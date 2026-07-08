अब आप इस कंपनी के जरिए खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड EV, पसंद नहीं आने पर पैसा वापस

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. अब लोग नई EV के साथ-साथ अच्छी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कारों में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. हालांकि, पुरानी EV खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता बैटरी की हालत, गाड़ी की कंडीशन और सर्विस को लेकर रहती है. इन परेशानियों को दूर करने के लिए JSW MG Motor India और यूज्ड कारों की बिक्री करने वाली कंपनी Spinny ने पार्टनरशिप की है.

इस नई पहल के तहत ग्राहक अब Spinny के प्लेटफॉर्म से MG की सर्टिफाइड प्री-ओन्ड इलेक्ट्रिक कारें खरीद और बेच सकेंगे. इनमें MG Comet EV, MG Windsor EV और MG ZS EV जैसे मॉडल शामिल होंगे. बिक्री से पहले हर कार की अच्छी तरह जांच की जाएगी, ताकि ग्राहक को कार की सही स्थिति की जानकारी मिल सके और उसे भरोसे के साथ खरीदारी करने का मौका मिले.

कितना होगा पुरानी EV खरीदने का फायदा?

इस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खासियत बैटरी हेल्थ चेक होगी. इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय बैटरी सबसे महंगा और सबसे जरूरी हिस्सा होती है. इसलिए हर पुरानी MG EV की बैटरी की जांच तय मानकों के अनुसार की जाएगी, ताकि कार बेहतर स्थिति में ग्राहक तक पहुंचे. इससे खरीदार को भविष्य में बैटरी या दूसरी तकनीकी समस्याओं की चिंता कम होगी. गाड़ियों की 200 प्वॉइंट जांच होगी, तय कीमत की गारंटी मिलेगी और 5 दिन की मनी बैक सुविधा भी मिलेगी.

कंपनियों का कहना है कि इस पहल से भारत में सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कारों का बाजार ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगा. अभी तक कई लोग सिर्फ इस डर से पुरानी EV खरीदने से बचते थे कि उन्हें बैटरी की रियल कंडीशन या गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती. अब प्रमाणित जांच और तय प्रक्रिया के चलते ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक कारों की खरीद-बिक्री आसान होगी.

पहले की तुलना में आसान होगा प्रोसेस

Spinny अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कार हब के जरिए इन सर्टिफाइड MG इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करेगा. ग्राहकों को कार की पूरी जानकारी, तय कीमत और कंपनी की ओर से प्रमाणित गुणवत्ता का लाभ मिलेगा. इससे सेकेंड हैंड EV खरीदने का प्रोसेस पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सेफ बनने की उम्मीद है.

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि यह पार्टनरशिप भारत में इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल को और बढ़ावा दे सकती है. नई EV खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता, लेकिन अगर अच्छी कंडीशन वाली सर्टिफाइड पुरानी इलेक्ट्रिक कार कम कीमत पर उपलब्ध होगी, तो ज्यादा लोग EV अपनाने के लिए आगे आएंगे. इससे न केवल ग्राहकों को किफायती विकल्प मिलेगा, बल्कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी मजबूती मिलेगी.

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