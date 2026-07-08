2 लाख की डाउन पेमेंट पर Renault Duster खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब

भारतीय बाजार में Renault Duster काफी पॉपुलर है. इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. दमदार डिजाइन, नए फीचर्स और टर्बो पेट्रोल इंजन की वजह से यह SUV काफी पसंद की जाती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं और फुल पेमेंट न देकर इसे EMI पर लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको गाड़ी का फाइनेंस प्लान जानना होगा.

अगर आप Duster का बेस मॉडल खरीदने का प्लान बना रहे हैं और 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि लोन और EMI का खर्च कितना होगा?

Renault Duster के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है. गाड़ी की ऑन-रोड कीमत शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज जुड़े होते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली में इस गाड़ी को खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत 12.28 लाख रुपये के करीब होगी. ऐसे में अगर आप कार को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी की रकम बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन के तौर पर लेनी होगी.

दिल्ली में खरीदने पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप कार को दिल्ली में खरीदते हैं तो 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे. ऐसे में करीब 10.28 लाख रुपये का आपको कार लोन लेना होगा. अगर आप 9 फीसदी ब्याज दर से 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 21 हजार 341 रुपये की EMI देनी होगी. वहीं अगर आप यह लोन 6 साल के लिए लेते हैं तो 9 फीसदी ब्याज दर से आपको हर महीने 18 हजार 532 रुपये की EMI भरनी होगी.

7 साल के लोन पर कितनी बनेगी EMI?

इसके साथ ही अगर आप यह लोन 7 साल के लिए लेते हैं तो EMI 16 हजार 541 रुपये की बनेगी. हालांकि यह राशि बैंक की ब्याज दर, लोन की रकम, शहर और लोन की अवधि के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.इसलिए कार खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और ऑफर की तुलना करना फायदेमंद रहेगा.

नई Renault Duster में कंपनी ने 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.यह इंजन बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अच्छी ड्राइविंग का अनुभव देने का दावा करता है.इसके अलावा SUV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल एयरबैग, आधुनिक सेफ्टी फीचर्स और आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन जैसे कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं।

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