेंस, जानिए खासियत
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'लक्ष्मी योजना' शुरू, अब हर महीने खटाखट आएंगे 2500
दिल्ली में 'लक्ष्मी योजना' शुरू, अब हर महीने खटाखट आएंगे 2500
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
एग्रीकल्चर
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget