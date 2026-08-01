Toll Tax से हो गए परेशान! गूगल मैप्स पर ऑन कर लें ये सेटिंग

Google Maps Avoid Tolls Settings: अगर आप रोज गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते हैं या लंबी दूरी की ट्रैवलिंग करते हैं, तो पेट्रोल के अलावा टोल टैक्स से भी आपकी जेब पर काफी असर पड़ता है. कई बार तो टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में फंसकर समय भी बर्बाद हो जाता है, जिससे आप समय पर नहीं पहुंच पाते. ऐसे में क्या आपको पता है कि गूगल मैप्स में एक ऐसी सेटिंग है, जिसे ऑन करते ही आपकी गाड़ी टोल वाली सड़कों से बचकर चलेगी? यह फीचर बहुत आसान है और हर तरह के फोन में होता है. एंड्रॉइड से लेकर iPhone यूजर तक इसे इस्तेमाल कर सकता है. आइए जानते हैं कि यह सेटिंग कैसे ऑन करें और यह कैसे काम करती है.

गूगल मैप्स में "Avoid Tolls" सेटिंग कैसे ऑन करें

गूगल मैप्स में टोल टैक्स से बचने के लिए "Avoid Tolls" नाम की सेटिंग दी गई है. इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल मैप्स ऐप खोलें और अपनी उस लोकेशन को डाले जहां पर आपको जाना है. इसके बाद "Directions" बटन पर टैप करें. अब स्क्रीन पर ऊपर की तरफ तीन डॉट्स पर More Options दिखेंगे, उन पर टैप करें. यहां आपको "Route options" का मेन्यू मिलेगा, जिसमें "Avoid tolls" नाम का टॉगल स्विच होगा. बस इस टॉगल को ऑन कर दें, इतना करते ही गूगल मैप्स आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसमें टोल प्लाजा, टोल ब्रिज या टोल रोड शामिल नहीं होंगे.

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क्या हर बार टोल-फ्री रास्ता ही सही है?

यह सेटिंग ऑन करने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि टोल वाली सड़कें ज्यादातर हाईवे औऱ एक्सप्रेसवे होती हैं, जो तेज और सीधी होती हैं. लेकिन जब आप "Avoid Tolls" ऑन करते हैं, तो गूगल मैप्स आपको ऐसा रास्ता दिखाता है जो टोल रोड की जगह छोटी-छोटी सड़कों से होकर गुजरता है, जिससे आपको समय भी लग सकता है. इससे कई बार पेट्रोल या डीजल का खर्च भी बढ़ सकता है, क्योंकि गाड़ी ज्यादा दूरी तय करती है और ट्रैफिक सिग्नल में भी रुकना पड़ता है. सलिए बेहतर यही होगा कि आप सफर पर निकलने से पहले टोल वाले और टोल-फ्री, दोनों रास्तों की तुलना कर लें.

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