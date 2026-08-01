5.75 लाख रुपये की बाइक, 3 मिनट में SOLD OUT, जानें दमदार फीचर्स

Royal Enfield Shotgun 650: जब भी हम रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में दमदार आवाज, मजबूत बनावट और सड़कों पर उसकी शानदार मौजूदगी का ख्याल अपने आप आ जाता है. लेकिन इस बार कंपनी ने ऑटोमोबाइल बाजार में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. 5.75 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली एक बेहद खास और लग्जरी मोटरसाइकिल भारत में ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होते ही केवल 3 मिनट के भीतर पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई.

हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल्स में शामिल शॉटगन 650 एक्स रफ क्राफ्ट्स के लिमिटेड एडिशन की. पहली ही नजर में यह कोई सामान्य बाइक नहीं बल्कि किसी बाइक प्रेमी के लिए एक अनमोल खजाना लगती है. तो चलिए जानतें हैं कि आखिर इस बाइक में ऐसा क्या अनोखा था कि इसे खरीदने के लिए शौकीनों की होड़ मच गई.

3 मिनट में बिकी सभी बाइक

बता दें कि, रॉयल एनफील्ड ने इस स्पेशल एडिशन को दुनिया भर के चुनिंदा बाइक लवर्स के लिए कलेक्टर आइटम के रूप में पेश किया था. पूरी दुनिया के लिए इस मॉडल की केवल 100 यूनिट्स ही तैयार की गई थीं. जिनमें से भारतीय बाजार के हिस्से में महज 25 यूनिट्स आई थीं. कंपनी ने जैसे ही अपने आधिकारिक ऐप और वेबसाइट पर ड्रॉप जोन के जरिए इसकी बिक्री शुरू की और महज 3 मिनट में भारत की सभी 25 बाइक्स बुक हो गईं.

सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस लिमिटेड एडिशन को खरीदने की रेस में शामिल होने के लिए दुनियाभर से 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था. इससे साफ पता चलता है कि भारत और पूरी दुनिया में रॉयल एनफील्ड के दीवानों की कोई कमी नहीं है.





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ताइवान के मशहूर कस्टम हाउस के साथ पार्टनरशिप

आपको बता दें कि, इस स्पेशल एडिशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी पार्टनरशिप है. रॉयल एनफील्ड ने इस लग्जरी बाइक को ताइवान के मशहूर और दुनिया भर में अपनी कला का लोहा मनवा चुके कस्टम मोटरसाइकिल्स बिल्डर विंस्टन ये के साथ मिलकर तैयार किया है. इस बाइक का लुक कैलिबर रॉयल कस्टम मॉडल से प्रेरित है, जिसे इटली के ऑटो शो में खूब वाहवाही मिली थी.

वहीं, इस बाइक की हर एक यूनिट के फ्यूल टैंक पर 1 से 100 तक का एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है. जो इसे बाकी सभी बाइक्स से बिल्कुल अलग और नायाब बनाता है. यानी जिस ग्राहक ने इसे खरीदा है, उसके पास दुनिया की 100 चुनिंदा बाइक्स में से एक खास नंबर वाली कारिगरी होगी. साथ ही हर खरीदार को विंस्टन ये के सिग्नेचर वाली एक खास आर्टवर्क स्केच भी दी गई है.

प्रीमियम डिजाइन की खासियत

लुक के मामले में यह मोटरसाइकिल हर किसी को पहली ही नजर में अपना दीवाना बना देती है. इसमें ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टील्थ ब्लैक का बेहद ही खूबसूरत डुअल-टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है. इस काले रंग के ऊपर हाथ से बनाई गई सुनहरी यानी गोल्ड-लीफ की पट्टियां और ग्रे कलर की डिटेलिंग की गई है जो इसे एक शाही अहसास कराती है.

वहीं, बाइक पर पीतल का बना एक ब्रास कोलैबोरेशन बैज लगा है जो इसकी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की कहानी बयान करता है. इसके अलावा इसमें आगे की तरफ सुनहरे रंग के फ्रंट फोर्क ट्यूब्स, कंट्रास्ट-कट अलॉय व्हील्स, बार-एंड मिरर्स और सिलाई वाली प्रीमियम लेदर सीट दी गई है. जो इसे सड़कों पर चलने वाले किसी मास्टरपीस जैसा लुक देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस की पावर

आपको बता दें कि, भले ही इसका रंग-रूप और डिजाइन काफी बदल दिया गया हो लेकिन इंजन के मामले में कंपनी ने इसकी अंदरूनी मजबूती से कोई समझौता नहीं किया है. इसमें स्टैंडर्ड शॉटगन 650 वाला ही भरोसेमंद और ताकतवर 648cc का पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है.

यह दमदार इंजन 47 hp की बेहतरीन पावर और 52.3 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है जो लंबी राइड्स के दौरान बहुत ही स्मूथ और आरामदेह अनुभव देता है. स्पीड और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए इसमें डुअल-चैनल एबीएस सिस्टम भी मौजूद है.





कुल मिलाकर देखें तो 5.75 लाख रुपये की यह मोटरसाइकिल सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं बल्कि एक पहचान और शान की सवारी है. यही वजह है कि इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद इस एक्सक्लूसिव बाइक को खरीदने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय ही काफी साबित हुआ.

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