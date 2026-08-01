Tesla में AI का कमाल, हिंदी में होगी बातचीत

Tesla Model Y India: टेस्ला ने वर्ल्ड लेवल पर अपनी गाड़ियों से धूम मचा रखी है. जबकि अब एलन मस्क की दिग्गज कार कंपनी टेस्ला ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल बढ़ा दी है. कंपनी ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई के लिए एक बेहद खास और नया ओवर-द-एयर यानी ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च किया है. इस नए अपडेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब कार के केबिन में आपको ग्रोक एआई असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा. सबसे खास बात यह है कि इस हाई-टेक एआई फीचर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा.

बता दें कि, इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि भारतीय चालकों की सुविधा के लिए इस एआई में केवल अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि हिंदी समेत भारत की कई प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट भी दिया गया है. इसके साथ ही टेस्ला ने देश भर में अपने शोरूम्स पर इस शानदार कार की टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है ताकि लोग खुद इस नई तकनीक का मजा ले सकें. चलिए जानतें हैं इस दमदार फीचर्स के बारें में.

आपकी अपनी भाषा में होगी बात

आपको बता दें कि, टेस्ला की इस नई कार में सफर के दौरान ग्रोक एआई से बात करना बेहद आसान है. चालक को बस अपनी आवाज में 'हे ग्रोक' कहना होगा या स्टीयरिंग व्हील पर बने वॉइस बटन को दबाना होगा. बटन दबाते ही यह स्मार्ट असिस्टेंट तुरंत एक्टिव हो जाएगा.

वहीं, अब भारतीय यूजर्स हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी छह अलग-अलग भाषाओं में अपनी कार से आसानी से बातचीत कर पाएंगे. यही नहीं अगर आप चाहें तो इस एआई असिस्टेंट के बोलने के अंदाज, टोन और भाषा को भी अपने मूड और पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं.





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सफर बनेगा और भी स्मार्ट

वहीं, इस नए एआई फीचर के आने से कार चलाना और लंबी यात्राएं तय करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. यह ग्रोक एआई आपकी रोजाना की ड्राइविंग आदतों और शेड्यूल को बहुत अच्छी तरह समझता है. इसकी मदद से कार खुद-ब-खुद आपकी पसंदीदा लोकेशन सेट कर सकती है.

वॉइस कमांड देकर आप रास्ते में कई जगह रुकने वाला मल्टी-स्टॉप रूट भी बिना किसी परेशानी के प्लान कर सकते हैं. जबकि रास्ते में पड़ने वाले टेस्ला सुपरचार्जर, बढ़िया रेस्टोरेंट, कैफे, हॉस्पिटल, एटीएम और टॉयलेट जैसी जरूरी जगहों की सटीक जानकारी यह एआई आपको तुरंत दे देगा.





आम बोलचाल की भाषा समझेगी कार

आपको यह भी बता दें कि, गाड़ी चलाते समय टचस्क्रीन पर आने वाले तरह-तरह के वॉर्निंग मैसेज और अलर्ट्स कई बार ड्राइवरों को उलझन में डाल देते हैं. लेकिन ग्रोक एआई के आ जाने से अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

अगर स्क्रीन पर कोई नया अलर्ट या तकनीकी मैसेज दिखता है तो यह एआई उसे तुरंत बिल्कुल सीधी और आसान हिंदी भाषा में बोलकर समझा देगा. इससे गाड़ी चलाने वाले को यह तुरंत समझ आ जाएगा कि बात क्या है और आगे क्या कदम उठाना चाहिए. इस तरह यह फीचर सफर के दौरान सुरक्षा और भरोसा दोनों को बढ़ा देता है.

क्या रहेगी कीमत?

आपको बता दें कि, भारतीय बाजार में फिलहाल टेस्ला की मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी दो अलग-अलग वेरिएंट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई है. इसके बेस मॉडल यानी मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव की एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपये तय की गई है जो 5-सीटर कार है.

वहीं इसका दूसरा टॉप वेरिएंट ऑल-व्हील ड्राइव 6-सीटर ऑप्शन में आता है जिसकी कीमत 61.99 लाख रुपये रखी गई है. भारत के इस सेगमेंट में इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किआ ईवी6 और बीवायडी सीलियन 7 जैसी प्रीमियम गाड़ियों से माना जा रहा है.

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